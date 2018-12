Ex-Nationalspieler kontrolliert jetzt Eintracht Braunschweig

Bierhoff sieht Sané durch die Tochter gereift

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff sieht bei Leroy Sané in der Geburt von dessen Tochter einen wichtigen Grund für die starken Leistungen des Offensivspielers vom englischen Meister Manchester City. "Die Geburt hat ihm sicherlich noch einmal einen Schub gegeben, er hat jetzt einfach auch mehr Ernsthaftigkeit in seinem Spiel", sagte Bierhoff der "Bild"-Zeitung.

Nach seiner Nicht-Nominierung für die WM in Russland präsentiert sich der 22-jährige Sané in der Nationalmannschaft und im Verein in glänzender Verfassung. "Es freut mich riesig für ihn", sagte Bierhoff.

Angst vor "Gelbwesten": Etliche Absagen in Frankreich

Auch das für Freitag geplante Cote-d'Azur-Derby von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner AS Monaco gegen OGC Nizza ist wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden. Das teilte der französische Profiliga-Verband LFP am Donnerstag mit, wenig später wurden auch das Sonntagsspiel zwischen AS St. Etienne und Olympique Marseille und die Begegnungen am Sonnabendabend zwischen SCO Angers und Girondins Bordeaux sowie Olympique Nimes gegen FC Nantes gestrichen.

Am vergangenen Wochenende tobte der Aufstand vor allem in Paris.

Am Dienstag war bereits das Topspiel zwischen Meister Paris St. Germain und dem HSC Montpellier sowie das Duell FC Toulouse gegen Olympique Lyon (beide Sonnabend) abgesagt worden.

Hintergrund sind Befürchtungen, dass es in der Grande Nation am Wochenende erneut zu gewalttätigen Protesten der "Gelben Westen" kommen könnte. Die französische Bewegung geht gegen die Steuer- und Sozialpolitik der Regierung auf die Straße. Am vergangenen Sonnabend wurden nach Ausschreitungen in Paris 412 Personen festgenommen.

AS Rom will Dortmunds Julian Weigl

Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Julian Weigl könnte Borussia Dortmund in der Winterpause verlassen. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung würde der italienische Erstligist AS Rom den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler gerne für anderthalb Jahre ausleihen.

Weigls Vertrag beim BVB läuft noch bis Juni 2021. Unter Trainer Lucien Favre spielt er aber keine große Rolle. Vor dem Revierderby bei Schalke 04 am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) kam Weigl in der Bundesliga erst in drei von 13 Spielen zum Einsatz.

Tobias Rau in Braunschweiger Aufsichtsrat

Tobias Rau ist zurück im Fußballgeschäft.

Der ehemalige Nationalspieler Tobias Rau ist in den Aufsichtsrat des abstiegsbedrohten Drittligisten Eintracht Braunschweig gewählt worden. Der 36-Jährige bestritt sieben Länderspiele (ein Tor) und begann seine Profikarriere bei der Eintracht. 2005 wurde Rau mit Bayern München deutscher Meister und Pokalsieger.

Braunschweigs Vereins-Chef Sebastian Ebel kündigte derweil auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend seinen Rücktritt als Präsident und Aufsichtsrats-Vorsitzender im kommenden Jahr an. Er wolle dem "Wunsch nach Erneuerung Rechnung tragen".

Es geht auch um Mord: Peru-Boss verhaftet

Der Präsident des peruanischen Fußballverbands, Edwin Oviedo, ist am Donnerstag (Ortszeit) in Lima festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 45-Jährigen vor, Mitglied des Korruptionsnetzwerks „Cuellos Blancos“ („Weiße Kragen“) zu sein. Oviedo soll unter anderem den ehemaligen Richter César Hinostroza bestochen haben, um von Ermittlungen in zwei Mordfällen ausgenommen zu werden. Dafür soll er Hinostroza und seiner Frau die Reise zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Russland finanziert haben.

Wegen seiner Rolle als mutmaßliches Oberhaupt des Korruptionsnetzwerks sitzt Hinostroza derzeit in Madrid in Haft. Die „Weißen Kragen“ kontrollierten den Angaben zufolge Richter und Staatsanwälte, um Einfluss auf Ermittlungen sowie Urteile nehmen zu können.

Oviedo wird vorerst für zehn Tage festgehalten, danach entscheidet ein Gericht über eine weitere Untersuchungshaft. Er ist seit 2014 Präsident des peruanischen Verbands. Während seiner Amtszeit qualifizierte sich die peruanische Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 26 Jahren wieder für eine WM-Endrunde. Oviedo wies alle Vorwürfe gegen sich zurück.

