Franck Ribéry darf wohl bei den Bayern bleiben

Nach 17 Sekunden und gerade mal fünf Ballkontakten war es schon wieder vorbei. Die Nachholpartie in der Regionalliga Nordost zwischen dem VfB Halberstadt und Budissa Bautzen wurde am Mittwochabend vor 300 Zuschauern wegen Gewitters praktisch direkt nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Steven Greif aus Westhausen unterbrochen. Die Mannschaften verschwanden in den Kabinen.

"45 Minuten Wartezeit später wurde nach einem Blick auf den Wetterradar der Polizei beschlossen, nicht wieder anzupfeifen. Der Nachholer muss nachgeholt werden", schrieb der VfB nach dem denkwürdigen Intermezzo auf seiner Facebook-Seite und titelte unter anderem: "90 Minuten kann ja jeder."

Der MDR bilanzierte auf seinem Liveticker: "Keine Tore, fast kein Fußball, viel Regen, nette Musik – kein Abend wie jeder andere im Friedensstadion."

Ribéry darf wohl bei den Bayern bleiben

Franck Ribéry wird seinen Vertrag bei Bayern München um ein Jahr verlängern. Das berichtet der "Kicker". Der 35-jährige Franzose spielt seit elf Jahren für die Münchner. Mit Ribéry sei alles klar, er werde einen neuen Kontrakt bis 2019 unterschreiben, müsse aber akzeptieren, dass die jüngeren Flügelspieler wie Kingsley Coman oder der zu 1899 Hoffenheim ausgeliehene Serge Gnabry vermehrt zum Einsatz kommen sollten, hieß es.

Franck Ribéry gehörte gegen Sevilla zu Bayerns Aktivposten

Schon nach dem Gewinn der 28. deutschen Meisterschaft am vergangen Sonnabend hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Ribéry und auch Arjen Robben Hoffnungen Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung gemacht. "Das Entscheidende ist, wie sie spielen. Und beide spielen erstklassig", sagte Rummenigge nach dem sechsten Bundesliga-Titel der Münchner in Folge. Gegen eine Vertragsverlängerung mit den Offensivstars spreche "nicht viel".

Im Fall des 34 Jahre alte Robben könnte in der Frage einer Vertragsverlängerung ebenfalls eine zeitnahe Entscheidung fallen. "Es gab noch kein neues Gespräch. Das wird vielleicht die nächsten Tage oder nächste Woche stattfinden", hatte der Niederländer einen Tag vor dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen den FC Sevilla gesagt. Robben gehörte genau wie Ribéry beim 0:0 und dem damit verbundenen Halbfinal-Einzug der Bayern am Mittwochabend zur Startelf. Seit 2009 spielt Robben für den FCB. Sein Vertrag läuft wie der von Ribéry am Saisonende aus.

Pressestimmen zu Bayern gegen Sevilla Marca (Spanien) "Der FC Sevilla verabschiedet sich von der Champions League erhobenen Hauptes. München war nicht Old Trafford. Sevilla sagt Servus mit sauberen Klamotten. Bayern fehlte Biss im Strafraum. Die Allianz Arena ist ein wunderbares Stadion, um Adios zu sagen, und um ein neues Projekt zu starten. Das Weiterkommen der Bayern schien nie gefährdet. Bayern ist wieder im Halbfinale und das ohne die Umkleidekabine mit Geldscheinen zu tapezieren wie PSG und ohne das universelle Echo der Passmaschinerie von Guardiolas City." 1 von 4

AS (Spanien) "Sevilla, ein Endspiel mit Stolz. Sevilla verlässt die Champions League, ohne in der Allianz Arena zu verlieren. Bayern zeigte sich etwas verrostet. Normalerweise ist Bayern ein Tsunami in der Allianz Arena. Mit Thiago und einem guten Javi Martinez spielte Bayern geordneter. Sevilla wollte nicht in München spazieren gehen. Sevilla verlässt Europa mit der Anerkennung, unter den acht besten Teams Europas gewesen zu sein." 2 von 4

