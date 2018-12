Bayern: Was wird aus Salihamidzic, wenn Kahn kommt?

Hasan Salihamidzic über Kandidat Oliver Kahn

Forsch: Hasan Salihamidzic (41) sieht sich in seiner Rolle als Sportdirektor bei Bayern München verkannt und größten Herausforderungen gewachsen. "In meiner bisherigen Arbeit habe ich wahrscheinlich mehr bewegt als meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit beim FC Bayern", sagte Salihamidzic der "Welt am Sonntag". Der direkte Vorgänger war Matthias Sammer, vor ihm war Christian Nerlinger Sportchef. Salihamidzic kam ins Amt, weil Philipp Lahm und Max Eberl abgesagt hatten.

Und wenn Oliver Kahn Sportvorstand werden sollte? Salihamidzic: "Für mich kommt es überhaupt nicht infrage, unter einem Sportvorstand zu arbeiten." Wenn überhaupt, werde Kahn als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge als neuer Vorstandschef kommen.

Zunge abgebissen, aber weitergespielt

Torhüter Andreas Luthe vom FC Augsburg hat sich in Leverkusen bei einem Zusammenprall in der 35. Minute ein Stück Zunge abgebissen, spielte aber durch. Er fühlte sich, „als habe mich ein Auto angefahren“. Luthe sagte weiter: "Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Ein Stück ist abgerissen und hängt runter.“ Er habe immer wieder Blut ausgespuckt. Die ganze Saison über spielt der 31-Jährige, der am fünften Spieltag Fabian Giefer ablöste und erstmals in seiner Karriere Stammtorhüter in der ersten Liga ist, wegen eines kaputten Fingers mit einem Spezialhandschuh. Die Ärzte hätten ihn gefragt, "wie ich heiße, wie es steht und so weiter“.

Messi gönnt sich besonderen Privat-Jet

Dieser Privat-Jet kann 10.000 Kilometer am Stück fliegen und ist fast so schnell wie der Schall. Argentiniens Superstar Lionel Messi (FC Barcelona) hat eine Gulfstream V für 13,17 Millionen Euro erworben.

Der 31-Jährige ließ das Flugzeug laut der Zeitung "AS" mit einigen Extras ausstatten: So prangt am Heck-Seitenruder seine Trikotnummer 10. Auf jeder Stufe der ausfahrbaren Treppe sind die Namen seiner engsten Familienangehörigen aufgedruckt. Die Gulfstream stammt aus dem Jahr 2004 und kann bei einer Reisegeschwindigkeit von gut 900 Kilometern pro Stunde 16 Passagiere befördern – in einer Business-Konfiguration.

Falsch abgebogen – schwere Krawalle ausgelöst

Heftige-Fan-Randale – und wieder waren Fans von Hansa Rostock beteiligt: Nach dem Drittligaspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Hansa Rostock (2:1) ist es zu schweren Krawallen bei der Abreise der Hansa-Fans am Duisburger Hauptbahnhof gekommen. Es gab einen Schwerverletzten. Der Zugverkehr musste eingestellt werden. Erst gegen 18.30 Uhr konnte der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden. "Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Duisburger Polizei eine Ermittlungskommission eingesetzt, die klären soll, was genau sich auf dem Bahnsteig zugetragen hat und wie es zu dem Verletzten kam", teilte die Polizei mit. Bereits vor Spielbeginn hatte es Auseinandersetzungen von 80 Rostocker und 80 Krefelder Fans gegeben. Zwei Busse mit Rostockern waren offenbar falsch abgebogen und im Eingangsbereich der Heimfans gelandet. Massiver Polizeieinsatz beendete die Krawalle. Es gab mehrere Leichtverletzte, darunter zwei Polizisten.

Neymar-Dementi: PSG greift "L'Equipe" an

Paris St. Germain hat neue Spekulationen über einen bevorstehenden Verkauf von Superstar Neymar oder Weltmeister Kylian Mbappé zur Verhinderung von Sanktionen wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play der Uefa scharf zurückgewiesen. "L'Equipe" hatte zuvor über entsprechende Informationen berichtet. "L'Equipe wagt zu behaupten, dass PSG kurz davor sei, Kylian Mbappe oder Neymar zu verlieren. PSG dementiert diese völlig abwegigen und lächerlichen Unterstellungen mit größter Entschlossenheit", teilte der Verein von Thomas Tuchel mit. PSG steht wegen seines Finanzgebarens seit geraumer Zeit unter kritischer Beobachtung. PSG muss nach zwischenzeitlich eingestellten Ermittlungen eine Wiederaufnahme von Untersuchungen der Geldflüsse zwischen Katar und Paris fürchten.

Zwei Deutsche US-Meister

Julian Gressel und Kevin Kratz haben mit Atlanta United als erste Deutsche den Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga MLS gewonnen. Atlanta setzte sich im Finale 2:0 (1:0) gegen Portland Timbers durch und gewann bereits im zweiten Jahr des Bestehens erstmals den MLS-Cup. "Ich bin in den letzten zwei Jahren eine bessere Person und ein viel besserer Spieler geworden. Wenn ich später mal zurückschaue, waren das vielleicht die beiden wichtigsten Jahre meiner Fußballkarriere", sagte Mittelfeldspieler Gressel (24). Die Tore vor der MLS-Rekordkulisse von 73.019 Zuschauern im Mercedes Benz Stadium in Atlanta erzielten Rekordtorjäger Josef Martinez (39.) und Franco Escobar (54.). Franz Beckenbauer wurde mit Cosmos New York dreimal Meister: 1977, 1978 und 1980, allerdings noch in der North American Soccer League (NASL).

Australischer Profi in Thailand in Haft

Australien verlangt die sofortige Freilassung des in Thailand inhaftierten bahrainischen Fußballprofis Hakeem Al Oraibi. Ihm droht die Auslieferung an sein Heimatland, wo ein Gericht eine mehrjährige Haftstrafe gegen ihn verhängt hat. Der 2014 aus Bahrain geflüchtete Al Oraibi fürchtet zudem, er könnte dort bei einer Rückkehr gefoltert werden. Auch der Fußball-Weltverband Fifa hatte sich für ihn eingesetzt. Bahrain wirft Al Oraibi vor, in einer Polizeistation randaliert zu haben. Er bestreitet dies und gibt an, nach seiner Inhaftierung 2012 gefoltert worden zu sein. Als Grund dafür vermutet er geäußerte Kritik an einem Mitglied der Königsfamilie.

Löw äußert sich zu Manuel Neuer

Bundestrainer Joachim Löw sieht Manuel Neuer (Bayern München) auch beim weiteren Umbruch in der Nationalmannschaft als Stammtorhüter. „Wenn Manuel seine Form hat, wird er eingeplant sein als Nummer eins bis 2020“, sagte Löw im „ZDF-Sportstudio“. Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) werde zwar im neuen Jahr Einsatzchancen bekommen. Einen offenen Zweikampf im Tor aber will Löw nicht ausrufen. "Ich möchte die Leistung von Marc nicht schmälern. Er hatte am Anfang in der Nationalmannschaft einige Probleme, ist jetzt genauso Weltklasse“, sagte Löw.