Lewandowski sieht den Rückstand positiv

Torjäger Robert Lewandowski hat die siebte deutsche Meisterschaft in Serie für Bayern München trotz eines Rückstands von neun Punkten auf Borussia Dortmund noch nicht abgehakt. "Es ist als Jäger einfacher, von hinten zu attackieren, als wenn du als Erster auf die Attacken von hinten schauen musst. Gerade wenn du die Erfahrung nicht hast", sagte Lewandowski vor dem bayerisch-fränkischen Derby am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg im Bild-Interview.

Auf lange Sicht sieht der polnische Nationalspieler sogar einen Vorteil darin, dass der deutsche Rekordmeister die Bundesliga nicht wie gewohnt dominiert. "Wenn du weißt, dass du sowohl in Bundesliga, Pokal als auch in der Champions League richtig kämpfen musst, dann ist das etwas anderes, als wenn du 20 Punkte Vorsprung hast und dich nur auf die Champions League fokussierst", sagte der 30-Jährige und fügte mit Blick auf die vergangenen Jahre an: "Wir wissen, was zuletzt passiert ist, als wir in der Bundesliga durch waren. Du denkst: Jetzt können wir es etwas ruhiger angehen lassen, nur in der Champions League Gas geben. Aber das ist eben nicht so leicht."

Nach zuletzt zwei Siegen gegen Benfica Lissabon und bei Werder Bremen glaubt Lewandowski an den Aufschwung. Besonders vom intensiven Austausch zwischen den Führungsspielern und den Club-Bossen "profitiert der ganze Verein". Jetzt würden wieder "alle zusammen in eine Richtung" gehen.

Trainer Niko Kovac habe "Kleinigkeiten" verändert. "Wenn er diese Einsicht zeigt, ist das kein Zeichen von Schwäche. Nur so kann er ein besserer Trainer werden", sagte Lewandowski, der sich zudem von der Entwicklung seines Ex-Clubs Dortmund begeistert zeigte: "Sie spielen sehr attraktiven, offensiven Fußball mit viel Fantasie. Die jungen Spieler überlegen nicht viel, sie spielen einfach drauflos. Es ist kein Zufall, dass Dortmund mehr Punkte hat als wir."

Copa Libertadores: Boca-Einspruch abgelehnt

Drei Tage vor dem Final-Rückspiel in der Copa Libertadores ist Boca Juniors mit einem Einspruch vor der Berufungskammer des Disziplinarkommission des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL gescheitert. Der Verein wollte sich nach den Attacken auf den Teambus am 24. November durch Fans von River Plate am grünen Tisch zum Sieger im Endspiel der beiden argentinischen Topclubs erklären lassen. Das Hinspiel endete 2:2.

Die Rechtsmittelinstanz hielt am Donnerstag die am 29. November ausgesprochene Strafe gegen River Plate von zwei Geisterspielen und einer Geldbuße in Höhe von umgerechnet rund 350.000 Euro aufrecht. Wegen der Vorfälle vor zwei Wochen auf der Anfahrt zum Monumental-Stadion von Buenos Aires wird die Partie nun am Sonntag (20.30 Uhr/Sport1+ und DAZN) im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid ausgetragen.

Boca-Präsident Daniel Angelici hatte jedoch bereits vor Tagen schon angekündigt: "Unsere Einsprüche laufen getrennt vom Finale weiter. Wir werden vor alle Instanzen ziehen." Der sechsmalige Libertadores-Cup-Champion erwägt nun einen Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS.

Grindel kritisiert Drittliga-Proteste

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat seine Kritik an der Protestaktion der Drittligisten gegen die Regionalliga-Reform erneuert. „Wir stehen erst am Anfang der Diskussionen und es ist noch überhaupt nichts entschieden. Man kann nicht immer nur sagen, was alles nicht geht“, sagte der DFB-Chef in einem Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Er rate allen Beteiligten zu „Sachlichkeit“.

Die 20 Drittligisten hatten am vergangenen Wochenende gegen die Pläne protestiert, indem in allen Partien direkt nach dem Anpfiff der Ball für eine Minute ruhte. Die Drittligisten wehren sich damit gegen den DFB, der an einer Regionalliga-Reform mit der Reduzierung der Regionalliga von fünf auf vier Staffeln und vier Aufsteigern festhält. Die Drittliga-Clubs fordern eine schnellstmögliche Rückkehr zu drei Absteigern und den Erhalt der Eingleisigkeit der 3. Liga. Um einen Kompromiss zu finden, müssten sich alle Seiten bewegen, forderte Grindel in dem Interview.

Zuletzt hatte er sich bereits kritisch über die Aktion geäußert und dem MDR unter anderem gesagt: „Wir müssen jetzt mal aufhören mit solchem Firlefanz und zu einer Diskussion in der Sache kommen.“

