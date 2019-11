Der Fußball-Ticker am Freitag, den 1. November 2019:

Liverpool mit zwei Teams in zwei Wettbewerben

Der erfolgreiche Saisonverlauf des FC Liverpool bereitet Trainer Jürgen Klopp und seiner Mannschaft Terminprobleme. Nach dem Erfolg gegen den FC Arsenal treffen die Reds am 17. oder 18. Dezember im Viertelfinale des Liga-Pokals auf Aston Villa. Vom 11. bis 22. Dezember muss Liverpool als Champions-League-Sieger allerdings an der Club-WM in Katar teilnehmen.

Deshalb steht laut einem Bericht der „Daily Mail“ nun ein ungewöhnlicher Vorschlag im Raum: der FC Liverpool könnte in den Wettbewerben mit zwei unterschiedlichen Mannschaften antreten, um das Terminproblem zu lösen. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Ligapokal-Partie gegen Aston Villa auf Januar verschoben wird.

Jürgen Klopp spielt mit Liverpool eine fantastische Saison.

Foto: Reuters/Andrew Yates

Nach dem spektakulären Einzug ins Viertelfinale – nach einem 5:5 in der regulären Spielzeit schlug Liverpool den FC Arsenal mit 5:4 im Elfmeterschießen – hatte Klopp angedroht, in dem in England als unbedeutend geltenden Wettbewerb nicht weiter anzutreten, wenn die English Football League (EFL) keine andere Lösung anbiete.

Campino Co-Kommentator bei Rheinderby

Neuer Job für Campino: Der Sänger der Band Die Toten Hosen wird gemeinsam mit Gitarrist Breiti neben Amazon-Kommentator Marco Röhling das Rheinderby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) begleiten. Die aus Düsseldorf stammende Band ist eng mit dem Bundesligisten verbunden. 30 Jahre nach Beginn der Partnerschaft tritt die Fortuna zum Spiel gegen Meister Bayern München (23. November) in einem mit der Band gestalteten Sondertrikot an.

„Jeder weiß, dass wir mit Leib und Seele Fortunen sind und das Duell gegen den 1. FC Köln für uns das Spiel des Jahres ist. Wir freuen uns darauf, die Partie als Co-Kommentatoren mitzuerleben“, sagte Campino. Amazon überträgt die Bundesliga im Audio-Livestream.

Chinas Nationaltrainer Lippi in der Kritik: „Schlag ins Gesicht“

Chinas Fußball-Nationaltrainer Marcello Lippi muss für sein Fernbleiben bei der Ostasienmeisterschaft harsche Kritik einstecken. Chinesische Medien bezeichnen die Absage des gut bezahlten italienischen Weltmeistertrainers von 2006 als „Schlag ins Gesicht“ und sehen darin eine Vernachlässigung seines Amtes.

Nimmt Marcello Lippi seinen Job als chinesischer Nationaltrainer nicht ernst?

Foto: dpa

Erst am Donnerstag hatte der chinesische Verband mitgeteilt, dass Lippi während des in Südkorea stattfindenden Turniers (10. bis 18. Dezember) in Italien bleibe und von seinem Co-Trainer Li Tie vertreten werde. Für zahlreiche lokale Medien stellt dies angesichts des mit geschätzten 25 Millionen US-Dollar (22,4 Millionen Euro) fürstlichen Jahresgehalts des 71-Jährigen ein großes Problem dar.

„Sollte es nicht sein Job sein, die Mannschaft auszubilden?“, fragte die einflussreiche chinesische Sportzeitung Oriental Sports Daily: „Da er das Gehalt des Nationaltrainers bekommt, sollte er auch die Arbeit tun, die der Nationaltrainer leisten sollte.“ Gleichzeitig wirft ihm die Zeitung vor, keinerlei Interesse an der langfristigen Entwicklung des chinesischen Fußballs zu haben. Das Onlineportal Tencent schrieb: „Die Fans sagen zu Recht, dass Lippi viel zu einfach sein Jahresgehalt verdient.“

Lippi trainiert bis auf eine viermonatige Pause Anfang 2019 bereits seit über drei Jahren die chinesische Auswahl und soll das bevölkerungsreichste Land der Welt 2022 zu seiner zweiten WM-Teilnahme führen.

Veh schließt Rückkehr aus: „Nicht mehr so viel Zeit“

Kölns Geschäftsführer Armin Veh hat nach seinem angekündigten Abschied zum Saisonende eine Rückkehr in eine führende Position im Fußball nahezu ausgeschlossen. „Es kann sein, dass ich dem Fußball erhalten bleibe. Aber nicht in dieser Position“, sagte Veh. „Man kann es nicht ganz ausschließen. Aber ich habe ja auch nicht mehr so viel Zeit. Ich werde nächstes Jahr 59. Da frage ich mich schon, wie soll mein Leben aussehen?“

Der Job als Sportchef habe ihm aber Spaß gemacht, versicherte der Ex-HSV-Trainer. „Ich hätte mir höchstens gewünscht, dass ich ein paar Jahre früher angefangen hätte. Dann könnte ich ihn noch ein paar Jahre länger machen.“ Vorwürfe des Egoismus wies Veh zurück. „Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass ich nur an mich denke“, sagte er: „In dem Fall stimmt's sogar. Weil es für mich eine entscheidende Entscheidung ist. Da wüsste ich nicht, an wen ich da sonst denken soll.“

Über den Zeitpunkt der Verkündung zwischen der Pokal-Pleite beim Viertligisten Saarbrücken (2:3) und dem Derby am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf lasse sich diskutieren, er habe sich aber so ergeben. „Wir wollten ursprünglich schauen, dass wir in die Länderspielpause kommen“, sagte Veh: „Aber je länger es dauert und je mehr Personen es wissen, desto schwerer wird es.“ Die Suche nach seinem Nachfolger sei „Sache des Vorstandes. Wenn man mich fragt, werde ich meine Meinung sagen“, betonte Veh.