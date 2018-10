Warum Zinedine Zidane bei José Mourinho anrufen musste

Zidane rief Mourinho an

Ein Telefonat der besonderen Art: Zinedine Zidane (früher Real Madrid) soll Jose Mourinho (noch Manchester United) persönlich versichert haben, er wolle ihn in Manchester nicht beerben. Das meldet die "Sun". Zidane (46) soll bei Mourinho (55) angerufen haben, um ihn zu beruhigen. Zidane sei aber von seinen Agenten gefragt worden, ob er an dem Job interessiert sei. Zidane war in Mourinhos Zeit bei Real Madrid (2010-2013) dort Klubberater und Sportdirektor. Englischen Medien zufolge steht Mourinho am Dienstag (21.00 Uhr) in der Champions League gegen den FC Valencia und Sonnabend (18.30 Uhr) in der Liga gegen Newcastle United unter Siegzwang.

Machtkampf bei Dynamo Dresden eskaliert

Nach dem Rücktritt des kompletten Präsidiums und drei weiterer hochrangiger Funktionäre hat Dynamo Dresden versichert, weiter voll handlungsfähig zu sein. Der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig bestätigte, dass die Situation insbesondere um Sport-Geschäftsführer Ralf Minge ausgerechnet vor dem Ostduell beim 1. FC Magdeburg am Sonnabend eskaliert sei. An der Spitze derer, die ihre Funktionen umgehend niederlegten, steht Präsident Andreas Ritter. Neben Ritter waren auch die Vizepräsidenten Diana Schantin und Michael Winkler zurückgetreten. Zudem entschieden sich zu diesem Schritt der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende André Gasch, der Ehrenratsvorsitzende Klemens Rasel und der stellvertretende Ehrenratsvorsitzende Michael Walter. Die sechs zurückgetretenen Funktionäre hatten laut MDR und „Bild“ die Grabenkämpfe, „die den Frieden in unserer Sportgemeinschaft ernsthaft bedrohen“, als Grund genannt. Diese Zustände seien „von Lügen, Diffamierungen und persönlichen Anfeindungen“ getragen. Hintergrund sollen Machtstreitigkeiten sein.

Borussia Dortmund und die Trauma-Verarbeitung

Über ein Jahr nach Anschlag auf den Mannschaftsbus spielt Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr, Sky) in der Champions League wieder gegen den AS Monaco. Am 11. April 2017 waren bei der Abfahrt des BVB-Busses zum Heimspiel nahe des Teamhotels drei Sprengsätze explodiert.

Jadon Sancho

Foto: Ina Fassbender / dpa

Der ehemalige BVB-Innenverteidiger Marc Bartra erlitt einen Armbruch und Fremdkörpereinsprengungen, ein Polizist ein Knalltrauma. Der ehemalige BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, der am Mittwoch voraussichtlich gegen Monaco wieder in der Dortmunder Start-Elf stehen wird, schilderte zuletzt vor Gericht eindrucksvoll, was der Anschlag für ihn nach wie vor bedeutet. Er zucke immer noch bei lauten Geräuschen zusammen: Ein Urteil gegen den mutmaßlichen Bombenleger wird in einigen Wochen erwartet. "Gegen Monaco wird es wieder ein ganz anderes Spiel", sagte Marco Reus bei Sky über die Chancen des Höhenfliegers BVB.

Der Leihspieler des FC Barcelona, Paco Alcacer, hatte als Einwechselspieler den Sieg gegen Leverkusen gesichert. Wegen muskulärer Probleme wird Alcacer weiterhin nur Joker sein. Ausnahmetalent Jadon Sancho (18) ist für Reus dagegen ein perfekter Partner: "Wir haben eine besondere Verbindung - auf dem Platz und außerhalb." Mal sehen, ob das Trainer Lucien Faver auch so sieht.

Meeske tritt als DFL-Verantwortlicher ab

Der frühere St.-Pauli-Geschäftsführer und jetzige Finanzvorstand beim 1. FC Nürnberg, Michael Meeske, wird sein Amt als Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL) zum 12. Oktober niederlegen. Grund sei sein bevorstehender Wechsel zum VfL Wolfsburg, so Meeske.

Michael Meeske

Foto: Witters

Der Rücktritt erfolge für die im Oktober angesetzte Teilversammlung der 2. Liga, sagte er. Meeske bedauerte die Entscheidung, doch habe "die Vermeidung möglicher Interessenkonflikte, die sich aus meiner veränderten Aufgabe zumindest ergeben könnten, für mich Priorität". Meeske scheidet beim 1. FCN zum 31. Oktober aus und übernimmt dann den Posten des Geschäftsführers in Wolfsburg.

Stadionverbot für Fan aufgehoben

Im Prozess um ein bundesweites Stadionverbot für einen Fan von Hannover 96 hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem Amtsgericht Frankfurt eine Niederlage erlitten. Dies teilte das Amtsgericht mit. Der Fan aus Hannover war während des Auswärtsspiels in Braunschweig im November 2016 mit anderen Anhängern in polizeiliches Gewahrsam genommen worden. Obwohl er weder in der Vergangenheit aufgefallen war noch gefährliche Gegenstände bei der Kontrolle seines Autos festgestellt wurden, empfahl die Polizei dem DFB, gegen den Kläger und 177 weitere Fans ein bundesweites Stadionverbot bis März 2019 auszusprechen. Laut Urteil hätte sich der DFB nicht allein auf die Empfehlung der Polizei verlassen dürfen, sondern „eigene Tatsachengrundlagen“ für ein Stadionverbot ermitteln müssen.

