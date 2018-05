Buffon veröffentlicht Abschiedsbrief an seine Fans

U19: Rekordsieger Freiburg holt DFB-Junioren-Pokal

Die U19 des Bundesligisten SC Freiburg hat zum sechsten Mal den DFB-Junioren-Pokal gewonnen. Der Rekordsieger aus dem Breisgau setzte sich im Finale am Samstagmittag gegen den Nachwuchs des künftigen Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 (0:0) durch. Enzo Leopold (63.) und Carlo Boukhalfa (84.) erzielten die Treffer vor 1650 Zuschauern im Amateurstadion von Hertha BSC. Für die Pfälzer glich Luis Kersthold (83.) zwischenzeitlich aus.

Für die U19 der Freiburger war es der sechste Titel bei ebenso vielen Finalteilnahmen, Kaiserslautern stand zum dritten Mal im Endspiel, das sie 2003 gewonnen hatten (4:1 n.V. gegen Bayer Leverkusen). Die offizielle Ehrung des neuen Junioren-Pokalsiegers findet wie gewohnt am Abend im Olympiastadion statt, wo ab 20 Uhr (ARD und Sky) die Profimannschaften von Bayern München und Eintracht Frankfurt das Pokalfinale der Männer bestreiten.

Buffon veröffentlicht Abschiedsbrief an Fans

Torhüter-Legende Gianluigi Buffon hat vor seinem letzten Spiel für Juventus Turin einen emotionalen Brief an die Adresse der Tifosi des italienischen Meisters verfasst. "Es waren 6.111 Tage purer Leidenschaft. 6.111 Tage voller Freuden, Leid, Niederlagen und Triumphe", schrieb der 40-Jährige in dem von der Gazzetta dello Sport veröffentlichten Schreiben.

"Ich danke jedem von euch, weil jeder dazu beigetragen hat, jeden Augenblick meines Lebens als Juve-Spieler einmalig zu machen", ergänzte Buffon, der sich am Samstagnachmittag nach dem letzten Saisonspiel gegen Hellas Verona (15.00 Uhr/DAZN) von den Bianconeri verabschiedet: "Jetzt beginnt ein neuer Weg, ein neues Buch. Ich werde lernen, die Zukunft mit anderen Augen zu sehen. Ich werde mich mit Neugierde den neuen Herausforderungen stellen." In 17 Jahren hatte Buffon neun Meisterschaften mit Turin gefeiert.

Gianluigi Buffon verabschiedet sich nach 17 Jahren von der "Alten Dame" Juventus

Foto: Massimo Pinca / REUTERS

Der 34-malige Meister Juventus werde weiterhin große Erfolge feiern, prophezeite der Weltmeister von 2006. "Juve ist eine Familie, meine Familie, und ich werde sie immer lieben und mich bedanken", führte Buffon aus.

Ob und wo er weiterspielen will, werde er in den kommenden Tagen in Ruhe entscheiden, hatte Buffon am Donnerstag angekündigt. Wie italienische Medien berichteten, soll ihm ein Angebot von Paris St. Germain vorliegen. Mit dem französischen Meister, der ab der kommenden Saison von Thomas Tuchel trainiert wird, hätte Buffon die Chance, doch noch den ersehnten Titel in der Champions League zu feiern. Bisher scheiterte der "ewige Gigi" dreimal im Finale der Königsklasse.

Rebbe neuer Sportdirektor bei Huddersfield

Nach seiner Freistellung beim VfL Wolfsburg wird Olaf Rebbe als neuer Sportdirektor zu Huddersfield Town in die englische Premier League wechseln. Dies gab der Club des deutschen Trainers David Wagner am Samstag bekannt. Rebbe wird seinen neuen Job am 1. Juni antreten und eng mit Wagner zusammenarbeiten, der Huddersfield nach dem Aufstieg im vorigen Jahr in dieser Saison zum Verbleib in der höchsten englischen Spielklasse geführt hatte. Zudem soll Rebbe an der Neugestaltung der Jugendakademie mitwirken.

