Champions League: Die Bayern wackeln – einer besonders

Ein glücklicher Punkt für den schon wieder in andere Sphären gelobten FC Bayern: In der Champions League haben die Münchener von Trainer Niko Kovac nur 1:1 gegen eine bärenstarke Mannschaft von Ajax Amsterdam gespielt. Kovac gab sich ratlos, bat, ihm Zeit zu geben, damit er das analysieren könne. "Wir haben sicher schon eine bessere Phase gehabt zu Saisonbeginn, seit ein paar Spielen stimmt unsere Spielweise nicht mehr", sagte Thomas Müller bei DAZM. „Nicht nur ich bin überrascht, sondern viele. Das konnte man in der Form nicht erwarten“, sagte Kovac.

„Wir waren frech und mutig. Wir hätten gewinnen müssen“, sagte Ajax-Coach Erik ten Hag. Torschütze Mats Hummels musste wegen einer Platzwunde am Kopf mit mehreren Stichen genäht werden. Hummels sagte, er fühle sich "wackelig". Kann man von allen Bayern behaupten.

Was Pep Guardiola in Hoffenheim lernte

Nur wenige Minuten fehlten der TSG Hoffenheim und Trainer Julian Nagelsmann zu einem Punktgewinn gegen Topfavorit Manchester City. Doch die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola gewann eiskalt mit 2:1. Mehrdeutig sagte Guardiola, "Heute haben wir viel gelernt für die Zukunft dieses Vereins.“

Noch nie hat Manchester City die Champions League gewonnen. „In diesem Wettbewerb wird dir nicht der rote Teppich ausgerollt“, sagte der frühere Bayern-Trainer. Er selbst hatte 2009 und 2011 mit dem FC Barcelona den wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt gewonnen. Unmittelbar nach dem Abpfiff war Guardiola zu Nagelsmann geeilt und umarmte seinen jungen Kollegen. Der City-Coach zollte seinem 31 Jahre alten Kollegen seinen Respekt, zumal den Gastgebern gleich zehn Verletzte fehlten. Es war also ein "schmutziger" Sieg für City. Fußball-Ästhet Guardiola denkt offenbar um.

Dortmund debattiert über Mario Götze

Marco Reus war genervt. Borussia Dortmund hatte gerade die Tabellenspitze in der Bundesliga erobert, da musste er wieder Fragen zu Mario Götze beantworten. "Wir sollten aufhören, jeden Tag über Mario zu sprechen. Das tut ihm nicht gut, das tut uns nicht gut", sagte der BVB-Kapitän bei Sky. Doch Götze hat Deutschland vor vier Jahren zum WM-Titel geschossen. Sein Name wird immer in einem Atemzug mit Helmut Rahn (1954), Gerd Müller (1974) und Andreas Brehme (1990) genannt werden. Doch Götze (26) spielt auch bei Trainer Lucien Favre kaum eine Rolle. "Ich schaffe es nicht, das auszublenden", gab Götze zuletzt im "Kicker" zu. Götzes Unbekümmertheit ist nach schwierigen Jahren mit Verletzungen und Erkrankungen verloren gegangen. "Er weiß genau, um was es geht", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor der Saison erklärt. Doch die Hoffnung erfüllte sich (noch) nicht. Inzwischen dominieren die Zweifel, ob Götze noch einmal zu seiner alten Stärke findet. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2020. Ein vorzeitiger Wechsel scheint zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

Real stolpert – Mourinho droht zu fallen

Titelverteidiger Real Madrid hat am zweiten Spieltag der Champions League eine überraschende Niederlage kassiert. Auch aufgrund eines schweren Fehlers von Toni Kroos verloren die Königlichen bei ZSKA Moskau mit 0:1. Kroos leitete mit einem Rückpass den frühen Führungstreffer der Russen ein. Nikola Vlasic (2.) fing den Ball ab und ließ Real-Torwart Keylor Navas, der den Vorzug vor Neuzugang Thibaut Courtois bekam, keine Chance. Real drängte auf den Ausgleich, scheiterte aber gleich mehrfach am Aluminium. Moskau übernahm die Tabellenführung.

Bei Manchester United wird die Luft für Teammanager José Mourinho immer dünner. Nach der schwachen Leistung beim 0:0 gegen den FC Valencia ist der Rekordmeister seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. Die Spieler wie Paul Pogba vermieden öffentlich den Kontakt zu Mourinho. Manchester belegt in der Gruppe H den zweiten Platz hinter Juventus Turin. Der italienische Serienmeister gewann dank eines Dreierpacks von Paulo Dybala mit 3:0 (2:0) bereits am frühen Abend gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern.

Aufseher gegen Fan-Hass von den Rängen?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) denkt angeblich über den Einsatz von Spielaufsehern nach, die bei Hass-Transparenten oder -Chören in den Stadien über mögliche Spielabbrüche mitentscheiden sollen. Dies berichtet die "Sport Bild". Die Uefa ) setzt solche Spielbeobachter bereits bei internationalen Partien ein. Sie sollen bei Pyro- und Gewalt-Vorfällen durch die Zuschauer in den Stadien einschreiten. Spielunterbrechungen und sogar ein Spielabbruch ist möglich. Zuletzt hatten die Hass-Plakate gegen TSG-Hoffenheim-Eigner Dietmar Hopp von Anhängern von Borussia Dortmund in Sinsheim einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

"Messi spielt weiter für Argentinien"

Ernesto Valverde, Trainer des FC Barcelona, hat keine Zweifel daran, dass der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi (31) seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft fortsetzen wird. "Klar ist, wenn Messi nicht für die Auswahl spielt, hat er mehr Zeit zur Regeneration. Aber wir wissen, dass Messi für sie spielen wird und dass er es auch will", sagte Valverde zu Fox Sports.

Neuseeland: Entschuldigung nach Mobbing

Der Fußball-Verband von Neuseeland hat sich offiziell bei den Spielerinnen seiner Frauen-Nationalmannschaft für die Passivität im Umgang mit den Vorwürfen gegen deren ehemaligen Trainer Andreas Heraf entschuldigt. "Wir entschuldigen uns bei unseren Spielerinnen für das Verhalten unseres ehemaligen Cheftrainers. Es tut uns zutiefst leid, dass diese Ereignisse stattgefunden haben und für eine Notlage gesorgt haben", sagte NZF-Präsident Deryck Shaw. Zuvor hatte eine unabhängige Überprüfung ergeben, dass die Mobbing-, Belästigungs- und Einschüchterungs-Vorwürfe vieler Spielerinnen gegen den österreichischen Coach begründet waren. "Wir hätten viel früher reagieren müssen", gestand Shaw.

