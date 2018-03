Im Video: Ronaldo trifft viermal bei Reals Torspektakel

Bayern gibt Lewandowski angeblich nicht frei

Robert Lewandowski erzielte seit 2014 für den FC Bayern 100 Bundesligatore

Der FC Bayern München würde seinem Weltklassestürmer Robert Lewandowski dem Fachmagazin "Kicker" zufolge keine Freigabe für einen vorzeitigen Wechsel nach dieser Saison erteilen. Beim deutschen Rekordmeister sei intern "längst" ein entsprechender Beschluss gefasst worden, hieß es. Die Bosse des FC Bayern könnten wohl höchstens bei einem Mega-Angebot von mehr als 100 Millionen Euro Ablöse für den 29-Jährigen ins Grübeln kommen. Lewandowski hat bei den Münchnern noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2021.

Die spanische Zeitung "El Mundo Deportivo" hatte am Sonnabend berichtet, dass sich Real Madrid mit Lewandowski auf einen vom Sommer an gültigen Zweijahresvertrag geeinigt haben soll. Das Verhältnis zwischen Real und dem FC Bayern gilt aber als konfliktfrei. Der "Kicker" schrieb, dass die Königlichen allenfalls mit Wissen der Bayern mit dem Spieler konkret verhandeln würden. Nach Informationen des Fachmagazins sei beim FC Bayern allein ein Interesse von Manchester United bekannt, nicht aber von Real Madrid.

Bender kritisiert Umgang mit Attentat

Der frühere BVB-Profi Sven Bender (l.) verlässt als Zeuge mit Rechtsanwalt Alfons Becker den Gerichtssaal in Dortmund

Im Prozess um den Bombenanschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund hat Sven Bender den späteren Umgang mit dem Attentat kritisiert. Im Nachhinein finde er es "unglücklich", dass der BVB bereits am Tag nach dem 11. April 2017 das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco habe nachholen müssen, erklärte der frühere Dortmunder Profi am Montag als Zeuge vor dem Dortmunder Landgericht.

Weiter sagte der inzwischen zu Bayer Leverkusen gewechselte Bender: "Ich glaube, wir haben alle einen großen Fehler gemacht." Die Spieler hätten ja durchaus die Möglichkeit gehabt, nicht zu dem Nachholspiel anzutreten. Diese Chance sei vertan worden.

U21 wohl ohne Kehrer und Baumgartl

Die beiden Bundesliga-Profis Thilo Kehrer (Schalke 04) und Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) werden der deutschen U-21-Nationalmannschaft in den bevorstehenden Qualifikationsspielen für die EM-Endrunde 2019 möglicherweise fehlen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wurden beide zu Wochenbeginn noch bei ihren Vereinen behandelt und trafen am Montag deshalb nicht im Teamhotel in Braunschweig ein.

Bis Mittwoch soll entschieden werden, ob Kehrer (21/Augenverletzung) und Baumgartl (22/Gehirnerschütterung) noch nachreisen. Das Team von Trainer Stefan Kuntz empfängt am Donnerstag (19 Uhr/Eurosport) Israel und gastiert am 27. März in Kosovo (18.45 Uhr/Sky Sport News HD). Nach fünf Spielen führt der Europameister die Gruppe 5 mit zwölf Punkten an.

Ronaldo feiert Tor-Jubiläum

Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat mit seinem Viererpack am Sonntag beim 6:3-Erfolg von Champions-League-Sieger Real Madrid gegen den FC Girona seine traumhafte Torbilanz in den letzten Wochen weiter ausgebaut. Seit dem 21. Januar erzielte er in elf Spielen in der spanischen Primera División und in der Champions League, in denen er zum Einsatz kam, unglaubliche 21 Treffer für die "Königlichen".

Zum 50. Mal in seiner Karriere schnürte der portugiesische Superstar zudem einen Dreierpack. Gegen Girona war Ronaldo in der 11., 47., 64. und in der ersten Minute der Nachspielzeit erfolgreich. Für den Europameister waren es im 288. Ligaspiel in Spanien die Tore Nummer 304 bis 307.

Den Treffer von Lucas Vázquez (59.) bereitete der Real-Superstar vor. Außerdem war 100-Millionen-Mann Gareth Bale (86.) für die Madrilenen erfolgreich.

Schweinsteiger ist Papa

Weltmeister Bastian Schweinsteiger (33) und seine Ehefrau Ana Ivanovic (30) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die frühere Tennis-Weltranglistenerste brachte am Wochenende einen Sohn zur Welt, das teilten Schweinsteiger und Ivanovic am frühen Montagmorgen deutscher Zeit über die sozialen Netzwerke mit.

Welcome to the world our little boy! We are so happy.❤ @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 19. März 2018

"Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge", schrieb der Deutsche bei Instagram, seine Ehefrau fügte hinzu: "Die Freude und das Glück, das wir empfinden, lässt sich mit Worten nicht beschreiben."

Schweinsteiger und Ivanovic hatten 2016 in Venedig geheiratet. Gemeinsam lebt das Paar in den USA, wo Schweinsteiger für Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga MLS spielt. Ivanovic hatte ihre Karriere nach der Saison 2016 beendet. Ihr größter Erfolg war der Triumph bei den French Open in Paris 2008.

Neapel pirscht sich an Juventus heran

Der SSC Neapel hat in der italienischen Meisterschaft den Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin auf zwei Punkte verkürzt. Die Süditaliener siegten am Sonntag durch ein Tor von Raúl Albiol (72.) gegen den FC Genua 1:0 (0:0) und weisen nun 73 Punkte auf.

Titelverteidiger Juventus (75) war am Sonnabend ohne den erkrankten Weltmeister Sami Khedira nur zu einem 0:0 gegen Aufsteiger SPAL Ferrara gekommen. Juventus ist aber weiterhin seit 24 Pflichtspielen ungeschlagen und in der Serie A seit zehn Spielen ohne Gegentor.

