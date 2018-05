Goretzka erklärt sein Transfer-Zögern: "Kann es offen sagen"

Davie Selke hat große Pläne

Stürmer Davie Selke von Hertha BSC hofft auf eine fußballerische Zukunft in der Königsklasse und auch eine Chance in der deutschen Nationalmannschaft. "Ich will auf jeden Fall gerne Champions League spielen. Das ist ein klares Ziel von mir", sagte der U21-Europameister dem Nachrichtenportal t-online.de. Der 23-Jährige war vor dieser Saison von RB Leipzig zum Hauptstadtclub gewechselt und hat sich mit zehn Ligatoren zuletzt einen Stammplatz in der Sturmspitze erarbeitet.

Für eine erneute Europapokalteilnahme mit Hertha reichte es beim Tabellenzehnten allerdings nicht. "Wenn wir es schaffen, den Kern der Mannschaft beisammen zu halten, können wir nach einer Top-Saison vielleicht mal oben reinrutschen", sagte Selke. "Es muss dann unser Ziel sein, um die Europa League mitzuspielen."

Mit der deutschen U21 holte er im vergangenen Sommer den Europameistertitel in Polen. "Ich habe ab der U16 alle Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen, und da wäre es Unsinn, wenn ich jetzt erzählen würde, dass es nicht auch irgendwann das Ziel ist, in der A-Nationalmannschaft zu spielen", sagte Selke. "Ich will später einfach sagen können, dass ich alles aus meiner Karriere rausgeholt habe."

WM-Highlights bei Sport1 im Internet

Der TV-Sender Sport1 zeigt die besten Szenen der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf seinen digitalen Plattformen. Der Münchner Sender erwarb die Highlight-Cliprechte für alle 64 Spiele des Turniers, die vertonten Videos sind 45 Minuten nach Abpfiff der Spiele im Internet und in Apps verfügbar.

Ex-Physio: Neuer frühestens für K.o.-Runde fit

Oliver Schmidtlein, früherer Physiotherapeut des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, hält ein Comeback von DFB-Kapitän noch vor der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) für ausgeschlossen. "Ich denke, dass er frühesten bei den K.o.-Spielen bei der WM eingreifen könnte", sagte Schmidtlein der Sport Bild.

Manuel Neuer im Bayern-Training am Dienstag

Foto: Imago/MIS

"Manuel wird in dieser Situation trotz des Zeitdrucks nicht einfach mehr trainieren können, sonst riskiert er seine Heilung", ergänzte der 52-Jährige. Bayern-Torhüter Neuer (32) hat nach einem Fußbruch seit September kein Spiel mehr bestritten.

Am Dienstagabend ließ Neuer durchblicken, dass seine WM-Teilnahme am seidenen Faden hängt. Ohne Spielpraxis werde er nicht zum Turnier fahren, sagte er. Dafür bleiben ihm bis Anfang Juni wohl nur noch zwei Möglichkeiten.

Denn dass Neuer mit dem FC Bayern im Bundesliga-Finale am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart spielt, ist ausgeschlossen. "Manuel wird gegen Stuttgart nicht spielen – und auch im Pokalfinale nicht", sagte Münchens Trainer Jupp Heynckes dem kicker. Somit bleiben Neuer nun nur noch die beiden Länderspiele vor der Endrunde in Klagenfurt gegen Österreich (2. Juni) und in Leverkusen gegen Saudi-Arabien (8. Juni).

Heynckes hatte fest geplant, Neuer zum Ausklang der Saison Spielpraxis zu geben - in der Begegnung am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln (3:1) oder gegen Stuttgart. Dieser Plan scheiterte, weil Neuer wegen einer Schwellung im operierten linken Fuß zuletzt eine mehrtägige Trainingspause hatte einlegen müssen.

Leipzig berät über Hasenhüttl

RB Leipzig will zu Beginn der nächsten Woche die Gespräche über die Zukunft von Cheftrainer Ralph Hasenhüttl führen. "Wir werden uns Montag oder Dienstag zusammensetzen", sagte Sportdirektor Ralf Rangnick am Dienstagabend bei einer Talk-Runde der Leipziger Volkszeitung (LVZ).

Laut Bild sei bereits eine Entscheidung getroffen worden. Hasenhüttl stehe bei Leipzig vor dem Aus, berichtet das Blatt. Die sportliche Leitung sei mit der Entwicklung der Mannschaft unzufrieden. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League gegen Olympique Marseille ist in der Bundesliga allerdings noch viel möglich. RB kann am Sonnabend bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) in die Champions League rücken, aber auch die Europa League verspielen.