In Wolfsburg war der 40-Jährige am 27. April von seinen Aufgaben als Sportchef entbunden worden, einen Tag vor der 1:3-Niederlage gegen den Hamburger SV. Beim abstiegsbedrohten VfL, der am Donnerstag das Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel 3:1 gewann, war Rebbe nach dem Aus für Klaus Allofs im Dezember 2016 zum Manager befördert worden.

FC Bayern bietet angeblich 60 Millionen für Bailey

Der FC Bayern München soll dem Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen laut einem Medienbericht ein 60-Millionen-Euro-Angebot für Shootingstar Leon Bailey gemacht haben. Das schrieb der US-Sportsender ESPN am Sonnabend und berief sich dabei auf Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut seien.

Der Leverkusener Leon Bailey soll im Fokus von Bayern München und Real Madrid stehen

Foto: dpa

Bayer wolle dagegen deutlich mehr für den 20 Jahre alten Jamaikaner erlösen und würde einen Verkauf Baileys an Real Madrid bevorzugen. Der Champions-League-Finalist solle "starkes Interesse" an dem Mittelfeldspieler und bereits den portugiesischen Berater Jose Mendes eingeschaltet haben, um die Chancen eines möglichen Transfers nach Madrid zu sondieren. Mit neun Treffern in 30 Bundesligaspielen war Bailey in der Saison 2017/18 einer der besten Torschützen der Werkself.

Wadenprobleme: Khedira fehlt bei Juve-Saisonabschluss

Weltmeister Sami Khedira fehlt dem italienischen Meister Juventus Turin beim Saisonabschluss am Sonnabend gegen Hellas Verona. Der 31-Jährige, der im vorläufigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) steht, kann aufgrund von Wadenproblemen nicht auflaufen. Dies teilte Juve-Trainer Massimiliano Allegri mit.

Auch die Schalker Leihgabe Benedikt Höwedes, dessen Zukunft in Turin offen ist, fehlt erneut aufgrund von Oberschenkelproblemen. Der 30 Jahre alte Weltmeister von 2014 bestritt seit seiner Verpflichtung zu Saisonbeginn aufgrund zahlreicher Verletzungen lediglich drei Pflichtspiele für die Bianconeri.

Bayern angeblich an Thiago-Cousin Moreno interessiert

Der deutsche Rekordmeister Bayern München soll seine Fühler angeblich nach dem spanischen Nationalspieler Rodrigo Moreno vom FC Valencia ausstrecken. Das berichteten am Sonnabend übereinstimmend mehrere Sportzeitungen in Spanien.

Für München ist der 27 Jahre alte Cousin von Bayern-Profi Thiago demnach als Verstärkung für den Angriff interessant. Als Ablöse für den noch bis 2022 bei Valencia unter Vertrag stehenden Stürmer, für den vor dem Saisonfinale in Spanien 16 Treffer zu Buche standen, ist eine Summe von 60 Millionen Euro im Gespräch. Die Bayern wären mit ihren Bemühungen um Moreno jedoch nicht allen. Bereits seit längerer Zeit ist das Interesse mehrerer Klubs aus der englischen Premier League an dem Torjäger bekannt.

Babbel neuer Cheftrainer bei Western Sydney Wanderers

Ex-Nationalspieler Markus Babbel geht nach Australien und wird neuer Cheftrainer bei den Western Sydney Wanderers. Die Verpflichtung des 45-Jährigen gab der Fußballclub auf seiner Homepage bekannt. Babbel erhält den Angaben zufolge einen Dreijahresvertrag.

Markus Babbel geht nach Australien

Foto: dpa

"Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein", sagte Babbel bei seiner Vorstellung in Sydney. "Ich hatte gute Gespräche mit der Clubführung, als sie mich in Deutschland besuchten. Ich konnte das Feuer in ihren Augen sehen."

VfB-Trainer Korkut: "Brauche keinen neuen Vertrag"

Trainer Tayfun Korkut vom Bundesligisten VfB Stuttgart sieht bei seiner persönlichen Zukunftsplanung keine Eile. "Ich brauche das nicht", sagte der 44-Jährige über Berichte, wonach er bei den Schwaben in der Sommerpause langfristig verlängern werde, "ich habe noch einen Vertrag bis 2019 – was würde das an meiner Arbeit ändern?"

Korkut hatte den abstiegsgefährdeten VfB Ende Januar von Hannes Wolf übernommen und auf Platz sieben geführt. "Wir sind in einem sehr sauberen, sachlichen und vernünftigen Dialog", sagte Sportvorstand Michael Reschke zuletzt über eine mögliche Ausdehnung der Zusammenarbeit. Korkut habe "als Trainer eine Top-Leistung gebracht, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das ist Wahnsinn."

Bus von Fußballern auf Korsika angegriffen

Anhänger des französischen Zweitligisten AC Ajaccio haben auf Korsika einen Bus mit Fußballern aus dem nordfranzösischen Le Havre angegriffen. Das Spiel zwischen den beiden Clubs sei nach dem Vorfall am Freitagabend abgesagt worden, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo.

Die Fans hätten den Bus in der Nähe des Stadions blockiert. Dabei seien auch Rauchbomben geflogen, das Fahrzeug wurde beschädigt. Bereitschaftspolizei war im Einsatz. Die Spieler von Le Havre hätten sich danach auf dem Weg zum Flughafen der Inselhauptstadt gemacht. Ein neuer Termin für das Spiel stand zunächst nicht fest.

Salihamidzic gegen "verrückte" Bayern-Transfers

Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat sich gegen Transfers im dreistelligen Millionen-Bereich ausgesprochen. "Ich bin dagegen, dass wir so verrückte Sachen machen, ich glaube nicht, dass wir in die Dimension vorstoßen müssen", sagte Salihamidzic der Süddeutschen Zeitung.

Der deutsche Marktführer müsse sich von anderen internationalen Topclubs abheben, sagte der 41-Jährige: "Real soll ruhig Neymar kaufen, wir müssen anders sein. Wir müssen langfristiger planen als einige dieser Clubs, die sich auch mal kurzfristig von einer WM oder EM beeinflussen lassen und dann teuer einen Spieler einkaufen. Wir sollten vorher wissen, was wir tun. Wir müssen schneller sein."

Wolfsburgs Fußballerinnen streben fünften Pokalsieg an

Im DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayern München treffen am Sonnabend (15.00 Uhr/ARD) in Köln die beiden derzeit besten deutschen Vereinsmannschaften aufeinander. Die Niedersächsinnen könnten den vierten Pokalsieg nacheinander und den fünften Erfolg insgesamt seit 2013 feiern.

Zudem wäre sechs Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Meisterschaft das Double perfekt. Die Münchnerinnen streben den zweiten Cup-Erfolg nach 2012 an. Der DFB rechnet im RheinEnergie-Stadion mit etwa 17 000 Zuschauern. Die Siegerehrung werden Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch, DFB-Direktorin Heike Ullrich und DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg vornehmen.

Parma macht den Durchmarsch perfekt

Der FußballClub Parma Calcio hat seinen Durchmarsch von der vierten in die höchste italienische Spielklasse perfekt gemacht. Am 42. und letzten Spieltag der Serie B gewann Parma bei Spezia Calcio 2:0 und schob sich dank des 2:2 von Frosinone Calcio gegen Foggia Calcio am früheren Erstligisten vorbei auf den für den direkten Aufstieg notwendigen zweiten Platz. Als erster Serie-A-Rückkehrer stand zuvor bereits der FC Empoli fest.

Flamengo suspendiert Paolo Guerrero

Der brasilianische Spitzenclub CR Flamengo hat den früheren Bundesligastürmer Paolo Guerrero suspendiert. Das bestätigte ein Sprecher des Vereins aus Rio de Janeiro der französischen Nachrichtenagentur AFP. Guerrero war vom Internationalen Sportgerichtshof CAS wegen Dopings für insgesamt 14 Monate gesperrt worden, damit verpasst der Peruaner auch die Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli).

( dpa/SID )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.