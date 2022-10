Hockey: Diese sieben Hamburger sind bei der Hallen-EM dabei

Leitwolf Tobias Hauke führt bei der Hallenhockey-Europameisterschaft im Dezember ein starkes Aufgebot der Gastgeberstadt an.

Hamburg. Eine „coole Mischung“ nennt Bundestrainer Rein van Eijk den Herrenkader, den er für die Hallenhockey-Europameisterschaft nominiert hat: Gleich sieben Hamburger dürfen sich vom 7. bis zum 11. Dezember vor heimischem Publikum präsentieren.

Neben Altstar Tobias Hauke (Harvestehuder THC), der bei dem Turnier in der Sporthalle Hamburg sein Abschiedscomeback in der Nationalmannschaft geben wird, gehören auch seine Vereinskollegen Anton Brinckman und Luis Holste sowie Anton Boeckel, Niklas Bruns (beide Der Club an der Alster), Philip Schmid und Michel Struthoff (beide Uhlenhorster HC) zum zwölfköpfigen Aufgebot. Torwart Niklas Garst vom Hamburger Polo-Club steht als Nachrücker bereit.

Hallenhockey-EM in Hamburg: Youngster Struthoff soll Erfahrung sammeln

„Dass wir gleich sieben Hamburger im Team haben, spiegelt die Stärke der Nordliga in den letzten Jahren in der Hallen-Bundesliga wider, führt aber hoffentlich auch dazu, dass wir bei der Heim-EM in Hamburg eine starke Publikumsunterstützung erfahren“, sagt van Eijk.

Den erst 19-jährigen Struthoff habe er als Perspektivspieler nominiert, damit dieser Erfahrung sammeln kann. Ihm wie auch anderen Spielern seines Kaders traut van Eijk zu, künftig auch bei der Feldhockey-Nationalmannschaft eine wichtige Rolle zu spielen.