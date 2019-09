Fußballer Sandro Wagner rechnet mit Instagram & Co. ab: "Asozial"

Sandro Wagner rechnet mit sozialen Medien ab

Sandro Wagner besuchte im August mit seinem Sohn das Spiel des FC Bayern gegen Hertha BSC.

Foto: imago images / Lackovic

Der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner (31) kritisiert die sogenannten sozialen Medien scharf. „Mir fehlen die Worte. Wie dort miteinander umgegangen wird, so stumpf, asozial, sinnlos. Da frage ich mich schon, wo soll das noch hinführen?“, sagte der beim chinesischen Club Tianjin Teda beschäftigte Stürmer in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Portal „T-Online.de“. Der Vater dreier Kinder bezeichnete die sozialen Medien als „ganz großes Übel“: „Ich sehe die Gefahr, dass unsere Kinder immer dümmer und letztlich auch unglücklicher werden. Weil sie falschen Vorbildern hinterhereifern, die eine glattgeleckte Glamour-Welt vorheucheln.“

Er habe sich während eines Trainingslagers mal anonym bei Instagram angemeldet, „um zu schauen, was dort abgeht. Und wenn ich diese ganzen kleinen Instagram-Gangster sehe mit ihren Goldketten … Im echten Leben muss Mami kommen, wenn es ein Problem gibt.“

Wagner ist im vergangenen Winter von deutschen Rekordmeister Bayern München nach China gewechselt. Der Umzug sei seiner Familie zunächst schwergefallen: „Meine Tochter ist bereits acht und hat mich gefragt, warum ich noch mehr Geld verdienen möchte. Ich hätte doch bereits einen Porsche.“ Er betont, dass es ihm wichtig sei, dass sich seine Familie nicht groß mit dem Fußball beschäftigt. „Ich finde das immer ein wenig befremdlich, wenn Kollegen das ganze Wohnzimmer wie ein Fußballmuseum dekorieren. Müllmänner haben schließlich auch keine besonders gut geleerte Tonne dort rumstehen.“

Lübeck erobert Regionalliga-Spitze

Der VfB Lübeck ist neuer Tabellenführer der Regionalliga Nord. Zum Abschluss des elften Spieltags bezwang die Mannschaft von Trainer Rolf Landerl am Montagabend den VfB Oldenburg mit 3:1 (1:1) und zog am VfL Wolfsburg II vorbei. Die Niedersachsen hatten tags zuvor bei Aufsteiger Altona 93 überraschend deutlich mit 1:4 verloren.

Mann des Abends in Lübeck war der frühere HSV-Spieler Ahmet Arslan, dem in der Schlussphase innerhalb von 144 Sekunden ein Doppelpack gelang. Es waren seine Saisontreffer acht und neun, mit denen er sich auch an die Spitze der Torjägerliste setzte.

Vor 2673 Zuschauern an der Lohmühle war es lange eine ausgeglichene Partie, in der Abwehrchef Tommy Grupe die Lübecker in Führung gebracht hatte. Enis Bytyqi markierte vor der Pause noch das 1:1. Lübeck muss am nächsten Wochenende bei der U21 des HSV ran, gegen die es in der vergangenen Saison zwei Siege gab.

Iran lässt Frauen nur auf Extra-Tribüne zu

Rund 4600 Plätze auf einer eigens eingerichteten Tribüne werden beim WM-Qualifikationsspiel der iranischen Nationalmannschaft gegen Kambodscha am 10. Oktober in Teheran für Frauen vorgesehen. Nach Berichten iranischer Medien vom Dienstag sind das fünf Prozent der Plätze im Asadi-Stadion. Iran reagiert damit auf das Drängen der Fifa, auch Frauen ins Stadion zu lassen. Sportminister Massud Soltanifar hat dem Weltverband offiziell mitgeteilt, dass alle notwendigen Vorbereitungen getroffen seien: separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Damentoiletten.

Im Iran ist Frauen der Besuch von Fußballspielen seit vier Jahrzehnten untersagt. Die Fifa hatte allerdings gefordert, Frauen nicht nur für Länder-, sondern auch für Ligaspiele ins Stadion zu lassen. Dies ist weiterhin verboten. Obwohl Minister Soltanifar und sogar Präsident Hassan Ruhani gegen das Verbot sind, konnten sich beide bis jetzt nicht gegen den erzkonservativen Klerus durchsetzen.

Dynamo-Fans machen Pokalduell bei Hertha zum Heimspiel

Zweitligist Dynamo Dresden darf sich im Auswärtsspiel der zweiten DFB-Pokal-Runde bei Hertha BSC auf eine große Fan-Unterstützung freuen. Mehr als 20.000 Anhänger aus Sachsen werden am 30. Oktober im Berliner Olympiastadion erwartet. Der Bundesligist aus der Hauptstadt hat bereits 19.200 Karten für Dynamo-Fans zur Verfügung gestellt und damit das übliche Gästekontingent von etwa 7500 Karten mehr als verdoppelt.

„Wir sind den Verantwortlichen von Hertha BSC sehr dankbar, dass sie uns unkompliziert aufgrund der großen Nachfrage unserer Anhänger ein viel höheres Kartenkontingent zur Verfügung gestellt haben, als dies sonst bei Auswärtsspielen üblich ist“, sagte Dynamos Kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in einer Pressemitteilung.

Die Nachfrage nach weiteren Tickets unter den Dynamo-Fans für das Pokalspiel ist offenbar weiterhin groß. Deshalb hat der Erstligist auf seiner Homepage eine Block-Empfehlung für die Dresdner Anhänger, die sich noch Karten im freien Verkauf sichern wollen, ausgesprochen. Die entsprechenden Bereiche auf der Haupt- und Gegentribüne befinden sich in unmittelbarer Nähe der Gästeblöcke.

Nach Prager Derby: Slavia münzt Fan-Wut für guten Zweck um

Wütende Reaktionen von Anhängern des tschechischen Erstligisten Sparta Prag beim Stadtduell gegen Meister Slavia haben zu einer hohen Spende für krebskranke Kinder geführt. Sparta-Fans hatten vor der 0:3-Niederlage angekündigt, Plüschtiere, vor allem Ratten, auf drei abtrünnige Ex-Spieler zu werfen.

Deren neuer Club hatte daraufhin erklärt, für jedes Kuscheltier 100 Kronen – umgerechnet etwa 3,86 Euro – zu spenden, und zudem auch die eigenen Fans aufgefordert, Kuscheltiere zu werfen. Letztlich kamen rund 7310 Euro zusammen, die an eine Kinderkrebsstation eines Prager Krankenhauses gespendet wurden.