Hasenhüttl hatte am Wochenende dem ZDF gesagt, dass er gerne in Leipzig bleiben würde. "Ich habe immer nur eines im Sinne gehabt, dass ich diesen Verein, für den ich jetzt arbeite, weiter nach vorne bringe", meinte der Coach, der zwischenzeitlich auch Kontakt zum deutschen Rekordmeister Bayern München hatte.

Goretzka erklärt sein Transfer-Zögern

Leon Goretzkas Tage auf Schalke sind gezählt

Foto: Imago/DeFodi

Schalkes Leon Goretzka hat persönliche Bedenken zum Zeitpunkt seines ablösefreien Wechsels nach München öffentlich gemacht. "Was anfangs ein Problem war, das kann ich jetzt offen sagen, war die Tatsache: Bayern hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Trainer für die neue Saison", sagte der 23 Jahre alte Nationalspieler der "Sport Bild" mit Blick auf seine Entscheidung im Januar.

Seinerzeit war offen, welchen Nachfolger der deutsche Rekordmeister für Jupp Heynckes präsentieren würde. "Und für mich ist eigentlich mit das Wichtigste das Gespräch mit dem Trainer. Das war ein Punkt, der mich gestört hat", sagte Goretzka.

Am Ende hätten die Bayern aber ein klares Trainerprofil bekannt gemacht, mit dem sich Goretzka identifizieren konnte. Am 13. April hatten die Bayern den Frankfurter Niko Kovac als Heynckes-Nachfolger bekanntgegeben.

Iniesta nach Down Under?

Spaniens Weltmeister Andres Iniesta steht bei australischen Fußballclubs auf dem Wunschzettel. Nachdem sich der Wechsel des 33-Jährigen zum chinesischen Klub Chongqing Lifan offenbar zerschlagen hat, buhlt Australien um den langjährigen Mittelfeld-Star des FC Barcelona.

Auf der Website des australischen Fußball-Verbandes hieß es, dass man Kontakt zu Iniestas Berater aufnehmen wolle. A-League-Chef Greg O'Rourke erklärte, dass vier australische Clubs ihre Absicht erklärt hätten, einen kürzlich eingerichteten Kapitalfonds anzuzapfen, um Iniesta zu bekommen. "Wir werden uns mit den Clubs beraten, wie wir das machen", so O'Rourke.

Superstar Iniesta, mit Spanien Welt- und zweimaliger Europameister, hatte angekündigt, dass er Barcelona in diesem Sommer nach insgesamt 22 Jahren verlassen wolle. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass der neunmalige spanische Meister auch in Kontakt mit dem japanischen Erstligisten Vissel Kobe stehe, bei dem der deutsche Weltmeister Lukas Podolski unter Vertrag steht.

Nur vier Millionen für Club-Neuzugänge

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg muss im Oberhaus wie erwartet kleine Brötchen backen. Laut einem Bericht der Nürnberger Zeitung stehen dem Club in der kommenden Saison nur vier Millionen Euro zur Verfügung, um sich "punktuell zu verstärken", wie es Andreas Bornemann formulierte. Dabei müsse "der Teamgedanke erhalten bleiben, damit die Mannschaft keinen Schaden nimmt", ergänzte der Sportvorstand.

Als einziger Neuzugang steht bislang Stürmer Törles Knöll (20) fest, der von der Reserve des Hamburger SV kommt. Interessiert ist der Club laut Bornemann an Timothy Tillman (19). Auch dessen Teamkollege bei Bayern München II, Niklas Dorsch (20), wird bei den Franken gehandelt. Vom Stamm der Aufsteigermannschaft verlassen wird den FCN wohl nur Kevin Möhwald (Werder Bremen).

Pirlo Italiens Co-Trainer unter Mancini?

Ex-Weltmeister Andrea Pirlo soll der italienischen Nationalmannschaft wieder zum Aufschwung verhelfen. Der 38 Jahre alte frühere Spielmacher soll Co-Trainer von Roberto Mancini werden. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. Beide Personalien wurden vom italienischen Fußballverband FIGC aber noch nicht bestätigt.

"Es wäre toll, für die italienische Nationalelf zu arbeiten. Für mich war das Trikot der Squadra seit jeher wie eine zweite Haut. Wir müssen eine neue Phase beginnen und uns Länder wie Deutschland als Vorbild nehmen", sagte Pirlo.

Bayerns Shabani erhält Profivertrag

Bayern München hat ein weiteres Talent an sich gebunden. Wie der Rekordmeister bekannt gab, hat U19-Spieler Meritan Shabani einen Profivertrag bis 2020 unterschrieben.

