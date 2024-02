Hamburg (dpa/lno). Als Aufsteigerinnen stehen die HSV-Frauen an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Über einen möglichen Durchmarsch in die 1. Liga spricht Trainer Marwin Bolz trotzdem nur zurückhaltend.

Trainer Marwin Bolz blickt mit einer Mischung aus Optimismus und Zurückhaltung auf die Rückrunde für die Fußballerinnen des Hamburger SV. „Wir haben in der Hinrunde gezeigt, dass wir alles können. Aber wir müssen nichts“, sagte der 26 Jahre alte Cheftrainer des Aufsteigers und Zweitliga-Tabellenführers. „Diese Lockerheit dürfen wir uns gerne bewahren, damit wir weiter erfrischenden Fußball spielen.“ Für die Hanseatinnen geht es am Sonntag (11.00 Uhr) mit dem ersten Rückrunden-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt II weiter.

Als „extreme Stärke“ seines Teams beschrieb der Coach die Offensive. „Wir haben bislang die meisten Tore geschossen“, betonte er. Die HSV-Frauen führen nach 14 Spieltagen mit 27 Punkten die Tabelle an. Die Chancen auf einen Durchmarsch in die 1. Bundesliga sind gut.

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga ist allerdings eng: Die Teams des SV Meppen und des SC Sand belegen punktgleich mit dem HSV die Tabellenplätze zwei und drei. In der Tordifferenz trennen den HSV nur zwei Treffer zum Verfolger SV Meppen und drei zum SC Sand. Der Tabellenerste und -zweite steigen am Saisonende auf.

