Hamburg. Siegschütze von Rom 1990 stirbt völlig unerwartet. Seine Karriere startete Brehme in Barmbek-Uhlenhorst – und seine Wurzeln vergaß er nie.

Fußball-Weltmeister Andreas „Andy“ Brehme ist tot. Der in Hamburg geborene ehemalige Profi starb im Alter von 63 Jahren in München, wie seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte. Brehme hatte 1990 im WM-Endspiel gegen Argentinien mit einem Elfmeter das Siegtor zum 1:0 erzielt. Zuerst hatte die „Bild“ über Brehmes Tod berichtet. Demnach soll Brehme einen plötzlichen Herzstillstand erlitten haben.

Das Fußballspielen erlente Brehme beim HSV Barmbek-Uhlenhorst, für einen Hamburger Profi-Club spielte er allerdings nie. Nach Station in Saarbrücken und Kaiserslautern schaffte er beim FC Bayern München seinen Durchbruch. Große Erfolge feierte er auch bei Inter Mailand, ehe er seine Karriere in Saragossa und erneut beim 1. FC Kaiserslautern ausklingen ließ.

„In tiefer Trauer teile ich im Namen der Familie mit, dass mein Lebensgefährte Andreas Brehme heute Nacht infolge eines Herzstillstandes plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen“, hieß es in Schaefers Mitteilung.

Sein größter Triumph: Auch Jahre nach dem Finale von Rom posierte Andreas Brehme gerne mit dem WM-Pokal. © imago sportfotodienst | imago sportfotodienst

Andreas Brehme: Siegtorschütze im WM-Finale 1990

Damit verliert der deutsche Fußball nur wenige Wochen nach dem Tod des damaligen Teamchefs Franz Beckenbauer eine weitere Schlüsselfigur aus dem Nationalteam, das 1990 den dritten deutschen WM-Titel geholt hatte. Brehme gehörte bei der Endrunde in Italien zu den herausragenden Spielern. Im Finale in Rom erzielte er kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 1:0, als er beim Strafstoß für den etatmäßigen Elfmeterschützen Lothar Matthäus einsprang. An der Trauerfeier für Beckenbauer am 19. Januar hatte Brehme noch selbst teilgenommen.

Insgesamt bestritt der Hamburger drei WM-Endrunden. Auch 1986 stand er mit Deutschland im verlorenen Finale gegen Argentinien. Seine beste Zeit als Vereinsspieler erlebte er bei Inter Mailand, wo er Meister (1989) und Uefa-Cupsieger (1991) wurde. Mit dem FCK und den Bayern gewann er auch die deutsche Meisterschaft.

Auch, wenn Andreas Brehme Hamburg schon vor Jahrzehnten den Rücken kehrte, hatte er seine Wurzeln nie vergessen – vor allem nicht seine sportlichen. „Wenn ich an BU denke, empfinde ich große Dankbarkeit“, hatte Brehme dem Abendblatt noch im vergangenen Jahr anlässlich des 100-jährigen Jubiläums seines Stammvereins Barmbek-Uhlenhorst gesagt. „Ich habe meine ganze Jugend dort verbracht. Diese tolle Zeit hat mich geprägt und mir entscheidend dabei geholfen, später meine großen Ziele zu erreichen.“

HA/dpa