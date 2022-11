Formel 1: Beginnt nun die Ära von Max Verstappen?

Abu Dhabi. Nichts gegen Sebastian Vettel, den ersten hausgemachten Weltmeister aus dem Rennstall von Red Bull. Aber das, was Max Verstappen in dieser Formel-1-Saison abgezogen hat, erstaunt sogar Teamchef Christian Horner: „Es gab die starken Jahre von Mercedes, aber von einem einzelnen Fahrer habe ich noch nie eine so dominante Saison wie diese erlebt.“ Der Niederländer krönte seine Titelverteidigung beim Finale von Abu Dhabi mit dem 15. Einzelerfolg. Seine Siegquote lag bei 72,72 Prozent. Alles im orangen Bereich.

Horner, nicht unbedingt für ein inniges Verhältnis mit seinen rasenden Angestellten bekannt, kann mit den Hymnen auf seinen 25 Jahre alten Schützling gar nicht aufhören: „Es ist ein absolut herausragendes Jahr, das Max gefahren ist. Er hat keine einzige falsche Lenkbewegung gemacht, war die ganze Saison über perfekt. Es ist unglaublich, was für eine Konstanz er erreicht hat. Es ist etwas sehr Besonderes, was wir da erlebt haben.“

Max Verstappen wurde zum Anführer bei Red Bull

Zum Schluss musste er nicht mal den Platz mit seinem Adjutanten Sergio Perez tauschen, was ihm sichtlich schwergefallen wäre – der Mexikaner war nicht nah genug dran, um für den Sieg und den zweiten Platz in der WM-Wertung in Frage zu kommen. Damit wäre auch der Haussegen beim österreichisch-britischen Rennstall wieder gerade gerückt: Das Team Red Bull Racing ist das Team Verstappen. Und der gibt freiwillig niemals eine Position her. Talentiert wie Vorgänger Vettel, bloß nicht ganz so nett.

Es ist ein gnadenloses Geschäft auf Gegenseitigkeit, dass die Kombination so stark macht. An Verstappen, dem Mann mit der stolzen Eins auf dem Auto, fand das Team Halt, als die Nachricht vom Tod des Firmengründers Dietrich Mateschitz bekannt wurde. Verstappen war es, der gegen die Häme und den Hass der anderen kämpfte, als das Überschreiten des Budget-Deckels bekannt geworden war. Damit hat er sich unabhängig von seinem Siegrekord in eine Anführerrolle begeben, die so nur der Rivale Lewis Hamilton für sich in Anspruch nehmen kann.

Formel 1: Kleines Geschenk für Vettel - Verstappen siegt

Bei der letzten großen Regeländerung 2014 war Red Bull der Verlierer, mit der technischen Reform in diesem Jahr gelang nach acht Jahren das große Comeback, und das nach einem Fehlstart zu Saisonbeginn. Die Aufholjagd, begünstigt durch den schwächelnden Herausforderer Ferrari und den schwachen Silberpfeil, taugt zum Spiegelbild für dieses Rennjahr: So dramatisch wie zuletzt bei der Fehde Verstappen gegen Hamilton es selten, aber spannend fast immer. Die Formel 1 boomt wie nie, und die im März beginnende Mammutsaison 2023 mit ihren 24 Rennen verspricht auch sportlich noch interessanter zu werden, die Gegner formieren sich schon. „Es wird hart werden, eine solche Saison zu wiederholen“, sagt Verstappen in Abu Dhabi, „aber genau das motiviert mich auch.“ Ihm winkt der Titel-Hattrick, und damit die Begründung einer neuen Ära.

Die Regel-Reformen der Formel 1 erfüllen ihren Zweck

In der jahrelang festgefahrenen Königsklasse herrscht eine neue Vielfalt. Das Top-Trio vertraut auf drei unterschiedliche Fahrzeugkonzepte. Die erwünschte höhere Wettbewerbsdichte zeigt sich vor allem im Mittelfeld. Die einsame Fahrt Verstappens an der Spitze kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Formel-1-Reform prinzipiell gelungen ist. Denn noch enger wie am Ende zwischen Ferrari und Mercedes ist es in der Verfolgergruppe und im Mittelfeld geworden, wo jede Platzverbesserung in der Endabrechnung einen Sprung im zweistelligen Millionenbereich beim Preisgeld bedeutet. Vor allem die Mittelfeld-Duelle wurden von Fahrern wie Sebastian Vettel oder Fernando Alonso mit einer ungeheuren Verve geführt. Das hat generell auch damit zu tun, dass die technischen Veränderungen an der neuen Fahrzeuggeneration vor allem in einer Hinsicht gelungen sind: Plötzlich können die Piloten häufiger denn je Überholversuche wagen. „Das Rennfahren hat sich definitiv verbessert“, bilanziert Max Verstappen, „insgesamt haben sich die neuen Regeln bewährt.“ Er selbst hat sich vor allem als bester Reifenflüsterer entpuppt, denn noch immer bestimmen die Gummis am meisten über die Leistung der Rennwagen.

Vettel freut sich auf das Leben nach der Formel-1-Karriere

Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat erst kürzlich Analysten an der Wall Street von den Rad-an-Rad-Duellen vorgeschwärmt: „Das ist das, was wir wollten.“ Der Italiener, lange am Ferrari-Kommandostand, weiß natürlich auch, dass die Gegner es Red Bull etwas zu leicht gemacht haben, und geht davon aus, dass dieser Durchmarsch nicht wieder passieren wird. Die Herausforderer werden das erfolgreiche Fahrzeugkonzept des Designgurus Adrian Newey adaptieren, und sie haben mehr Windkanalzeit zur Verfügung als die Champions. „Ich glaube, es wird enger werden“, sagt der Weltmeister, „jeder versteht sein Auto jetzt besser.“ Vielleicht kommt es zu einer Revanche zwischen Verstappen und Hamilton. Der Titelverteidiger und Red Bull halten mit Stabilität und beim Reglement dagegen. Nimmersatt zu sein, das ist einer von Verstappens wesentlichen Charakterzügen. Herankommen und vorbeikommen sind in diesem Sport zwei völlig unterschiedliche Dinge. Bald geht es wieder los: Noch 105 Tage bis zur ersten Testfahrt im neuen Formel-1-Jahr.