Bundesliga-Opa Claudio Pizarro wird 40

Claudio Pizarro wird 40 Jahre alt

Foto: Christian Kaspar-Bartke / Bongarts/Getty Images

Mehr als 19 Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt bei Werder Bremen feiert Claudio Pizarro am Mittwoch seinen 40. Geburtstag. Aktuell steht der Peruaner erneut in Bremen unter Vertrag - zum insgesamt fünften Mal in seiner Profikarriere. Seine 450 Bundesligaeinsätze sind die mit Abstand meisten aller aktiven Profis, mit 192 Treffern ist Pizarro aktuell auch der erfolgreichste ausländische Torschütze der Liga. Im Trikot des deutschen Rekordmeisters Bayern München war er an sechs Meisterschaften und fünf Pokalsiegen beteiligt, gekrönt vom Triumph in der Champions League 2013.

Guardiola in Hoffenheim unter Druck

Die deutschen Trainer arbeiten sich an Pep Guardiola ab: Nach Jürgen Klopp und Thomas Tuchel (beide früher Borussia Dortmund) nimmt Trainer-Jungstar Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) es in der Champions League mit dem früheren Barcelona- und Bayern-Trainerguru auf. Am Dienstag gastiert Manchester City (18.55 Uhr/Sky) in Sinsheim.

Pep Guardiola

Foto: LEE SMITH / Reuters

"Es ist nicht einfach, die Dinge herauszufiltern, die man seiner Mannschaft mitgibt, weil er ganz verschiedene Dinge macht", sagte Nagelsmann über Guariola. Aber: Er habe eine Plan im Kopf. Guardiola muss nach dem 1:2 gegen Olympique Lyon in der Champions League liefern. Nagelsmann fehlen Kasim Adams, Benjamin Hübner, Harvard Nordtveit und Ermin Bicakcic. Guardiola muss auf Kevin De Bruyne verzichten.

Gelb für Jubel-Kopie

Jose Manzaneda vom peruanischen Erstligisten Deportivo Municipal hat für die Imitation des Torjubels des Weltmeisters Antoine Griezmann (Atletico Madrid) die Gelbe Karte gesehen.

Antoine Griezmann

Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Der 24 Jahre alte Manzaneda hatte bei der 1:3-Niederlage im Ligaspiel bei Union Comercio einen Elfmeter verwandelt und daraufhin mit der bekannten Pose aus dem Videospiel "Fortnite" gejubelt. Schiedsrichter Edwin Ordonez wertete den Jubel wohl als respektlos und zeigte Manzaneda daraufhin Gelb. Griezmann feiert seine Treffer, indem er wie ein Hampelmann vom einen Bein auf das andere springt und sich dabei eine Hand an den Kopf und die andere vor den Schritt hält. Dabei sind Daumen und Zeigefinger zu einem "L" geformt. Die Pose nennt sich "Take the L" und steht für "Take the Loss" (Akzeptiere die Niederlage). Auch im WM-Finale gegen Kroatien (4:2) zeigte Griezmann diesen Jubel.

Höwedes: Frostiges Wiedersehen?

Benedikt Höwedes, ein Ur-Schalker, trifft mit Lokomotive Moskau nun erstmals auf seinen alten Arbeitgeber. Für Schalke 04 ist es eine willkommene Abwechslung vom tristen Bundesliga-Alltag. Für Howedes brisant. Am Mittwoch (18.55 Uhr/DAZN) wird Höwedes Domenico Tedesco wiedersehen, der ihm einst mitgab, Reisende nicht aufhalten zu wollen. Tedesco nahm Höwedes auch die Kapitänsbinde ab. Mal sehen, wie frostig es in Moskau wird.

Akinfejew fliegt nur noch für ZSKA Moskau

Torwart Igor Akinfejew

Foto: Antonio Calanni / dpa

Der russische WM-Star Igor Akinfejew hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. „Jede Geschichte hat ihren Anfang und ihr Ende. Meine Geschichte in der Sbornaja findet ihren logischen Abschluss“, sagte der Torwart einer Mitteilung seines Heimatvereins ZSKA Moskau zufolge. Er wolle nur noch für den Club spielen und seinen Platz in der Nationalmannschaft für jüngere Spieler freimachen. Akinfejew war der russische Held im Sommer. Im Elfmeterschießen hielt er zwei Schüsse der Spanier und sicherte dem Gastgeber so den Einzug ins Viertelfinale, wo die Sbornaja schließlich ausschied. Präsident Wladimir Putin zeichnete Akinfejew mit dem Verdienstorden aus. Der Moskauer Zoo benannte aus Freude über den WM-Erfolg einen jungen Steppenadler nach Akinfejew.

Bayern München mit Geheimtraining

Leon Goretzka dürfte beim Bayern-Spiel gegen Ajax Amsterdam (Mittwoch, 21 Uhr) wieder dabei sein. Außer den drei länger verletzten Rafinha, Kingsley Coman und Corentin Tolisso waren am Montag alle Akteure des Kaders von Trainer Niko Kovac dabei. Nur die ersten 15 Minuten der Einheit waren öffentlich. Danach wurde im Geheimen trainiert. Wie die Bayern ist auch Ajax Amsterdam mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet. Das Team von Erik ten Hag, von 2013 bis 2015 Trainer der Bayern-Amateure, gewann gegen AEK Athen 3:0. Die Bayern setzten sich auswärts gegen Benfica Lissabon mit 2:0 durch.

( HA/sid/dpa )

