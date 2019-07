Hamburg. Um 12.31 Uhr hatte das Rätselraten über die Aufstellung des HSV ein Ende. Über die sozialen Netzwerke veröffentlichte der Club, welche elf Profis bei der Premiere von Trainer DIeter Hecking gegen Darmstadt 98 das Vertrauen bekamen. Auf große Überraschungen verzichtete der 54 Jahre alte Übungsleiter und setzte zum Zweitligastart gleich auf sechs neu verpflichtete Spieler.

Die Saisonpremiere des HSV im Liveticker:

Bereits am Freitag hatte Hecking verkündet, dass Daniel Heuer Fernandes die neue Nummer eins beim HSV ist. In der Viererkette setzte der HSV-Trainer auf zwei neue Außenverteidiger. Rechts feierte der aus Bochum verpflichtete Jan Gyamerah ebenso seine Pflichtspielpremiere wie auf der linken Seite der ehemalige Nürnberger Tim Leibold. In der Abwehrzentrale haben zunächst Rick van Drongelen und Kyriakos Papadopoulos die Nase vorn, schließlich haben die beiden neuen zentralen Abwehrspieler Timo Letschert und Ewerton noch Trainingsrückstand.

Auch im Mittelfeld verzichtete Hecking auf Experimente. Neben Neuzugang Adrian Fein, den der Coach als "Überraschung der Vorbereitung" bezeichnet hatte, sollen Ex-St.-Paulianer Jeremy Dudziak, Aaron Hunt und Sonny Kittel für Kreativität sorgen, und die drei Stürmer Bakery Jatta, Khaled Narey und Lukas Hinterseer mit Bällen füttern.

Den Zweitliga-Auftakt mussten die Verkaufskandidaten David Bates, Ex-Kapitän Gotoku Sakai und Vasilije Janjicic indes auf der Tribüne verfolgen. Eine ganz neue Rolle hatte am Sonntag auch Lotto King Karl. Der Kultsänger, der als HSV-Stadionsprecher und "Hamburg, meine Perle"-Sänger abgesetzt wurde, war vor der Partie gegen Darmstadt als TV-Experte bei "Sky" aktiv.

Die Fans haben ihre Profis mit einem großen Banner begrüßt. Auf der Nordtribüne hing ein überdimensionales Plakat mit den Worten: "Wir verzeihen Euch alles, solange Ihr alles gebt".