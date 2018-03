Lewandowski zu Real Madrid? Spanier sagen "ja"

Bericht: Lewandowski mit Real einig

Die Spekulationen um einen Wechsel von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski zu Real Madrid gehen weiter. Einem Bericht der spanischen Zeitung "El Mundo Deportivo" zufolge soll sich der polnische Nationalspieler nun mit den Königlichen auf einen vom Sommer an gültigen Zweijahresvertrag geeinigt haben. Der Kontrakt soll eine Option auf eine dritte Saison beinhalten. Der Vertrag des 29-Jährigen in München läuft allerdings noch bis 2021. Die Bayern-Verantwortlichen haben bei Spekulationen um Lewandowski zuletzt immer wieder auf die Vertragslaufzeit verwiesen.

Wird Robert Lewandowski den FC Bayern München verlassen?

Foto: Imago/VI Images

Im jüngsten Bericht heißt es, die Einigung zwischen Real und dem Topstürmer der Bundesliga sei nach einer Reihe von Treffen zwischen dessen neuem Berater Pini Zahavi und José Ángel Sánchez, der rechten Hand von Madrids Clubchef Florentino Pérez, getroffen worden. Pérez habe sich für eine Verpflichtung von Lewandowski entschieden, weil Wunschspieler Neymar von Paris Saint-Germain wohl für diesen Sommer keine Freigabe für einen schnellen Abschied aus Frankreich erhalten werde. Auch Tottenham-Star Harry Kane sei nicht zu bekommen.

Offen blieb die Frage, warum die Bayern ihrem besten Angreifer einen Wechsel zum Champions-League-Titelverteidiger erlauben sollten. Für den Fall, dass die Münchner Lewandowski tatsächlich ziehen lassen, dürften sie eine saftige Ablöse verlangen. Der Pole war 2014 von Borussia Dortmund nach München gewechselt.

Rehhagel glaubt an deutsche Titelverteidigung

Europameistertrainer Otto Rehhagel glaubt fest an die erfolgreiche Titelverteidigung Deutschlands bei der WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli). "Wir werden Weltmeister", sagte der 79-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Rehhagel, der Griechenland 2004 sensationell zum EM-Titel geführt hatte, sieht in Frankreich und Brasilien die härtesten Konkurrenten. Fußball sei aber "ein Spiel der Unwägbarkeiten. Innerhalb von wenigen Sekunden kann immer was passieren. Auf einmal gibt der Schiri einen unberechtigten Elfer, dann kannst du deinen Laptop wegschmeißen."

Dass die Weltmeisterschaft in Russland stattfindet, gefällt Rehhagel: "Ich finde das gut, es gibt ja alte Freundschaften mit Russland. Zum Beispiel sind wir mit Werder Bremen von Spartak Moskau immer gut behandelt worden."

Der langjährige Werder-Trainer bekommt noch immer Jobangebote. "Ich mache aber nichts mehr, ich habe genug gearbeitet", so Rehhagel.

Alle acht Gruppen der WM 2018 in Russland Gruppe A Russland Saudi-Arabien Ägypten Uruguay 1 von 8

Gruppe B Portugal Spanien Marokko Iran 2 von 8

Gruppe C Frankreich Australien Peru Dänemark 3 von 8

Gruppe D Argentinien Island Kroatien Nigeria 4 von 8

Gruppe E Brasilien Schweiz Costa Rica Serbien 5 von 8

Gruppe F Deutschland Mexiko Schweden Südkorea 6 von 8

Gruppe G Belgien Panama Tunesien England 7 von 8

Gruppe H Polen Senegal Kolumbien Japan 8 von 8

Gogia fehlt Union wochenlang

Zweitligist 1. FC Union muss in den kommenden Wochen auf die Dienste des verletzten Akaki Gogia verzichten. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte das Training am Donnerstag vorzeitig abbrechen müssen, eine MRT-Untersuchung ergab eine Sprunggelenkverletzung am rechten Fuß. Das gab der Verein am Sonnabend bekannt. Nach den Verletzungen von Michael Parensen, Simon Hedlund und Sebastian Polter ist Gogia der nächste Ausfall bei den Köpenickern.

Lienen: Fußballprofis "werden ausgelutscht"

Ewald Lienen macht die Terminfülle verantwortlich für den mentalen Stress der Fußballer. Spieler müssten "jetzt bisweilen über 60 Pflichtspiele pro Saison austragen, sie werden ausgelutscht. Dieser Raubbau an der mentalen Kraft der Spieler ist unverantwortlich", sagte der Technische Direktor des FC St. Pauli dem "Spiegel".

Nachdem Per Mertesacker dem Spiegel wenige Monate vor seinem angekündigten Karriereende offenbart hatte, wie er unter dem hohen Druck des Profifußballs gelitten habe, kritisierte auch Lienen die überladenen Spielpläne der Profis. "Wir haben es geschafft, das Produkt auszuweiten, um möglichst viel Geld herauszupressen. Und das wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen", sagte der 64-Jährige.

Im Fußball bemühe man sich zu wenig, "völlig wertfrei herauszufinden, wie die Spieler eigentlich ticken. Dadurch gehe vieles im Tagesgeschäft unter, und man habe erst jetzt gelernt, dass die Spieler "vieles dafür tun, ihre wahren Empfindungen zu verbergen."

Seine persönliche Situation öffentlich zu schildern sei eine "sehr mutige Entscheidung" von Per Mertesacker, zu dessen ersten Profitrainern Lienen zählt, gewesen. Dadurch sei die Hemmschwelle niedriger geworden, über das Thema zu reden.

Man dürfe aber nicht generalisieren, dass alle Menschen gleich unter dem Druck leiden. "Die einen brauchen ihn, um Höchstleistungen zu bringen, andere bekommen dadurch Angst", sagte Lienen. Das mache es für Trainer als Führungskräfte so schwierig.

Reschke begrüßt Videobeweis bei der WM

Das Fifa-Votum für den Einsatz des Videoschiedsrichters bei der WM in Russland stößt bei Sportvorstand Michael Reschke vom VfB Stuttgart auf große Zustimmung. "Ich bin der festen Überzeugung, dass das die absolut richtige Entscheidung ist", sagte Reschke am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Viele Fehlentscheidungen sind in der Bundesliga durch den Videobeweis korrigiert worden. Und im Vergleich dazu waren nur ganz wenige Entscheidungen unglücklich."

Das Council des Weltverbandes hatte am Freitag bei seiner Sitzung in Zürich wie erwartet den Einsatz der sogenannten Video Assistant Referees (VAR) beim Turnier im Sommer erlaubt. In der Bundesliga kommt das umstrittene Hilfsmittel seit Beginn dieser Saison zum Einsatz. "In der Breite der Öffentlichkeit ist die Wahrnehmung viel skeptischer und negativer als das eigentliche Resultat, was total positiv ist", sagte Reschke. "Es ist Fakt, dass mit dem Videobeweis viele falsche Entscheidungen korrigiert werden konnten."

( HA/sid/dpa )

