HSV-Podcast: Tom Mickel darf sich auf Überraschungen freuen

Hamburg.. Tom Mickel hielt in der Schlussphase nichts, aber auch gar nichts mehr auf der Ersatzbank. Immer wieder sprang der Torhüter am Sonntagnachmittag auf, peitschte seine Mannschaft nach vorne und jubelte schließlich wie kein Zweiter im Stadion über den späten 1:1-Ausgleichstreffer gegen Darmstadt durch Kapitän Aaron Hunt.

Überraschungen für Tom Mickel

Genau darüber – und natürlich über vieles mehr – will die neue, alte Nummer zwei des HSV an diesem Montag im nigelnagelneuen Abendblatt-Podcast „HSV – wir müssen reden“ Auskunft geben. Der 30 Jahre alte Keeper, den Trainer Dieter Hecking gerade erst zum offiziellen Daniel-Heuer-Fernandes-Ersatz erklärt hat, ist nach Michael Wendt von der HSV-Band Abschlach an diesem Montag (16 Uhr) der zweite Podcast-Gast im Abendblatt-Studio am Großen Burstah. Das Besondere: Mickel, der mit zweijähriger Unterbrechung seit 2009 beim HSV ist, wird sich auch auf die eine oder andere Überraschung von alten Weggefährten freuen dürfen.

Das Podcast-Abo gibt es kostenlos

Wie schon Folge Nummer eins vom vergangenen Montag kann auch der aktuelle Podcast von 16 Uhr an unter www.abendblatt.de/hsv-podcast abgerufen werden. Alternativ können Sie auch alle Folgen in der Podcast-App oder bei Spotify finden. Wem das neue Format gefällt, der kann ein (natürlich kostenloses) Podcast-Abo abschließen, sodass keine Folge mehr verpasst wird. An diesem Montag wird neben dem Rückblick auf Darmstadt auch ein Ausblick auf den zweiten Spieltag in Nürnberg geboten. In diesem Sinne: Man hört sich.