Rudi Völler setzt Heiko Herrlich unter Druck

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler hat Trainer Heiko Herrlich vor den beiden Spielen in der Europa League gegen AEK Larnaka (18.55/DAZN) und drei Tage später beim SC Freiburg (13.30/Eurosport) in die Pflicht genommen. "Heiko Herrlich weiß, dass ich und die anderen im Club ihn immer schützen. Dass nach so einem Spiel wieder Diskussionen aufkommen, das ist normal. Das weiß der Heiko auch. Damit müssen wir leben, da müssen wir durch. Wir haben zu wenige Spiele gewonnen. Das ändert aber nichts daran, dass wir die Wut und Qualität haben, in die Spur zurückzukommen", sagte Völler dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Nur Talent reicht nicht. Wir müssen auch aus den Fehlern lernen." Die "Bild"-Zeitung hatte bereits den früheren Leipziger Coach Ralph Hasenhüttl als Nachfolger von Herrlich, der die ersten drei Saisonspiele in der Liga mit Bayer verloren hatte, ins Gespräch gebracht.

Jadon Sancho steht offenbar vor einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. Nach Informationen der Funke Mediengruppe hat der 18-Jährige seine Bereitschaft signalisiert, sich langfristig an den BVB zu binden. Sanchos derzeitiger Kontrakt läuft bis Juni 2020. Der neue Vertrag soll bereits in den nächsten Tagen unterschrieben werden. Sancho war im Sommer 2017 von Manchester City nach Dortmund gewechselt.

Die Tempo-Dribblings des Engländers verzücken Mitspieler und Fans gleichermaßen. Sancho war in dieser Saison in nur 124 Bundesliga-Minuten bereits an sechs Toren des Tabellenführers beteiligt. Einen Treffer erzielte er selbst, fünf bereitete er vor. "Jadon hat Sachen drauf, die ich selten gesehen habe. Er ist noch ein A-Jugendspieler. Das ist brutal gut", sagte Sportdirektor Michael Zorc und fügte an: "Und auch wenn er ein anderer Spielertyp ist: Das Ausmaß, in dem seine Aktionen nicht zu verteidigen sind, erinnert mich an Ousmane Dembele." Der französische Weltmeister war nach nur einem Jahr in Dortmund für über hundert Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt.

Kapitänin Nilla Fischer wird den deutschen Meister VfL Wolfsburg nach der Saison verlassen. Wie der Double-Gewinner am Dienstag mitteilte, kehrt die 34-Jährige im kommenden Sommer in ihre schwedische Heimat zum Linköpings FC zurück. Dort erhält die Innenverteidigerin einen Zweijahresvertrag. Fischers Vertrag lief ursprünglich bis 2020, sie machte aber von einer Klausel Gebrauch, die ihr eine vorzeitige Rückkehr nach Schweden erlaubt. "Ich habe sonst immer meine Entscheidungen als Fußballerin getroffen, dieses Mal habe ich mich aber als Mutter zu diesem Schritt entschlossen, weil es für uns wichtig ist, dass unser Sohn im familiären Umfeld aufwächst", sagte Fischer, die 2013 aus Linköping zum VfL gewechselt war

Bayern-Stürmer Sandro Wagner (30) hat Rückhalt bei Trainer Niko Kovac: "Als Typ ist er ein ganz feiner Kerl, ein toller Mensch und guter Fußballer, der sich tagtäglich reinschmeißt." Doch für dieses Lob kann sich der meinungsstarke Torjäger allerdings nicht allzu viel kaufen, er steht sowieso klar im Schatten von Robert Lewandowski und nutzte zudem das wenige Licht nicht, das ihm bleibt. Vor dem Champions-League-Duell mit Ajax Amsterdam am Dienstagabend kam Wagner auf 104 Einsatzminuten in dieser Bundesliga-Saison, in denen er zwar Möglichkeiten hatte, aber nicht traf. In der Rückrunde der Bundesliga-Spielzeit 2017/18 gelangen Wagner dagegen acht Treffer.

Deutschlands Fußballer des Jahres, Toni Kroos, hat großen "Respekt" vor Werder Bremens Torjäger Claudio Pizarro, der am Mittwoch seinen 40. Geburtstag feiert. "Nicht allein für die '40', sondern dafür, dass du immer noch aktiv Fußball spielst! Schon heute weiß ich, dass ich das nicht schaffen werde...", schrieb der Weltmeister von 2014 in einem Geburtstagsgruß an den Peruaner in der Kreiszeitung. Allerdings riet Kroos "Pizza", nicht zu ausgelassen zu feiern, "in deinem Alter muss man ja aufpassen".

Mehr als 40 Graffitis mit Symbolen und Schriftzügen aus der Fußball-Szene sind in Magdeburg entdeckt worden. Die Schmierereien prangten an Hauswänden und Stromkästen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie richteten sich gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden. Die Ermittler suchen nun nach den Tätern. Die Graffitis wurden in der Nacht zu Dienstag im Stadtteil Magdeburg-Stadtfeld entdeckt..

