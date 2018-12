Weltbekannter kleiner Messi-Fan vor den Taliban geflüchtet

Trikottausch in Kabul: Messi beglückt 5-jährigen Fan Weltfußballer Lionel Messi hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen fünfjährigen Fan glücklich gemacht. Der Junge erhielt im Unicef-Büro signierte Trikots des 28-jährigen argentinischen Nationalspielers und einen Fußball mit dem Schriftzug seines Idols. The kid who wore the plastic bag Messi shirt now has the real thing (SIGNED by Messi)!https://t.co/V5CJtWMkRR pic.twitter.com/3k4xjXvewV— BuzzFeed Football (@BuzzFeedUKFB) February 25, 2016 Ende Januar waren Bilder des kleinen Fußballfans im Internet aufgetaucht, auf denen er in einem Messi-Trikot aus Plastiktüten zu sehen war. “Messi” stand mit schwarzem Kugelschreiber vorne und hinten drauf gekritzelt. Das wollte der Rekordtorschütze des FC Barcelona offenbar nicht tatenlos auf sich sitzen lassen. His homemade Messi shirt captured the world’s heart, now his hero has sent a special gift https://t.co/BTpWVXoOB5 pic.twitter.com/GDG5tJpExO— BBC News (World) (@BBCWorld) February 25, 2016 Innerhalb kürzester Zeit hatte Murtasa mit seinem improvisierten Trikot das Herz von Internetnutzern und Fans auf der ganzen Welt erobert.