Stuttgart setzt sich vom HSV ab – Bouhaddouz schockt Bochum

VfB Stuttgart setzt sich vom HSV ab

Daniel Didavi erzielt das 1:0 für den VfB Stuttgart.

Foto: dpa

Der VfB Stuttgart hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga am 7. Spieltag mit viel Mühe erfolgreich verteidigt. Der ungeschlagene Bundesliga-Absteiger hat nach einem durchaus glücklichen 2:0-Heimsieg (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Arminia Bielefeld. Für den Aufstiegsfavoriten war es vor 50.543 Zuschauern der vierte Sieg im vierten Heimspiel der Saison.

Daniel Didavi (2. Minute) und Philipp Förster (82.) sorgten für den Erfolg der Gastgeber, die sich in der Tabelle damit um vier Punkte vom HSV absetzten, der am Sonntag gegen Erzgebirge Aue antritt. Die Fürther hätten aufgrund einer engagierten Leistung jedoch lange ein Remis verdient gehabt.

Denn nach der frühen Führung durch Didavi, der den Ball nach Vorlage von Silas Wamangituka aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt hatte, wurde der VfB immer schwächer. Fürths Tobias Mohr (29./57.) und der eingewechselte Marvin Stefaniak (90.+1) scheiterten mit Distanzschüssen am Aluminium. Allerdings kamen auch die Stuttgarter dank ihrer individuellen Klasse immer wieder zu Gelegenheiten, insgesamt aber wirkte der Auftritt des Absteigers fahrig und ideenlos. Erst Förster sorgte kurz vor Schluss für die Erlösung.

Bielefeld rückt auf Platz zwei vor

Neuer Tabellenzweiter der 2. Bundesliga ist Bielefeld. Die Arminia hat dem SV Wehen Wiesbaden klar die Grenzen aufgezeigt und 5:2 (3:1)-Erfolg beim noch sieglosen Schlusslicht gewonnen. Für die überlegenen und weiter ungeschlagenen Gäste trafen Cebio Soukou (20. Minute), Fabian Klos (34. und 74.), Joan Simun Edmundsson (43.) und Andreas Voglsammer (52.).

Die Krise des Tabellenschlusslichts spitzt sich nach der Pleite vor 4621 Zuschauern hingegen weiter zu. Manuel Schäffler (4., 56.) erzielte beide Treffer für die Hessen, Benedikt Röcker sah die Rote Karte (79./Notbremse) und musste zudem,, mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Platz getragen werden. Voglsammer vergab noch den fälligen Foulelfmeter.

Bouhaddouz schockt Bochum mit spätem Ausgleich

Der VfL Bochum hat derweil den ersten Saisonsieg leichtfertig verschenkt. Der frühere Bundesligist kam trotz langer Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:0) beim SV Sandhausen hinaus und verpasste damit auch den ersten Dreipunkteerfolg unter dem neuen Trainer Thomas Reis. Nachdem der VfL schon in der ersten Halbzeit hochüberlegen war, ging er nach der Pause durch das vierte Saisontor von Silvere Ganvoula in Führung (57.). Doch Aziz Bouhaddouz glich vor 5339 Zuschauern kurz vor dem Ende aus (88.). Während Sandhausen im Tabellenmittelfeld steht, bleibt Bochum auf Rang 17 weiter in der Abstiegszone.

Sandhausen zeigte seine bisher schwächste Saisonleistung, Bochum war fast über die gesamte Spielzeit das dominante Team. Die Elf aus dem Ruhrgebiet machte das Spiel und erarbeitete sich viele gute Torchancen. Doch erst als Stürmer Ganvoula der Ball nach knapp einer Stunde ans Schienbein sprang und von Sandhausens Aleksandr Zhirov abgefälscht wurde, stand es 0:1. Doch dann traf der frühere St.-Pauli-Stürmer Bouhaddouz in der drittletzten Minute aus kurzer Distanz zum glücklichen Ausgleich.

Nürnberg nur 1:1 gegen KSC

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga die nächste Enttäuschung erlebt. Der „Club“ kam im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Sonnabend nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Es war für den Bundesliga-Absteiger das dritte Unentschieden in Serie, zu wenig für höhere Ziele. Johannes Geis brachte die Nürnberger vor 30.332 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion per Foulelfmeter in Führung (24. Minute). Manuel Stiefler glich noch vor der Pause aus (40.).

In einer zunächst zähen Partie konnten die Nürnberger jubeln, als Dirk Carlson den an ihm vorbei stürmenden Nikola Dovedan im Strafraum wegräumte. Geis traf wuchtig vom Elfmeterpunkt. Bei einem Kopfball von Lukas Fröde hatte der KSC eine erste Ausgleichschance (28.). Das 1:1 fiel aber erst durch Stiefler, der den Ball nach feinem Zuspiel von Lukas Grozurek aus spitzem Winkel aus seinem Tor herausstürzenden Christian Mathenia vorbei hoch ins lange Eck spitzelte.

