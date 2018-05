Loses Stromkabel: Sechs Verletzte bei Juventus-Meisterfeier

Rummenigge dankt Heynckes für "großartige Leistung"

Der FC Bayern München hat nach dem verlorenen Endspiel im DFB-Pokal noch einmal die Verdienste des scheidenden Trainers Jupp Heynckes gewürdigt. "Es war das letzte Spiel von JUpp. Er geht jetzt in den mehr als verdienten Ruhestand. Es steht dem FC Bayern sehr gut zu Gesicht, Danke zu sagen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Genieß die Zeit. Du hast Großartiges geleistet für Bayern München. VIelen Dank dafür", erklärte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach dem 1:3 gegen Eintracht Frankfurt.

Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge verabschiedet Trainer Jupp Heynckes mit einem "Jupp-Schal"

Beim nächtlichen internen Bankett des Clubs applaudierten die Edelfans lange dem 73-jährigen Heynckes. Zu den Klängen von "Time to Say Goodbye" hielten die Gäste Schals mit der Aufschrift "Jupp, Jupp, Jupp" in die Höhe.

Rummenigge erinnerte an den Oktober, als man 0:3 in Paris verloren und in der Bundesliga fünf Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund hatte. Damals habe in den Medien schon "ein leichter Abgesang" auf den FC Bayern stattgefunden, sagte der Vorstandschef. Nach dem Wechsel von Carlo Ancelotti zu Heynckes legten die Münchner eine beeindruckende Bundesliga-Saison hin und feierten auch Siege in Champions League und Pokal. "Was dann in den Wochen, Monaten danach stattgefunden hat, das verdient großen Respekt", hob Rummenigge hervor. "Wir hatten seit Oktober gute Zeiten, heute hatten wir mal einen schlechten Tag."

Sechs Verletzte bei Meisterfeier von Juventus

Die teils schweren Verletzungen von sechs Fans haben die Meisterfeier von Juventus Turin am Sonnabend in den Straßen der Metropole in Piemont überschattet. Während des Triumphzuges durch die Olympiastadt von 2006 hatte sich ein Stromkabel der Straßenbahn gelöst und war in Kontakt mit einem Fanbus gekommen. Dabei zogen sich sechs Juve-Anhänger Blessuren zu. Zwei Personen erlitten ernsthafte Verletzungen.

Die große Party zum Meistertitel lief etwas aus dem Ruder

Juventus veranstaltete erstmals seit 2014 wieder eine Meisterfeier. Die Mannschaft um Weltmeister Sami Khedira feierte den siebten Titel in Folge, dazu kam der vierte Pokaltriumph nacheinander. Am Nachmittag hatte Juve das letzte Saisonspiel gegen Hellas Verona 2:1 gewonnen. Dabei bestritt Torwartlegende Gianluigi Buffon nach 17 Jahren sein letztes Spiel für die "Alte Dame".

Buffon wurde dabei noch vor dem Gegentor in der 63. Minute ausgewechselt, das Publikum erhob sich zu Ehren des 40-Jährigen von den Plätzen. Offen ist, ob der 175-malige Nationalspieler und Weltmeister von 2006 noch einmal zu einem anderen Club wechselt oder seine Karriere beendet.

Nach Schubser: "Judoka" Kovac verzeiht "Koloss" Rebic

Trainer Niko Kovac von Eintracht Frankfurt hat Pokalheld Ante Rebic dessen frechen Rempler gegen den Coach nach dem Finalsieg gegen Bayern München (3:1) schnell verziehen. "Ich habe ja früher Judo trainiert und gedacht, dass ich stehen bleiben kann. Aber es hat nicht gereicht, weil er doch ein ziemlicher Koloss ist", sagte Kovac mit einem Lächeln.

Der Kroate Rebic (24) hatte mit seinem Doppelpack (11., 82.) maßgeblichen Anteil am ersten Titel für die Hessen seit 1988. "Ich freue mich für ihn", sagte Kovac, der Rebic schon in der kroatischen U21 und der Nationalmannschaft seines Heimatlandes betreut hatte: "Viele haben ihm unterstellt, dass er ein schwieriger Charakter und schlimmer Finger ist, aber Ante ist ein ganz zahmer Bursche, ein netter Kerl."