Sport (Spanien) "Sevilla stand vor dem Wunder von München. Der Pfosten verhinderte das Tor der Hoffnung durch Correa. Bayern war insgesamt die bessere Mannschaft, bei der insbesondere Ribery und Robben herausragten. Sevilla ist ausgeschieden, trotzdem kann der Traditionsklub stolz zurückblicken." 3 von 4

El Mundo Deportivo (Spanien) "Sevillas Traum geht in München zu Ende. Es wurde am Ende ein Erfolg der physisch starken Bayern. Sevilla wollte sich nicht verstecken. Die Bayern müssen sich aber um einiges steigern, wenn sie ins Finale wollen." 4 von 4

Babelsberg-Fans auf Heimfahrt angegriffen

Unbekannte haben auf einem Rastplatz der A 143 in Sachsen-Anhalt einen Bus mit Fans des SV Babelsberg angegriffen. Vier Personen seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Halle am Donnerstagmorgen mit. Die Fans hätten am Mittwochabend auf dem Rastplatz "Pappelgrund" bei Teutschenthal eine Pause eingelegt. Plötzlich seien vier Fahrzeuge vorgefahren, aus denen 10 bis 15 Menschen ausgestiegen seien. Die Gruppe griff die Fußballfans direkt an. Es seien unter anderem Flaschen geworfen worden. Die Fans konnten sich in ihren Bus retten. Wacker Nordhausen hat den SV Babelsberg am Mittwoch mit 1:0 besiegt.

Der Fanblock des SV Babelsberg beim Spiel gegen Energie Cottbus

Auf der Weiterfahrt riefen die Geschädigten die Polizei. Die Beamten eskortierten den Bus ab der B 80 bei Halle. Die verletzte 25-Jährige und die drei verletzten Männer zwischen 25 und 38 Jahren wurden vor Ort ambulant versorgt. Die Angreifer und die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs aufgenommen.

Schalke holt sich wieder einen Sané

Schalke hat sich offenbar die Dienste des umworbenen Innenverteidigers Salif Sané von Hannover 96 gesichert. Laut "Bild"-Zeitung überweisen die Königsblauen knapp acht Millionen Euro für den 27 Jahre alten Senegalesen, der am Mittwoch seinen Abschied aus Niedersachsen nach dem Saisonende verkündet hatte.

Ursprünglich lief Sanés Vertrag bei Hannover noch bis Sommer 2020, allerdings macht er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch. Sané kam im Sommer 2013 vom französischen Klub AS Nancy nach Hannover.

Heynckes sieht Bayern als CL-Außenseiter

Trainer Jupp Heynckes sieht seinen FC Bayern in der Champions League auch nach dem Halbfinal-Einzug in der Rolle des Außenseiters. Er sei "nach wie vor der Meinung", dass ein Triumph des deutschen Rekordmeisters in der Königsklasse eine Sensation´wäre, sagte der 72-Jährige nach dem 0:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla.

Ob Titelverteidiger Real Madrid mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Toni Kroos, Jürgen Klopps FC Liverpool oder die AS Rom: Man dürfe "keine Mannschaft unterschätzen", sagte Heynckes: "Die drei möglichen Gegner im Semifinale bewegen sich absolut auf Topniveau, deswegen werden die Halbfinal-Spiele sehr schwierig. Wir haben natürlich Ambitionen, wir haben Ehrgeiz, auch möglicherweise ins Endspiel zu kommen. Aber ich denke, dass man erst mal zwei Begegnungen absolvieren muss."

Die Vorschlussrunde wird am Freitag (13.00 Uhr) ausgelost. Spieltermine sind 24./25. April und 1./2. Mai. Das Endspiel in Kiew findet am 26. Mai statt.

Einen Lieblingsgegner fürs Halbfinale hat Heynckes nicht. "Ich glaube kein Trainer hat das, weil man genau weiß, es kommt stets anders als man denkt", sagte er. Das hätte etwa der FC Barcelona in Rom erfahren müssen: "Deshalb habe ich keine Präferenz, welchen Gegner wir in der Auslosung ziehen werden."

