Niko Kovac: "Ich weiß, wie das Geschäft läuft"

Bochum, Frankfurt, Aus? Trainer Niko Kovac scheint nach den enttäuschenden Spielen im Pokal (glücklicher 2:1-Sieg) und in der Bundesliga (1:5 bei Eintracht Frankfurt) selbst nicht mehr an einen Verbleib beim FC Bayern München zu glauben. „Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich bin nicht naiv oder blauäugig“, sagte Kovac nach dem 1:5. Die Niederlage wurde eingeleitet von der Roten Karte für Jerome Boateng (9. Minute), die Bayern zerfielen danach. Kovac: "Es ist doch eh egal, was ich sage. Das ist eh zu viel.“ Ob er in der Champions League am Mittwoch (18.55 Uhr) gegen Olympiakos Piräus noch auf der Bank sitzt? Auch auf dem Twitter-Kanal des FC Bayern blieb es lange verdächtig still...

Manuel Neuer wählt drastische Worte

War das grandiose 7:2 bei den Tottenham Hotspurs der Anfang vom Ende der Bayern-Herrlichkeit? Kapitän Manuel Neuer sagte jetzt: "Es hat sich ein bisschen angebahnt. Die kommenden Tage dürften sehr unruhig werden“, so Neuer im ZDF. Der Nationaltorhüter war nicht nur der einzige Bayern-Profi, der sich den Medien stellte, sondern auch der einzige, der Leistung zeigte und mit seinen Paraden eine wahrhaft geschichtsträchtige Schlappe verhinderte.

„Es läuft einfach nicht. Es muss sich auf jeden Fall etwas ändern“, sagte Neuer. Vor zehn Jahren hatten die Bayern ebenfalls mit 1:5 beim VfL Wolfsburg verloren. Die "Wölfe wurden dann Meister. Eine der höchsten Bundesliga-Niederlagen kassierten die Münchener 1977 beim 0:5 beim HSV.

ZDF: Bayern-Spiel kein Quoten-Hit

Nicht einmal ein Quoten-Hit war das Livespiel der Bayern im ZDF: 3,71 Millionen Zuschauer sahen den 5:1-Sieg der Frankfurter. Immerhin der Marktanteil war mit 23,9 Prozent ordentlich. Mehr ZDF-Zuschauer hatte Wilsberg mit 6,05 Millionen. Weil es spannender war? Das Aktuelle Sportstudio am Abend mit Dunja Hayali schalteten 2,67 Millionen ein, Marktanteil 15,4 Prozent.

Schweinsteiger: Mourinho passt zu Dortmund

Passt er zu Borussia Dortmund? José Mourinho

Weltmeister Bastian Schweinsteiger könnte sich José Mourinho als Trainer bei Borussia Dortmund gut vorstellen. „Mourinho hat ganz spezielle Fähigkeiten. Wenn er die richtigen Spieler hat, weiß er, wie man Titel gewinnt. Er kann dem Gegner wehtun. Das könnte mit dem BVB daher gut passen“, sagte Schweinsteiger der „Bild am Sonntag“. Er wisse, dass Mourinho das Dortmunder Stadion und die Fans "super" finde. Der Portugiese ist mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke befreundet. Mourinho hat nach dem Rauswurf bei Manchester United vor einem Jahr keinen Job.

BVB bangt um Marco Reus

Marco Reus

Foto: TayDucLam / WITTERS

Borussia Dortmund muss in einer wegweisenden Woche mit Champions League und Spiel gegen den FC Bayern München den Ausfall von Marco Reus befürchten. Reus wurde beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg nach 27 Minuten ausgewechselt, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte - jene Stelle, die ihm seit Jahren Probleme bereitet. „Wir wissen noch nicht, was er hat“, sagte Trainer Lucien Favre.

Auch Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl konnte im ZDF nichts Genaueres sagen. Untersuchungen sollen vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr/Sky) Aufschluss geben, ob Reus spielen kann. Möglicherweise droht sogar ein Ausfall für das Liga-Duell bei Bayern München am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky).

Lukaku stimmt Inter auf Dortmund ein

Inter Mailand hat dank Romelu Lukaku eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Duell bei Borussia Dortmund am Dienstag gefeiert. Der italienische Ex-Meister kam nach zwei Toren des belgischen Nationalspielers zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg beim FC Bologna und übernahm zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung. Roberto Soriano (59.) brachte Bologna in Führung. Lukaku (75.) glich zunächst aus und verwandelte in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum Sieg (90.+1). Hier kommen Sie zu Spielplan und Tabellen der Champions League.