Eintracht Frankfurt jubelt erstmals seit 1988 mit einer Trophäe Foto: Maja Hitij / Bongarts/Getty Images

Für Frankfurts Trainer Niko Kovac war es ein traumhafter Abschied, bevor er im Sommer zum unterlegenen Gegner wechselt Foto: Arne Dedert / dpa

Nach der Medaillenvergabe für die Bayern verschwand Jupp Heynckes umgehend in der Kabine Foto: Alex Grimm / Bongarts/Getty Images

Die Entscheidung: Frankfurts Mijat Gacinovic (r.) rennt aufs verwaiste Bayern-Tor zu und trifft zum 3:1 für Frankfurt Foto: nph / Kokenge / imago/Nordphoto

Kurz zuvor hatte Schiedsrichter Felix Zwayer trotz Videobeweises den Bayern einen klaren Elfmeter verweigert Foto: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer / imago/Ulmer



Der zweite Streich: Ante Rebic (r.) jubelt über sein Tor zum 2:1 für Frankfurrt Foto: ThorstenWagner / WITTERS

Der Ausgleich: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (l.) trifft zum 1:1 ... Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

... und wirft sich danach in Jubelpose Foto: Soeren Stache / dpa

Frankfurts Ante Rebic bringt Frankfurt überraschend in Führung Foto: Roland Krivec/DeFodi.de / imago/DeFodi

Thomas Müller (r.) macht gegen Frankfurts Jetro Willems das Bein lang Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Bayern-Verteidiger Joshua Kimmich (l.) im Laufduell mit Ante Rebic Foto: Maja Hitij / Bongarts/Getty Images

Thiago (l.) hadert damit, dass Bayern-Trainer Jupp Heynckes ihn früh auswechselt Foto: MICHAEL DALDER / REUTERS

Ihnen gehörten die Schlagzeilen in dieser Woche: Torhüter Manuel Neuer (r.) saß erstmals wieder auf der Bayern-Bank und traf dort auf Löw-Kritiker Sandro Wagner Foto: Pressefoto Rudel/Robin Rudel / imago/Sportfoto Rudel

Nicht nur HSV-Fans, auch die Anhänger des FC Bayern verstehen sich aufs Abbrennen von Pyrotechnik Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Frankfurts Anhänger würdigten bei ihrer Choreografie Rekordspieler Karl-Heinz "Charly" Körbel Foto: ThorstenWagner / WITTERS



... entrollten allerdings auch ein geschmackloses Transparent Foto: ThorstenWagner / WITTERS

Bayern-Trainer Jupp Heynckes (l.) vor dem Spiel im Plausch mit seinem Nachfolger Nico Kovac von Eintracht Frankfurt Foto: Sammy Minkoff / imago/Sammy Minkoff

DFB-Präsident Reinhard Grindel (l.) mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M.) und Innenminister Horst Seehofer Foto: Sammy Minkoff / imago/Sammy Minkoff

Frankfurts 1988er-Pokalsieger Lajos Detari (l.), Sänger Tangart (M.) und Torwartlegende Uli Stein Foto: ThorstenWagner / WITTERS

Favre: "Werde Nizza und Frankreich verlassen"

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Lucien Favre hat nach dem Saisonfinale seinen Abschied vom französischen Erstligisten OGC Nizza bekanntgegeben. "Ich werde Nizza und Frankreich verlassen. Mehr kann ich nicht sagen", erklärte der Schweizer nach dem 2:3 (1:0) bei Olympique Lyon. Medienberichten zufolge steht der 60-Jährige vor einem Engagement beim Bundesligisten Borussia Dortmund.

Nizza hatte durch die Niederlage am letzten Spieltag die Teilnahme an der Europa League verspielt und war mit 54 Punkten noch auf den achten Platz abgerutscht. Lyon sicherte sich die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation vor Europa-League-Finalist Olympique Marseille. Weitere Starter in der Europa League sind Stade Rennes und Girondins Bordeaux. Absteigen müssen ES Troyes AC und der FC Metz.

Meister Paris St. Germain verabschiedete Trainer Unai Emery mit einem 0:0 bei SM Caen. Ab der kommenden Saison sitzt der ehemalige Bundesligacoach Thomas Tuchel beim Hauptstadtklub auf der Bank.