Shabani bei seinem Bundesligadebüt gegen Frankfurt

Foto: Imago/ActionPictures

Der offensive Mittelfeldspieler ist seit knapp zwölf Jahren beim FC Bayern. Ende April hatte er gegen Eintracht Frankfurt (4:1) sein Profidebüt gegeben.

"Meritan ist ein hochveranlagter und vielversprechender Spieler", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Sein Potenzial hat er schon auf höchstem Niveau bei uns im Profitraining und im Ligaspiel gegen Frankfurt unter Beweis gestellt."

Naldo will auf Schalke verlängern

Innenverteidiger Naldo will offenbar bis zu seinem Karriereende für Schalke 04 auflaufen. "Ich bin sehr glücklich hier und hoffe, auch über 2019 hinaus auf Schalke spielen zu dürfen. Ich hoffe, meinen Vertrag zu verlängern", sagte der Brasilianer im Interview bei Sky Sport News HD.

Der 35-Jährige hat großen Anteil an der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League. Naldo erzielte als Abwehrspieler in dieser Saison sieben Tore für den Vizemeister.

Naldo lobte zudem Trainer Domenico Tedesco (32). "Ich kann nur Danke sagen dafür, dass er bei uns ist. Er hat Schalke sofort verändert. Ich habe schon im Trainingslager gemerkt, dass er gut zu uns passt", sagte Naldo und ergänzte: "Er ist ein intelligenter Trainer und bereitet uns sehr, sehr gut vor."

Rohr hätte Torunarigha gerne dabei gehabt

Der nigerianische Nationaltrainer Gernot Rohr hat die Absage des Hertha-Talents Jordan Torunarigha an den afrikanischen WM-Teilnehmer bedauert. "Wir hätten ihn gerne zur WM mitgenommen, wenn er gewollt hätte. Diesen Spieler hätte ich gebrauchen können", sagte der 64-Jährige am Dienstagabend in Berlin. Abwehrspieler Torunarigha, dessen Vater für Nigeria spielte, ist deutscher U21-Nationalspieler und möchte auch weiterhin für den DFB auflaufen.

Andere Spieler wie der Mainzer Bundesliga-Profi Leon Balogun haben sich für den nigerianischen Verband entschieden. Die Mutter des 29-Jährigen ist Berlinerin, der Vater Nigerianer. "Der Leon ist einer meiner wichtigen Spieler hinten in der Abwehr. Er ist schnell und bringt die deutsche Mentalität mit", erklärte der gebürtige Mannheimer Rohr: "Zusammen mit William Troost-Ekong bildet er eine starke zentrale Abwehr."

Rohr, der die meiste Zeit seiner Spieler- und Trainerkarriere in Frankreich verbracht hat, übernahm 2016 den Cheftrainerposten bei der nigerianischen Nationalmannschaft. Zuvor hatte er in Afrika Gabun, Niger und Burkina Faso trainiert.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

Pokalsieger Trapp lässt PSG-Zukunft offen

Nach dem Sieg im französischen Pokal mit Meister Paris St. Germain hat Nationaltorhüter Kevin Trapp seine Zukunft weiter offen gelassen. "Stand jetzt bin ich immer noch im Team", sagte der 27-Jährige, der beim 2:0 (1:0) im Finale gegen den Drittligisten VF Les Herbiers zu einem seiner seltenen Einsätze gekommen war: "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen und werden sehen, was passiert."

In der laufenden Saison hatte Trapp seinen Stammplatz an den Franzosen Alphonse Areola verloren und in der Liga nur drei Spiele absolviert. Ansonsten kam der dreimalige Nationalspieler, der auf eine Nominierung von Bundestrainer Joachim Löw für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) hofft, nur zu neun Einsätzen in den nationalen Pokalwettbewerben.

"Ich habe noch nicht mit dem Club gesprochen und der Club ist auch noch nicht auf mich zugekommen", sagte Trapp und äußerte seine Unzufriedenheit: "Aber wir werden sprechen, wir müssen geradezu, denn ich habe nicht viel gespielt. Das war wirklich nicht mein Ziel."

Schon seit geraumer Zeit halten sich Gerüchte, dass der ehemalige BVB-Trainer Thomas Tuchel zur kommenden Spielzeit Nachfolger von Unai Emery wird. Der spanische Coach verlässt PSG nach der Saison. Doch Trapp erhofft sich von einem Landsmann auf der Trainerbank keinen Vorsprung im Rennen um einen Stammplatz beim französischen Spitzenklub.

