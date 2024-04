Hamburg. Valentin Altenburg betreut die deutschen Damen bis Olympia in Los Angeles. Auch Herren-Coach André Henning bleibt dem DHB erhalten.

Der Hamburger Valentin Altenburg (42) bleibt mindestens bis zu den Olympischen Spielen 2028 Trainer der deutschen Hockeynationalmannschaft der Damen (DANAS). Das teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Montag mit. Auch der Vertrag von Herren-Bundestrainer André Henning (39) wurde bis nach den Spielen in Los Angeles verlängert.

„Ich habe entschieden, dass ich mich bis Los Angeles 2028 um die DANAS kümmern werde. Unsere gemeinsame Reise macht große Lust auf mehr“, teilte Altenburg mit: „Ich schätze die Zusammenarbeit mit meiner verrückten Truppe, meinem Weltklasse-Staff und der DHB-Führung.“

Hockey: Verband lobt Entwicklung der Nationalteams

Altenburg hat die DANAS nach den Olympischen Spielen 2021 in Tokio als Bundestrainer übernommen. Bei der WM 2022 in Spanien und den Niederlanden führte er das Team ins Halbfinale. Bei der Heim-EM 2023 in Mönchengladbach wurde die Mannschaft etwas unglücklich Dritte. Die Qualifikation für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris gelang dem Team im Januar souverän.

„Henning und Altenburg haben unsere Teams in den vergangenen zweieinhalb Jahren hervorragend entwickelt“, sagte die in Hamburg lebende Katrin Kauschke, DHB-Vize-Präsidentin Leistungssport: „Die Vertragsverlängerungen zum jetzigen Zeitpunkt sind ein klares Signal, dass wir die Zusammenarbeit schätzen und davon überzeugt sind, mit beiden Teams auch in Zukunft Erfolge feiern zu können.“

Altenburg begann Trainerkarriere beim UHC

André Henning ist seit 2022 Cheftrainer der Herren-Nationalmannschaft und führte sein Team Anfang 2023 in Indien zum Weltmeistertitel. 2023 wurde er vom Weltverband zum „Trainer des Jahres“ ernannt. Auch die Hockeyherren haben sich Anfang des Jahres souverän für Paris qualifiziert.

Altenburg lebt mit seiner Frau, der Ex-Nationalspielerin und Hamburgs Sportlerin des Jahres 2022, Lisa Altenburg (34), sowie zwei Kindern in Hamburg. Er begann seine Trainerkarriere beim Uhlenhorster HC. „Ich habe mir früh das Ziel gesetzt, erfolgreiche Mannschaften trainieren zu dürfen und habe das große Glück unglaublich viel durch das Trainieren und Coachen zurückzubekommen“, sagte er.

Mehr zum Thema

2008 übernahm gemeinsam mit dem heutigen DHB-Sportdirektor Martin Schultze die erste Herrenmannschaft des UHC Hamburg. Von 2008 bis 2011 gewann er drei Mal die EHL. Außerdem studierte er im Master „Business and Law” in Hamburg. Seit 2013 arbeitet er beim DHB und trainierte verschiedene Nachwuchsteams. 2016 führte er als Bundestrainer die deutschen Herren zur Bronzemedaille in Rio de Janeiro.

„Bis heute ist es mein Ziel, mit meiner Mannschaft die beste Mannschaft zu sein“, sagte er einmal und blickt nun voraus auf Olympia: „Gemeinsam bündeln wir jetzt unsere gesamte Power bis Paris. Noch gut 100 Tage bis zum Auftakt. Diese Tage werden wir mit Vorfreude sorgfältig nutzen.“

Einen besonderen Preis kann er mit „seinen“ Damen bereits am Montagabend in Hamburg Empfang nehmen. Die DANAS erhalten für 2023 das „Goldene Band des Sports“ vom Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS), der damit Sportlerinnen und Sportler sowie Persönlichkeiten auszeichnet, die sich durch ihr soziales Engagement mit sportlichem Hintergrund verdient gemacht haben. Die DANAS werden für ihr nachhaltiges Umweltprojekt Hockeywald geehrt.