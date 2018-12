Muss Paris St. Germain Neymar und Mbappé verkaufen?

Paris wehrt sich gegen Transfergerüchte um Neymar und Mbappe

Paris St. Germain hat neue Spekulationen über einen bevorstehenden Verkauf von Superstar Neymar oder Weltmeister Kylian Mbappe zur Verhinderung von Sanktionen wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play des Europa-Verbandes Uefa scharf zurückgewiesen. Die französische Fachzeitung „L’Equipe“ hatte zuvor auf ihrer Internetseite und in ihrer Sonnabend-Ausgabe über entsprechende Informationen berichtet.

„L’Equipe“ wagt zu behaupten, dass PSG kurz davor sei, Kylian Mbappe oder Neymar zu verlieren. PSG dementiert diese völlig abwegigen und lächerlichen Unterstellungen mit größter Entschlossenheit“, teilte der Verein des deutschen Trainers Thomas Tuchel mit.

Der vom Emirat Katar kontrollierte Topklub ging zur Unterstreichung seiner Haltung auf Konfrontationskurs zu dem angesehen Blatt: Die Mitteilung ist auf der Vereinshomepage mit „L’Equipe - Medium der Desinformation“ überschrieben, während im Text „einmal mehr die geistige Anständigkeit“ der Zeitung infrage gestellt und „Hintergedanken“ bei der Berichterstattung über PSG unterstellt werden.

PSG steht wegen seines Finanzgebarens seit geraumer Zeit schon unter kritischer Beobachtung. Der Verein, bei dem unter Tuchel auch die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer arbeiten, soll bei Financial-Fair-Play-Prüfungen unrealistisch hohe Sponsorenverträge vorgelegt und damit die Legitimierung seiner exorbitanten Transferausgaben wie für Neymar (2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris) und Mbappe (für 160 Millionen Euro vom AS Monaco verpflichtet) versucht haben. PSG muss nach zwischenzeitlich eingestellten Ermittlungen der Uefa eine Wiederaufnahme von Untersuchungen der Geldflüsse zwischen Katar und dem Club fürchten. Als Höchststrafe ist der Ausschluss von PSG aus den Europacup-Wettbewerben möglich.

Keller Remis bei Ingolstadt-Debüt, Debakel für Fürth und Duisburg

Jens Keller hat bei seinem Einstand als Trainer des FC Ingolstadt einen Sieg verpasst. Der FCI musste sich am trotz langer Führung mit einem 1:1 (1:0) beim SV Darmstadt 98 begnügen. Durch den verpassten zweiten Saisonsieg bleibt Ingolstadt auch unter dem dritten Trainer in dieser Saison Tabellenletzter in der Zweiten Liga. Eine Überraschung gelang dagegen Erzgebirge Aue: Die Sachsen siegten mit 5:0 (1:0) bei der bis dahin zu Hause ungeschlagenen SpVgg Greuther Fürth. Der FC Heidenheim verschärfte durch ein 4:1 (1:0) gegen den MSV Duisburg, am kommenden Spieltag Gegner des HSV, die Abstiegssorgen der Gäste, die weiter auf dem 15. Tabellenplatz verharren.

Messi gönnt sich einen neuen Privatjet

Argentiniens Superstar Lionel Messi vom spanischen Meister FC Barcelona hat sich einen Privat-Jet für umgerechnet 13,17 Millionen Euro (15 Millionen Dollar) zugelegt. Der 31-Jährige ließ das Flugzeug laut AS mit einigen Extras ausstatten, so prangt am Heck-Seitenruder seine Trikotnummer 10. Auf jeder Stufe der ausfahrbaren Treppe sind die Namen seiner engsten Familienangehörigen aufgedruckt. Das Modell Gulfstream V, von Messi in den USA gekauft, wurde im Jahr 2004 hergestellt und kann 16 Passagiere transportieren. Zurzeit steht der Flieger noch im Aero Parque in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires.

Zorc kritisiert Nachwuchsarbeit in Deutschland

Dortmund fällt eine Bestandsaufnahme der Nachwuchsarbeit im deutschen Fußball negativ aus. „Ich sehe eine nicht so erfreuliche Entwicklung“, sagte der 56-Jährige im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Michael Zorc fürchtet, dass Deutschland den Anschluss an die Topnationen Europas verlieren könnte.

Nach Meinung des früheren BVB-Profis sind deutsche Talente im Vergleich zur internationalen Konkurrenz ins Hintertreffen geraten. „Im Moment kommen auf jeden Deutschen, ehrlich gesagt, zwei interessante Franzosen, zwei interessante Engländer und Spanier sowieso“, beschrieb Zorc seine Wahrnehmung der Schwierigkeiten: „Hier müssen alle wieder verstärkt ansetzen. Das ist ein Problem, das den deutschen Fußball in den kommenden Jahren beschäftigen wird.“

Public-Viewing-Verbot für River Plate und Boca Juniors

Wegen der brisanten Sicherheitslage bleiben die Stadien der beiden Copa-Libertadores-Finalisten in Buenos Aires am Sonntag während des Final-Rückspiels geschlossen. Weder die Arena von River Plate noch das Stadion der Boca Juniors erhielt die Freigabe für Public-Viewing-Veranstaltungen.

Den Sieger des brisanten Duells können die Fans dagegen an gewohnter Stätte feiern. Der „Obelisco“ auf der zentral gelegenen Plaza de la Republica wurde von den Behörden für den Fan-Ansturm des siegreichen Clubs freigegeben. Am Sonntag ermitteln die Stadtrivalen River Plate und Boca Juniors nach dem 2:2 im Hinspiel im weit entfernten Madrid den Champion in Südamerikas Königsklasse.

„Wir wollen, dass die Leute in Frieden, in Ruhe feiern können, und wir werden keinen Akt der Gewalt dulden“, versprach der neue Chef des Sicherheits-Ministeriums der Stadt, Diego Santilli. Das Spiel im Stadion Santiago Bernabeu beginnt um 16.30 Uhr argentinischer Zeit.

Das eigentlich für den 24. November vorgesehene Rückspiel war wegen der Wurf-Attacke von River-Fans auf den Boca-Teambus zunächst vertagt, danach abgesagt und schlussendlich nach Madrid ins Estadio Santiago Bernabeu verlegt worden. Boca ist wegen des Vorfalls aber bereits vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen, um den Titel am grünen Tisch zu erhalten.