Auch der verletzte Superstar Neymar durfte mit dem Pokal posieren

Foto: Imago/PanoramiC

"Ich denke nicht, dass es ein Vorteil ist, ob es ein Deutscher ist oder nicht", sagte Trapp auf den möglichen neuen Trainer Tuchel angesprochen: "Am Ende zählt die Leistung. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich spielen werde, nur weil er Deutscher ist." Den zwölften Triumph der Pariser im Pokal widmete er indes seinem scheidenden Trainer Emery: "Dieser Sieg ist auch für ihn, er hat uns viel gegeben."

Auch für den unterlegenen Underdog Les Herbiers, ein 16.000-Einwohner-Städtchen im Westen Frankreichs, hatte Trapp Lob übrig. "Viele Leute haben gedacht, dass es für uns einfach werden würde, weil sie Drittligist sind", sagte der ehemalige Frankfurter: "Aber wir haben gesehen, dass sie sehr gut spielen. Es war nicht leicht für uns."

Durch Treffer von Giovani Lo Celso (26.) und Torjäger Edinson Cavani (74./Elfmeter) hatte sich Paris am Dienstagabend das dritte Double nach 2015 und 2016 gesichert.

Boateng geht von WM-Teilnahme aus

Weltmeister Jérôme Boateng geht von einer Teilnahme an der in fünf Wochen beginnenden WM aus. "Gesundheitlich geht's mir besser. Ich glaube nicht, dass die WM in Gefahr ist", sagte der Abwehrspieler des FC Bayern München am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Heimtrikots des deutschen Meisters. "Aber ich muss Geduld haben. Ich werde natürlich kein Risiko gehen und zu früh anfangen."

Boateng hatte sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid am Oberschenkel verletzt und musste die Saison beim FC Bayern vorzeitig beenden. "Der Bundestrainer weiß genau, dass es mein Ziel und absolut realistisch ist, dass ich mitfahre", sagte der 29-Jährige mit Blick auf die am 14. Juni beginnende WM.

Mustafi rechnet nicht mit WM-Nominierung

Weltmeister Shkodran Mustafi ist im Hinblick auf eine Nominierung für die WM in Russland eher pessimistisch. "Ich rechne mir nicht viel aus", sagte der 26 Jahre alte Abwehrspieler des FC Arsenal wenige Tage vor der Bekanntgabe des vorläufigen Aufgebotes durch Bundestrainer Joachim Löw am 15. Mai in einem "Sport Bild"-Interview. "Klar wäre ich gerne dabei", ergänzte Mustafi: "Ich muss mich in den letzten Spielen für Arsenal beweisen."

Die Chancen des Confed-Cup-Siegers sind im Verlauf der WM-Saison stetig gesunken. Der Innenverteidiger kam nur in einem der bislang acht Länderspiele zum Einsatz (35 Minuten gegen Aserbaidschan). Bei den letzten Partien gegen Spanien und Brasilien zählte Mustafi Ende März nicht einmal mehr zum DFB-Aufgebot. Trotzdem habe ihm Löw versichert, "dass er mich weiter beobachtet".

Mustafi war vor der WM 2014 in Brasilien als Nachrücker für den im letzten Testspiel verletzten Dortmunder Marco Reus doch noch in den deutschen 23-Mann-Kader gerutscht. Bis zu einer Verletzung kam er in drei WM-Partien zum Einsatz. Auch bei der EM 2016 war er dabei.

Auf der Innenverteidigerposition sind die Weltmeister Mats Hummels und der aktuell verletzte Jérôme Boateng vom FC Bayern gesetzt. Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern) und Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) gelten dahinter als Top-Kandidaten für ein WM-Ticket. Mustafi hat bislang 20 Länderspiele bestritten und dabei zwei Tore erzielt.

Die Chancen der WM-Kandidaten Unantastbar (13) Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Mats Hummels, Thomas Müller, Toni Kroos, Leon Goretzka, Mesut Özil, Jonas Hector, Sami Khedira, Julian Draxler, Timo Werner 1 von 4

Aussichtsreich (6) Sebastian Rudy, Mario Gomez, Lars Stindl, Antonio Rüdiger, Mario Götze, Emre Can 2 von 4

Wacklig (14) Bernd Leno, Kevin Trapp, Sandro Wagner, Ilkay Gündogan, Benedikt Höwedes, Julian Weigl, Marco Reus, Julian Brandt, Matthias Ginter, Niklas Süle, Shkodran Mustafi, Andre Schürrle, Leroy Sane, Benjamin Henrichs 3 von 4

Unwahrscheinlich (7) Jonathan Tah, Serge Gnabry, Amin Younes, Marvin Plattenhardt, Kerim Demirbay, Karim Bellarabi, Kevin Volland 4 von 4

( HA/sid/dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.