Die neue olympische Sportart Breaking lädt am 17./18. Juni zum Ranking Battle in die Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld.

Breaking, hier bei einem Wettkampf im vergangenen Jahr in Berlin, feiert 2024 in Paris seine Olympiapremiere.

Tanzsport Breaking: In Hamburg für Olympia punkten

Hamburg. Es war nur eine zweiminütige Sequenz, die zwei Absolventen der „Hip Hop Academy“ am Mittwochvormittag in der Stiftung Kultur Palast in Billstedt vorführten. Aber wer danach keine Lust verspürte, sich am 17./18. Juni die volle Ladung Tanzsport zu geben, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.

In der Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld – einem temporären Multifunktionsstadion, das im vergangenen Jahr seine Premiere feierte – werden an jenem Wochenende Deutschlands beste Athletinnen und Athleten im Breaking (den Älteren besser bekannt als Breakdance) versuchen, sich beim letzten von sechs nationalen Ranking Battles in beste Position zu bringen.

32 Aktive kämpfen in Paris um Medaillen

Schließlich gibt es im Sommer 2024 Historisches zu erleben. Als erste Tanzsportdisziplin wird Breaking bei den Sommerspielen in Paris olympisch. Je 16 Aktive bei Frauen und Männern kämpfen im Einzel um Medaillen, pro Nation können sich maximal zwei pro Geschlecht qualifizieren.

Möglichkeiten dazu gibt es bis Mai 2024 diverse, zum Beispiel für die Sieger der European Games in Krakau (Polen/21. Juni bis 2. Juli) oder für die Top 40 der Weltrangliste bei drei weltweiten Ranking Battles im kommenden Jahr. Wer dort teilnehmen möchte, sollte am 17. Juni in Hamburg möglichst üppig punkten.

„Die Favoriten für Paris kommen aus den USA, Japan, Korea und Frankreich, aber wir zählen auch zum oberen Drittel der Weltrangliste und rechnen uns Chancen aus“, sagte Marco Baaden, Bundestrainer aus Flensburg und als Athlet unter seinem Künstlernamen Mallekid bekannt.

Am 18. Juni gibt es ein „All Styles Battle“

Dass Breaking in Paris in der viel kritisierten Kommerzmaschine Olympia zerrieben werden könnte, befürchten in der Szene einige. „Aber es ist auch eine Bühne, auf der wir weltweit wahrgenommen werden und unsere Kultur präsentieren können“, verbalisierte die deutsche Topathletin Pauline Nettesheim die mit der Aufnahme verbundenen Hoffnungen.

In der Active City Arena steht nicht nur Breaking im Fokus. Der Sonntag (18. Juni) lockt unter dem Motto „Catch the Crown“ Jugendliche und Erwachsene zum „All Styles Battle“, bei dem alle urbanen Tanzstile und -sparten willkommen sind. Mit den Regeln vertraute Moderatoren sorgen dafür, dass auch Laien unter den 1200 Zuschauern dem Geschehen folgen können.

Einzeltickets für einen Tag kosten 15, Kombikarten für beide Tage 20 Euro, Kinder bis acht Jahre zahlen nichts. Alle Infos gibt es im Internet unter activecityarena.de, das komplette Eventprogramm wird in der kommenden Woche bekannt gegeben.