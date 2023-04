Haspa Marathon: Alexander Harms (15,7) Anne Schröder (11,5) Schwarze ganz rechts, Kira Horn (9,7) links außen, Viktoria Huse (5,3) blond mit Ohrringen, alle Club an der Alster.

Drei Hockey-Nationalspielerinnen vom Club an der Alster freuen sich auf die Stimmung am Sonntag an der Marathonstrecke.