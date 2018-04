FC Bayern zieht im Halbfinale ein Hammerlos

Nyon. Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München bekommt es im Halbfinale der Champions League mit Titelverteidiger Real Madrid zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon (Schweiz), die durch die ukrainische Stürmerlegende Andrij Schewtschenko vorgenommen wurde.

"Das ist ein Topgegner, klar. Real hat ganz große Qualitäten. Die haben nur Hochkaräter in der Mannschaft", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, "aber wir haben auch eine richtig gute Mannschaft. Unser Trainer kennt die Mannschaft von Real am besten." Jupp Heynckes, der 2013 mit den Münchnern die Champions League gewinnen konnte, feierte 15 Jahre zuvor den gleichen Triumph mit Real Madrid.

Das Halbfinal-Hinspiel in München wird das 25. Treffen, die Bilanz ist mit 11:11 Siegen ausgeglichen. Die Zeiten, in denen der FC Bayern den Königlichen als "schwarze Bestie" den Angstschweiß auf die Stirn trieb, sind allerdings längst vorbei. Seit 2000 kamen die Münchner nur in drei der acht K.-o.-Duelle weiter (zuletzt 2012). 2014 scheiterten sie im Halbfinale mit dem 0:4 in München krachend, 2017 war es im Viertelfinale beim 2:4 n. V. in Madrid unglücklich.

Die Spiele in der Runde der letzten vier finden am 24./25. April und 1./2. Mai statt. Im zweiten Halbfinale trifft der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp auf AS Rom. Das Endspiel steigt am 26. Mai in Kiew.

Arsenal im Halbfinale gegen Atlético

Eric Abidal zog das schwere Los für Arsenal

Die Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi müssen mit dem FC Arsenal auf dem Weg ins Finale der Europa League "nur" noch an Atlético Madrid vorbei. Im zweiten Halbfinale treffen RB Leipzigs Bezwinger Olympique Marseille und das Überraschungsteam Red Bull Salzburg aufeinander. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Die Londoner, die ihre Endspiel-Teilnahme am Donnerstag durch ein 2:2 (Hinspiel: 4:1) bei ZSKA Moskau perfekt gemacht hatten, haben am 26. April zunächst Heimrecht. Das Rückspiel steigt am 3. Mai. "Das war eine Leistung, mit der wir nicht zufrieden sein können", schrieb Özil nach dem Viertelfinal-Rückspiel, in dem Mertesacker erneut nicht zum Einsatz gekommen war, bei Twitter: "Aber wir sind noch im Rennen."

Marseille hatte Leipzig durch ein "völlig verrücktes" 5:2 (Hinspiel: 0:1) ausgeschaltet, wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" am Freitag titelte. Auch "OM" spielt im Halbfinale zunächst im eigenen Stadion. An Salzburg waren in der K.-o.-Runde San Sebastián, Borussia Dortmund und am Donnerstagabend Lazio Rom gescheitert. Die Österreicher gewannen das Rückspiel 4:1 (Hinspiel: 2:4) – mit einem Dreierpack innerhalb von fünf Minuten. "Ihr seid eine tolle Mannschaft", richtete Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz aus.

