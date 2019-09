Die HSV-News am Sonnabend, den 21. September 2019:

Hecking fehlt beim HSV-Abschlusstraining

Aue-Trainer Schuster schwärmt vom HSV-Kollegen

Noch viele freie Plätze im Stadion

Wood will sich beim HSV durchkämpfen

Titz weiter im Jokerglück

Hecking fehlt beim HSV-Abschlusstraining

Schon die Gestaltung der Einheiten unter der Woche hatte Dieter Hecking des Öfteren seinen Assistenten Dirk Bremser und Tobias Schweinsteiger überlassen. Beim Abschlusstraining für das Spiel gegen Aue am Sonntag (13.30 Uhr, Volksparkstadion/Sky und Onefootball, Liveticker bei Abendblatt.de) fehlte der Chefcoach dann ganz. Hecking könne das Training "aus familiären Gründen" nicht leiten, teilte der HSV mit.

Moin aus dem Volkspark 👋🏻 Hier beginnt das Abschlusstraining vor #HSVAUE 🏃🏻‍♂️



ℹ️ Unser Cheftrainer Dieter #Hecking wird heute das Training aus familiären Gründen nicht leiten können.#nurderHSV pic.twitter.com/AcLSOHogDu — Hamburger SV (@HSV) September 21, 2019

Auch Torwart Julian Pollersbeck war bei der abschließenden Einheit der Profis nicht dabei. Der frühere U-21-Europameister soll am Sonntag für die zweite Mannschaft des HSV im Regionalligaderby bei Eintracht Norderstedt seinen Saisoneinstand geben. Das hatte Hecking bei der Pressekonferenz am Freitag angekündigt. Hier können Sie den Videomitschnitt in voller Länge sehen.

Dieter Hecking: "Einige haben ihre Leistung nicht abgerufen"

Aues Schuster schwärmt von HSV-Trainer Hecking

Dirk Schuster (51), neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue, ist vor dem Spiel beim HSV am Sonntag voll des Lobes für seinen Kollegen Dieter Hecking (55). "Ich muss sagen, dass Hecking ein sehr guter Trainer ist, der viel Ruhe ausstrahlt und sehr viel Kompetenz besitzt", sagte Schuster der "Bild"-Zeitung. "Zudem gefällt mir sein Umgang mit den Spielern." Der HSV habe auf dieser Position eine "richtig gute" Personalentscheidung getroffen. Schuster hat als Trainer in vier Vergleichen mit Hecking-Mannschaften erst einen Punkt gewinnen können.

Dass der HSV unter dem Eindruck des verlorenen Stadtderbys beim FC St. Pauli steht, mache die Aufgabe eher noch schwieriger. Schuster: "Die Sinne sind geschärft. Sicherlich ist das Team auf Wiedergutmachung aus, denn so ein Erlebnis tut schon weh. Es wird eine brutal schwierige Aufgabe für uns, eine echte Herausforderung. Wir haben Respekt, aber keine Angst, kommen mit breiter Brust in den Volkspark." Aue war vor dem siebten Spieltag der 2. Bundesliga mit elf Punkten Tabellenfünfter, zwei Punkte und drei Plätze hinter dem HSV.

Noch viele freie Plätze im Stadion

Für die Partie gegen Aue waren bis Freitag etwas mehr als 41.000 Plätze im Volksparkstadion besetzt. Der FC Erzgebirge wird von etwa 1000 Fans unterstützt.

Damit könnte der Zuschauerschnitt von bislang 46.981 weiter sinken. In der Vorsaison besuchten durchschnittlich 48.889 Fans die Heimspiele. Die meisten Zuschauer in der 2. Bundesliga hat bis vor diesem Spieltag der VfB Stuttgart (51.320 im Schnitt).

Wood will Kampf um HSV-Stammplatz annehmen

Er ist einer der Topverdiener beim HSV, doch Bobby Wood kam in dieser Saison auf bislang ganze 14 Spielminuten. Und durch die Verpflichtung von Martin Harnik sind die Einsatzchancen für den US-Stürmer weiter gesunken. Auch gegen seinen früheren Club Erzgebirge Aue, für den Wood in der Rückrunde der Saison 2014/15 auf Leihbasis spielte, dürfte er bestenfalls auf der Bank sitzen.

Doch Wood (26) denkt trotz der starken Konkurrenz durch Harnik und Lukas Hinterseer offenbar nicht an einen vorzeitigen Abschied. Die "Hamburger Morgenpost" will "aus dem Umfeld" des 45-maligen Nationalspielers erfahren haben, dass ein Abschied im Winter für ihn keine Option sei.

Wood war 2018 mit dem HSV und 2019 (als Leihspieler) mit Hannover 96 aus der Bundesliga abgestiegen. Sein Vertrag gilt noch für diese und nächste Saison.

Titz weiter im Joker-Glück

Der frühere HSV-Trainer und Fanliebling Christian Titz schwimmt mit Rot-Weiss Essen in der Regionalliga West weiter auf der Erfolgswelle. Gegen den Bonner SC gewann der frühere deutsche Meister mit 4:1 und übernahm mit der fast optimalen Ausbeute von 22 Punkten aus acht Spielen vorläufig die Tabellenführung vor dem SV Rödinghausen (19 Punkte aus acht Spielen), der am Sonnabend bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund antritt.

Vor 11.009 Zuschauern an der Hafenstraße waren es erneut Joker, die für die Entscheidung sorgten: Hedon Selishta traf zum 3:1 (76. Minute), Ayodele Adetula (86.) zum 4:1-Endstand. Damit gehen bereits elf der 20 Essener Saisontore auf das Konto von Spielern, die Titz eingewechselt hat. Zuvor hatten Alexander Hahn (27.) und Daniel Heber (49.) für Essen getroffen und Dario Schumacher (30.) für Bonn ausgeglichen.