Ex-HSV-Trainer Wolf verliert beim Debüt seinen Schlüsselspieler

Die HSV-News am Montag, den 25. November 2019:

"Kicker" beruft HSV-Verteidiger Leibold in "Elf des Tages"

Das Last-Minute-Siegtor gegen Dynamo Dresden am Sonnabend hat David Kinsombi gemacht, aber der inoffizielle Titel des wertvollsten Spielers gebührte Verteidiger Tim Leibold, der beide HSV-Treffer auflegte. "Tim war der herausragende Spieler. Was er auf der linken Seite angeschoben hat, war richtig gut“, schwärmte Trainer Dieter Hecking.

HSV gegen Dresden: die Bilder des Spiels:

2:1: David Kinsombi jubelt. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Aaron Hunt in der Stolperfalle. Der Kapitän belebte aber das Spiel. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Ersatztorwart Tom Mickel, David Kinsombi und Adrian Fein. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Kopf hoch: Adrian Fein und Rene Klingenburg. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Fuß hoch: Christoph Moritz (HSV) und Dzenis Burnic. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS



Nervenaufreibende Partie für HSV-Trainer Dieter Hecking. Foto: Christian Charisius / dpa

Zusammenprall von Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV) mit Baris Atik (Dresden). Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Moussa Kone gegen Rick van Drongelen. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Harmlos: Kevin Ehlers und Bobby Wood. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Auch das HSV-Siegtor von David Kinsombi (M.) wurde durch die Kölner Videoassistenten überprüft. Foto: Christian Charisius / dpa



Bodenkämpfe I: Torschütze Niklas Kreuzer und Khaled Narey. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Bodenkämpfe II: Moussa Kone und Tim Leibold. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Nette Choreographie im Volksparkstadion. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Torwart Daniel Heuer Fernandes (HSV). Foto: Valeria Witters / WITTERS

Vorbild Hecking? Trainer Christian Fiel (Dynamo Dresden). Foto: Valeria Witters / WITTERS



Dzenis Burnic und Jeremy Dudziak. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Trainer Dieter Hecking (HSV): "Wir können noch absteigen …" Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Von Beginn an ein sehr engagierter Stürmer: Martin Harnik. Foto: Imago/Michael Schwarz



Das sah offenbar auch der "Kicker" so und berief Leibold in die vorläufige "Elf des Tages" der 2. Bundesliga. Mit der Note 1,5 lag der Außenverteidiger auch deutlich vor dem zweitbesten HSV-Profi Adrian Fein (Note 2,5). Die schlechteste Bewertung aller Spieler erhielt Bobby Wood: Dem US-Stürmer gab die Sportzeitschrift die Note 5.

Wolf verpasst bei Debüt Sieg gegen Hollerbach, Drama um Heynen

Der frühere HSV-Trainer Hannes Wolf fand bei seiner Premiere für den KRC Genk allerhand auszusetzen.

Foto: Virginie Lefour / dpa

Der frühere HSV-Trainer Hannes Wolf hat in seinem ersten Spiel mit seinem neuen Club KRC Genk den perfekten Einstand verpasst. Im Spiel bei Royal Excel Mouscron, von Wolfs HSV-Vorvorgänger Bernd Hollerbach betreut, kam der belgische Meister nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Beide Clubs verharren in der Jupiler Pro League nach dem ersten Rückrundenspieltag mit je 22 Punkten im Tabellenmittelfeld, der Rückstand auf die sechs Play-off-Plätze beträgt fünf Punkte.

"Ich habe viel Potenzial gesehen", sagte Wolf hinterher. Der 38-Jährige, im Mai nach dem verpassten Aufstieg beim HSV beurlaubt, hatte Genk vergangene Woche übernommen. Am Mittwoch (21 Uhr) folgt sein nächstes Debüt: Im Heimspiel gegen Red Bull Salzburg steht er erstmals bei einem Champions-League-Spiel an der Seitenlinie.

Betreuer und Teamkollegen kümmern sich um den verletzten Bryan Heynen.

Foto: Nico Vereecken / imago images/Panoramic International

Bitter für Wolf und Genk: Bryan Heynen, Wolfs Schlüsselspieler im Mittelfeld, zog sich in Mouscron einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und fällt für den Rest der Saison aus. Für den U-21-Nationalspieler ist es bereits der zweite Kreuzbandriss in seiner jungen Karriere.

HSV genießt freien Tag, Gegner Osnabrück ackert

Wenn der HSV am Freitag (18.30 Uhr) zum Zweitligaspiel beim VfL Osnabrück antritt, trifft er auf einen gut vorbereiteten Gegner. Während Hamburgs Trainer Dieter Hecking seinen Profis für diesen Montag freigegeben hat, stehen bei den Niedersachsen heute gleich drei Trainingseinheiten auf dem Programm.

Da der VfL bereits am vergangenen Freitag gespielt hat (1:1 in Bochum), hatten die Osnabrücker Profis am Sonntag freibekommen.

HSV in Osnabrück: Beim letzten Ligaspiel trafen Seeler und Lattek

Als der HSV letztmals zu einem Ligaspiel beim VfL Osnabrück antrat, hieß der Bundeskanzler Konrad Adenauer, und die Bundesliga war noch in Planung: Im Dezember 1962 gewannen die Hamburger das Spiel der damals noch erstklassigen Oberliga Nord dank Toren von Uwe Seeler (13. Minute), Charly Dörfel (76.) und Uwe Reuter (77.) mit 3:1. Ein gewisser Udo Lattek sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich (52.) – mit einem "wunderschönen Kopfstoß", wie das Abendblatt schwärmte.

