Live! Lewandowski hofft gegen Mexiko auf erstes WM-Tor

Nach dem WM-Frust in Russland will Polens Nationalteam ein anderes Bild abgeben - angeführt von Robert Lewandowski. Der Live-Ticker:

Essen. Polen startet im WM-Auftaktspiel gegen Mexiko überraschend mit Bundesligaspieler Jakub Kaminski. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg steht in der Partie am Dienstag (17.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Doha ebenso in der Anfangsformation wie der frühere Bayern-Stürmer und polnische Kapitän Robert Lewandowski.

Kaminski findet sich nach anfänglichen Problemen bei Wolfsburg immer besser zurecht und wird jetzt von Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz mit der WM-Chance belohnt. Erst vor einem Jahr gab er das Länderspieldebüt. Als weiterer Bundesligaspieler sitzt der Augsburger Robert Gumny auf der Bank.

Mexikos Nationalteam wird wie erwartet von Torwart-Routinier Guillermo Ochoa angeführt. Der 37-Jährige spielt in Katar seine fünfte WM. Dazu kommen in Jorge Sánchez, César Montes und Alexis Vega drei junge Profis, die 2021 bei den Spielen in Tokio Olympia-Bronze gewonnen haben. Auch Ochoa und Stürmer Henry Martin waren damals als ältere Spieler mit dabei.

Zum WM-Auftakt zunächst auf der Bank sitzt Stürmer Raúl Jiménez, der lange wegen einer Leistenverletzung pausieren musste, erst kurz vor der WM zurückkehrte und in der Heimat zuletzt für seine Leistungen kritisiert wurde.WM 2022: Reporter flippt nach Siegtor von Saudi-Arabien aus

So wollen sie spielen:

Mexiko: 13 G. Ochoa - 23 J. Gallardo, 3 C. Montes, 15 H. Moreno, 19 J. Sanchez - 4 E. Alvarez - 16 H. Herrera, 24 L. Chavez - 22 H. Lozano, 20 H. Martin, 10 A. Vega. Trainer: Martino.

Polen: 1 Szczesny - 2 Cash, 18 Bereszynski, 15 Glik, 14 Kiwior, 21 Zalewski - 13 Kaminski, 10 Krychowiak, 19 S. Szymanski - 9 Lewandowski, 20 Zielinski. Trainer: Miechniewicz.

Schiedsrichter: Chris Beath (Australien)

Zuschauer: 40.000 (in Doha)