Nach der Pause wollte der „Club“ den Sieg erzwingen. Mittelstürmer Michael Frey scheiterte mit einem Volleyschuss aus der Drehung am prächtig haltenden KSC-Schlussmann Benjamin Uphoff (61.). Robin Hack traf aus guter Position den Ball nicht richtig (67.). Aber auch der KSC hatte Möglichkeiten durch Marvin Pourie (71.) und Fröde, dessen Kopfball der zuletzt schwächelnde FCN-Keeper Mathenia hielt (78.).

Juventus Turin plant Kapitalerhöhung

Juventus Turin plant eine Kapitalerhöhung in der Größenordnung von 300 Millionen Euro. Das teilte der italienische Rekordmeister mit. Damit will der Verein um Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Emre Can und Co. Medienangaben zufolge seine Verschuldung eindämmen und Wachstumspläne finanzieren. Die Nettoverschuldung stieg laut Club auf 463,5 Millionen Euro an, das sind fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr (309,8).

Die Kapitalerhöhung soll laut Juve-Angabe Investitionen zur Steigerung der „sportlichen Wettbewerbsfähigkeit“ des Klubs finanzieren. Zugleich soll die Expansion auf internationalen Märkten gestärkt werden, geht aus dem Entwicklungsplan des Clubs bis 2024 hervor.

Für die Kapitalerhöhung soll zum Großteil Juves Mutterkonzern, die von der Unternehmerfamilie Agnelli kontrollierte Holding Exor, aufkommen. Die Holding hält eine 63,7-prozentige Beteiligung an dem an der Mailänder Börse notierten Verein. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte Juve einen Umsatz von 621,5 Millionen Euro, dies sind 23,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Allerdings stieg auch der Verlust von 19,2 Millionen auf 39,9 Millionen Euro.

Hoeneß-Attacke: Matthäus fordert Entschuldigung

Nach der Verbal-Attacke von Uli Hoeneß auf Marc-André ter Stegen und den DFB fordert Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vom Bayern-Präsidenten eine Entschuldigung. „Es war ein typischer Uli Hoeneß“, sagte Matthäus der „Sport-Bild“. Häufig sage Hoeneß in den Emotionen Dinge, die ihm vielleicht nachher schon wieder leidtun, meinte der 58-Jährige. „Vieles von den Aussagen war überflüssig.“ Hoeneß solle seine Worte so nicht stehen lassen, sagte Matthäus.

Die Bayern-Bosse Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge hatten mit scharfen Worten in die Torwart-Debatte bei der DFB-Auswahl eingegriffen und ter Stegens Aussagen kritisiert. Dieser hatte sich öffentlich über seine Reservistenrolle hinter Kapitän Manuel Neuer beklagt. Von den Verantwortlichen der Nationalmannschaft forderte die Münchner Clubführung mehr Rückendeckung für Neuer. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte diese Attacken zurückgewiesen.

Einen Torwartwechsel in der Nationalmannschaft hält Matthäus nicht für nötig. „Solange sich Neuer nichts zu Schulden kommen lässt, sollte man den Torhüter nicht auswechseln“, sagte er Sport1. Für ter Stegens Äußerungen hat er Verständnis: „Er hat sein Ventil etwas geöffnet, aber nichts gegen Manuel gesagt. (…) Ich verstehe ter Stegen total, er hat sich die letzten 15, 16 Monate total kollegial verhalten. Und auch jetzt war es keine Attacke gegen Neuer.“

Lange Sperre für Ex-Frankfurter Rebic

Der ehemalige Frankfurter Ante Rebic muss lange auf seine Rückkehr auf die europäische Bühne warten. Nach seinem Platzverweis im Play-off-Rückspiel der Eintracht in der Europa League gegen Racing Straßburg (3:0) wurde der Angreifer von der Uefa für fünf Europapokalpartien gesperrt. Vier Tage nach seiner Roten Karte wechselte der kroatische Vizeweltmeister zum AC Mailand.

Da Milan wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play von der laufenden Europa-League-Saison ausgeschlossen wurde, kann der 25-Jährige seine Sperre frühestens in der kommenden Spielzeit absitzen. Gegen Straßburg hatte Rebic wegen eines groben Foulspiels gegen Racing-Schlussmann Matz Sels einen umstrittenen Platzverweis kassiert, laut Uefa beleidigte er anschließend auf seinem Weg in die Kabine noch einen der Schiedsrichter.