Hockey: Warum Kira Horn keine Zeit für freie Wochenenden hat

Hamburg. Wer ihr Pensum kennt, der würde Kira Horn von Herzen ein freies Wochenende wünschen. In Vollzeit arbeitet die 28-Jährige seit Anfang März beim Wirtschafts- und Unternehmensberater PWC, den größten Teil ihrer arbeitsfreien Zeit investiert die Hockey-Nationalspielerin in ihren Sport. Einfach mal auf der Couch liegen und nichts tun, das gibt es bei der Außenbahnspielerin kaum.

Trotzdem freut sie sich riesig darüber, dass am Sonnabend erneut ihre volle Leistungsfähigkeit gefragt ist. Mit den Damen des Clubs an der Alster tritt die Hamburgerin um 12 Uhr am Wesselblek zum Feldbundesliga-Stadtderby beim Uhlenhorster HC an. Das ist ihr Jugendverein, von dem sie 2014 zum Lokalrivalen gewechselt war, „und ich liebe die Spiele gegen den UHC, weil es immer hochklassig und spannend ist“, sagt sie.

Alster und UHC haben Viertelfinale sicher

Zwar ist die Brisanz der Partie diesmal nicht allzu groß, weil beide in Staffel B den Viertelfinalplatz drei Spiele vor Hauptrundenende bereits sicher haben. „Aber wir wollen Zweiter bleiben und das Heimrecht im dritten Viertelfinalspiel sichern“, sagt Kira Horn. Ein Sieg beim drei Punkte zurückliegenden Dritten könnte ihre Mannschaft diesem Ziel einen großen Schritt näherbringen.

Die Qualifikation für die Final-4-Endrunde Anfang Juni in Mannheim ist für Als­ters Damen das erklärte Ziel, und für dessen Erreichen spielt Kira Horn eine gewichtige Rolle. Seit sie im vergangenen Sommer nach einem Auslandsjahr bei AH&BC Amsterdam in der niederländischen Hoofdklasse zurückkehrte, hat die athletisch und technisch herausragend begabte Außenverteidigerin ihr Niveau noch einmal steigern können.

Kira Horn ist im Nationalteam eine feste Größe

„Das Spieltempo in Holland ist deutlich höher als in der Bundesliga, dadurch habe ich meine Schnelligkeit verbessert und bin sowohl defensiv als auch offensiv noch etwas ballsicherer geworden“, sagt sie. Wenig überraschend ist es deshalb, dass sie auch im Nationalteam eine feste Größe ist. Ihr krankheitsbedingter Ausfall vor dem Halbfinale der WM 2022 in Spanien wog schwer, ohne sie wurden die deutschen Damen letztlich Vierte.

Der Höhepunkt in diesem Jahr soll die Heim-EM in Mönchengladbach sein, bei der sich Ende August der Finalsieger direkt für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Diese sind Kira Horns Fernziel, weiter will sie ihre internationale Karriere derzeit nicht planen. „Ich möchte mich auch beruflich weiterentwickeln, aber bis Paris ist Hockey meine klare Priorität“, sagt sie. Freie Wochenenden werden also auch künftig eine Rarität sein für sie.

Bundesliga am Wochenende, Damen: Großflottbeker THGC – Bremer HC, Sa, 11.30 Uhr, Otto-Ernst-Straße; Uhlenhorster HC – Club an der Alster, Sa, 12 Uhr, Wesselblek; Harvestehuder THC – RW Köln, Sa, 14 Uhr, Barmbeker Straße; UHC – Berliner HC, So, 11 Uhr, Wesselblek; Großflottbek – HTHC, So, 11.30 Uhr, Otto-Ernst-Straße. Herren: Polo Club – Alster, Sa, 12 Uhr, Jenischstraße; UHC – Mülheim, Sa, 14.30 Uhr, Wesselblek; HTHC – Düsseldorf, Sa, 16.15 Uhr, Barmbeker Str; UHC – Düsseldorf, So, 13.30 Uhr, Wesselblek.