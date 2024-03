Ingolstadt. Starkes 3:2 in turbulenter Begegnung beim FC Ingolstadt 04. Larisssa Mühlhaus köpft ihr Team nach Flanke von Victoria Schulz zum Sieg.

Die Fußballfrauen des HSV nehmen wieder Kurs auf die Erste Bundesliga. In einem dramatischen Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt siegte das Team von Trainer Marwin Bolz mit 3:2. Dieser Erfolg ist gleichbedeutend mit der Wiedereroberung der in der vergangenen Woche verlorenen Tabellenführung in der Zweiten Frauen-Bundesliga.

Die erste Halbzeit verlief mit vier Treffern sehr turbulent

Dabei sah es zu Beginn nicht rosig aus. Paula Vidovic brachte die Ingolstädterinnen früh in Front (11.). Die Hamburgerinnen schlugen jedoch durch Treffer von Jacqueline Dönges (19.) und Lisa Baum (35.) zurück. Die 2:1-Führung konnte das Team allerdings nicht in die Pause retten. Anna-Lena Fritz erzielte per Strafstoß in einer turbulenten und unterhaltsamen ersten Halbzeit das 2:2 (37.).

Die Spielerinnen des FC Ingolstadt und des HSV (rechts) schenkten sich in den Zweikämpfen nichts. © IMAGO/Fotostand | IMAGO/Fotostand / Schaefer

Nach dem Wechsel setzten die HSV-Frauen weiter offensiv ihre Akzente – und gingen erneut in Führung.

Ein Freistoß brachte den HSV-Frauen den Sieg

Victoria Schulz zirkelte einen Freistoß herrlich in die Mitte und Larissa Mühlhaus köpfte den Ball zum 3:2 ins Tor (70.). Anders als in der ersten Hälfte konnten die HSV-Frauen den Vorsprung diesmal verteidigen.

Durch den Erfolg hat das Team nun 31 Punkte auf dem Konto. Der Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz, der vom SC Sand belegt wird, beträgt allerdings nur einen Zähler. Am nächsten Spieltag stehen die Chancen auf drei weitere Punkte gut: Die HSV-Frauen empfangen dann den Abstiegskandidaten SV Weinberg 67.