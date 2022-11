Hallenhockey-EM statt Unterricht: Schulklassen sollen Sporthalle Hamburg füllen

Die Veranstalter der Hallenhockey-Europameisterschaften in Hamburg planen für die ersten Turniertage ein besonderes Angebot.

Hamburg. Für die Hallenhockey-EM der Damen und Herren, die vom 7. bis 11. Dezember in der Sporthalle Hamburg ausgetragen wird, planen die Veranstalter für die bislang schwach ausgelasteten ersten beiden Turniertage ein besonderes Angebot. In Kooperation mit der Schulbehörde sollen Hamburger Schulklassen für die Vormittagssession am Mittwoch (10.30 bis 13 Uhr) und Donnerstag (9.30 bis 12 Uhr) freien Eintritt erhalten.

Die Nachmittage (13.15 bis 15.45 Uhr) sind Jugendmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet vorbehalten. Informationen und Eintrittskarten, die für den gesamten Tag oder das gesamte Turnier gelten, gibt es im Internet unter hockeyticket.de.

Hallenhockey-EM: Sechs Hamburgerinnen und sieben Hamburger dabei

Die deutschen Frauen mit den Hamburgerinnen Lisa Altenburg, Viktoria Huse, Anne Schröder, Mali Wichmann (alle Club an der Alster), Franzisca Hauke (Harvestehuder THC) und Janne Müller-Wieland (Uhlenhorster HC) im Kader treffen auf die Türkei, Österreich, die Ukraine, die Niederlande und Tschechien.

Die deutschen Männer mit Anton Boeckel, Niklas Bruns (beide Alster), Anton Brinckman, Tobias Hauke, Luis Holste (alle HTHC), Phil Schmid und Michel Struthoff (beide UHC) spielen gegen Belgien, die Niederlande, die Schweiz, Österreich und Tschechien.