Danach trennten sich die Wege beider Clubs: Nordmeister HSV wurde Gründungsmitglied der Bundesliga, Osnabrück wurde als Tabellensiebter in die dann zweitklassige Regionalliga Nord eingruppiert. Seither traf man sich nur noch in drei Pflichtspielen aufeinander, jeweils im DFB-Pokal an der Bremer Brücke. 1988 setzte sich der HSV in der zweiten Runde durch ein Tor von Thomas von Heesen (6. Minute) beim damaligen Zweitligisten mit 1:0 durch.

23. September 2009: Der HSV scheitert in Osnabrück im Elfmeterschießen.

Foto: Uwe Speck / WITTERS

Vor zehn Jahren dann hatte der VfL, obwohl gerade in die neue 3. Liga abgestiegen, das bessere Ende für sich, wieder in der zweiten Runde. Noch in der regulären Spielzeit hatten Mladen Petric (77. Minute) und Piotr Trochowski (90.) einen 0:2-Rückstand durch Tore von Niels Hansen (52.) und Benjamin Siegert (67.) wettgemacht und den HSV in die Verlängerung gerettet. In der brachte Guy Demel die Hamburger sogar in Führung (100.), doch Osnabrücks Henning Grieneisen erzwang das Elfmeterschießen. Petric und Robert Tesche verschossen, die Sensation war perfekt.

Eine solche war die 1:3-Niederlage im Erstrundenspiel vor zwei Jahren schon fast nicht mehr, obwohl auch damals noch zwei Spielklassen zwischen den beiden Mannschaften lagen. Halil Savran (39.), Marc Heider (61.) und Ex-HSVer Ahmet Arslan (71.) trafen für den Außenseiter, Bobby Wood konnte nur noch verkürzen.

HSV-Vorverkauf für Stadtderby startet

HSV-Mitglieder aufgepasst: Am Dienstag (8 Uhr) beginnt der exklusive Vorverkauf für das Stadtderby gegen den FC St. Pauli. Jedes Mitglied kann im HSV-Onlineshop, im Service-Center im Volksparkstadion oder in einem Fanshop bis zu zwei Karten erwerben. Ein telefonischer Verkauf wird nicht angeboten.

Die günstigsten Sitzplatztickets (Preiskategorie 5) kosten 37 Euro, die teuersten (Preiskategorie 1) 85 Euro. Sollten wider Erwarten Karten übrig bleiben, würden diese am 4. Februar in den freien Verkauf gehen. Noch nicht klar ist, wann genau das Spiel stattfindet. Der 23. Spieltag der 2. Bundesliga wird zwischen Freitag, den 21. Februar und Montag, den 24. Februar 2020 ausgetragen.

Ambrosius fliegt bei HSV-II-Niederlage vom Platz

Die HSV-Profis hatten gegen Dresden ordentlich etwas zu feiern – andere Mannschaften im Verein nicht. Der HSV II kassierte in der Regionalliga Nord eine 0:1-Niederlage bei der Reserve von Holstein Kiel. Laurynas Kulikas erzielte vor 132 Zuschauern den Siegtreffer in der 29. Minute per Foulelfmeter. Profi-Torwart Julian Pollersbeck, der in dieser Saison schon zwei Elfmeter pariert hatte, war diesmal machtlos.

In der Nachspielzeit kam es noch schlimmer: HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius flog mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Nach einer Serie von drei Spielen ohne Sieg liegt die U21 des HSV weiter mit 21 Punkten aus 17 Spielen auf dem zwölften Tabellenplatz, Kiel (33 Punkte) ist jetzt Sechster, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen. Nächster Gegner des HSV ist am Sonnabend (13 Uhr, Hagenbeckstraße) Tabellenführer VfL Wolfsburg II (47 Punkte aus 20 Spielen). In diesem Spiel könnte Verteidiger Ewerton sein Pflichtspieldebüt feiern.

Jansen trifft – HSV III verliert trotzdem

Der dritten Mannschaft erging es nicht besser. Obwohl HSV-Präsident und Ex-Nationalspieler Marcell Jansen im Oberligaspiel gegen Barmbek-Uhlenhorst zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung traf (50. Minute), ging das Spiel noch mit 2:4 verloren. Der HSV III bleibt in der Tabelle trotz der Niederlage Achter (26 Punkte), BU Dritter (42 Punkte).

Erfolgreicher war es für HSV-III-Trainer Marcus Rabenhorst am Vortag gelaufen: Zusammen mit 29 anderen Fahrern aus Wirtschaft, Sport und Showbusiness erkurbelte er beim 3. Krongaard-Spendenrennen in der HafenCity eine Summe von 6000 Euro. Das Geld kommt dem Verein Movimental zugute, der Bewegungsangebote für Babys und Kleinkinder in schwierigen Lebenssituationen fördert.

HSV-B-Junioren gewinnen Derby beim FC St. Pauli

Herb erwischte es die U19 des HSV. Im Heimspiel der A-Junioren-Bundesliga gab es eine 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen. Nick Woltemade versetzte den Hamburgern mit einem Hattrick den frühen Knock-out (17., 21., 30. Minute), Eren Dinkci traf zum Endstand (82.). In der Tabelle der Gruppe Nord/Nordost bleibt der HSV mit 17 Punkten Sechster, Bremen (28 Punkte) behauptete den zweiten Tabellenplatz.

Dafür durfte die U17 des HSV doppelt jubeln: über den 3:0-Sieg beim FC St. Pauli und die erfolgreich verteidigte Tabellenführung in der B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. Spieler des Derbys war Stürmer Etienne Sohn, der doppelt traf (8., 36. Minute), Joe-Robert Sherbourne machte in der 51. Minute alles klar.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: