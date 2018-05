Fußball-Ticker Absage an HSV: Rouven Schröder bleibt in Mainz

Mustafi: Kaum WM-Chancen

Ein Weltmeister rechnet nicht mehr wirklich mit seiner Nominierung: Shkodran Mustafi vom FC Arsenal geht nicht davon aus, an der Mission Titelverteidigung in Russland (14. Juni bis 15. Juli) mitzuwirken. "Ich rechne mir nicht viel aus", sagte der Innenverteidiger der "Sport-Bild" über seine WM-Chancen: "Aber klar wäre ich gerne dabei." Zuletzt war der Confed-Cup-Sieger von Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr berücksichtigt worden. "Er hat gesagt, dass er mich weiter beobachtet. Demnächst kommt er nach London und wird mit mir sprechen", sagte Mustafi. Vor vier Jahren war Mustafi nach der Verletzung des Dortmunders Marco Reus noch in den WM-Kader gerutscht.

Rouven Schröder bleibt in Mainz

Der HSV muss weiter suchen: Auch der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder (42) hat einem Wechsel endgültig eine Absage erteilt und bleibt Mainz 05 auch in der kommenden Saison treu.

Rouven Schröder bleibt bei Mainz 05

"Ich habe mir in den vergangenen Tagen mit dem nötigen Abstand zu unseren dramatischen Spielen im Abstiegskampf viele Gedanken gemacht über den Weg des Vereins und meine eigene Situation", räumte Schröder in einer Vereinsmitteilung ein. Er wolle nun aber "mit vollem Einsatz und voller Überzeugung" beim FSV weiterarbeiten. Schröder hat bei den Rheinhessen einen Vertrag bis 2020. Der ehemalige Profi war 2016 von Werder Bremen zunächst als Sportdirektor und Nachfolger von Christian Heidel nach Mainz gewechselt. Seit Juli 2017 ist er Sportvorstand. Schröder hätte beim HSV Jens Todt nachfolgen sollen.

Mesut Özils Berater attackiert Kritiker

Der Berater von Mesut Özil (29) hat zu einem Rundumschlag gegen dessen Kritiker Martin Keown ausgeholt. "Vielleicht ist es Eifersucht. Ist er vielleicht neidisch auf das Geld, das Fußballer heute verdienen? Ich weiß es nicht", sagte Erkut Sögüt goal.com.

Weltmeister Mesut Özil steht angeblich auf Juventus Turins Wunschzettel

"Özil hat es nicht verdient, das Trikot zu tragen. Er gefällt mir schon seit einer ganzen Weile nicht mehr und muss viel besser spielen", hatte Keown, elf Jahre lang beim FC Arsenal unter Vertrag und dreimal englischer Meister, nach dem Halbfinalaus der Gunners um Özil in der Europa League gesagt. Sögüt hat dafür kein Verständnis. "Sich hinzusetzen und zu kritisieren, kritisieren und kritisieren, wieder und wieder, das wird ehrlich gesagt langsam langweilig", sagte der Berater: "Er war ein Reservespieler, also ging er zu Everton und Aston Villa. Er war nicht gut genug."

Kieler Bürgermeister: "Blöde DFL!"

Relegations-Teilnehmer Holstein Kiel kämpft weiter hartnäckig um eine Ausnahmegenehmigung für die Austragung möglicher Bundesliga-Heimspiele im eigenen Stadion. "Die Menschen können sich sicher sein, dass wir alles tun, um unsere Heimspiele in Kiel auszutragen", sagte Holsteins Geschäftsführer Wolfgang Schwenke.

Man werde persönlich bei der Kommission der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorsprechen und den Beschluss vom Dienstag "durch den zuständigen Lizenzierungsausschuss überprüfen" lassen. Das Holstein-Stadion ist mit einem Fassungsvermögen von rund 12.000 Zuschauern zu klein. Gefordert sind Plätze für 15.000 Zuschauer, 8000 davon müssen Sitzplätze sein.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) versprach schnelle Bau-Hilfe. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sagte im NDR: "Ich finde, nicht wir müssen uns bewegen, diese blöde DFL muss sich bewegen. Und im Zweifel machen wir einen Sternmarsch, wo immer die ihre Büros haben, und zeigen denen mal, was eine Harke ist."

Nagelsmann übt schon Englisch und Spanisch

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann (30) gibt sich mit Blick auf die mögliche Teilnahme an der Champions League optimistisch: "Es heißt ja immer, man sei erst ein richtiger Trainer, wenn man auch mal eine Krise hatte. Die habe ich jedenfalls gemeistert", sagte der jüngste Chefcoach in der Bundesliga. Bei 1899 Hoffenheim gilt vor dem brisanten letzten Spiel gegen Borussia Dortmund mehr denn je: Der Trainer ist der Star. Und er übt Sprachen für die weitere Karriere: "Ich versuche immer mal, mit meinem Team Englisch zu sprechen", erklärte er im SWR-Fernsehen. Bei Spanisch sei er "eher eine Energiesparlampe".

Schweinsteiger siegt mit Chicago Fire

Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Chicago Fire haben in der nordamerikanischen Profiliga MLS ihren dritten Saisonsieg gefeiert. Gegen Montreal Impact siegte Chicago dank eines Last-Minute-Tores von Kevin Ellis (89.) 1:0 (0:0). Schweinsteiger spielte über 90 Minuten durch. Chicago ist mit nun elf Punkten aus neun Spielen in der Eastern Conference Siebter. Montreal (9) belegt Rang acht.

