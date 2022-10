Hockey-Kader steht: Hallen-EM in Hamburg wird zur Abschiedsparty

Hamburg. Die Hallenhockey-EM, die vom 7. bis 11. Dezember in der Sporthalle Hamburg ausgetragen werden soll, wird zu einer Abschiedsparty für verdiente Hamburger Alt-Internationale, die ihre Karrieren im Nationalteam eigentlich bereits beendet hatten.

Nachdem in der vergangenen Woche Doppelolympiasieger Tobias Hauke (35) vom Harvestehuder THC ins Aufgebot der deutschen Herren berufen worden war, gab am Mittwochmittag Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg seinen Zwölferkader bekannt.

Darin findet sich mit Janne Müller-Wieland (35), Urgestein des Uhlenhorster HC, sogar eine Spielerin, die auch in der Bundesliga nicht mehr aufläuft. Außerdem erhalten Altenburgs Ehefrau Lisa (33/Club an der Alster) und Haukes Schwester Franzisca (33/HTHC) die Chance, sich in ihrer Heimatstadt aus dem internationalen Hockey zu verabschieden.

Janne Müller-Wieland freut sich wie ein Kind

„Ich habe sofort nach der Nominierung in unsere Mannschaftsgruppe geschrieben, dass ich mich wie ein Kind darauf freue, noch einmal mit den Mädels zu spielen. Es gab die Überlegung, zur Feld-WM im vergangenen Sommer noch mal ein Comeback zu wagen, aber das habe ich verworfen. Umso schöner ist es, dass ich meine Karriere jetzt in der Sporthalle Hamburg abschließen kann“, sagte Janne Müller-Wieland.

Da die Abwehrchefin mit ihrer Familie mittlerweile in England lebt und die Bundesliga-Hallensaison erst Ende November startet, hat sie auch die Idee verworfen, ein Comeback für den UHC zu wagen. „Ich werde mich hier in England fit halten und vielleicht für den lokalen Club ein paar Spiele machen. Hockey ist ja wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht“, sagte sie.

Hockey-EM in Hamburg: Wo es Tickets gibt

Da die Damen nicht, so wie die Herren im Januar in Indien, im Anschluss an den Hallenhöhepunkt eine Feld-WM absolvieren müssen, kann Valentin Altenburg eine fast nur aus A-Kader-Spielerinnen bestehende Mannschaft ins Rennen schicken. Neben den drei Routiniers stehen aus Hamburg noch Torhüterin Mali Wichmann, Eckenspezialistin Viktoria Huse und Mittelfeldstrategin Anne Schröder (alle Club an der Alster) im Aufgebot.

Torhüterin Nathalie Kubalski, Sarah Strauß, Selin Oruz (alle Düsseldorfer HC), Cecile Pieper (HOC Gazellen/Niederlande), Pia Maertens (RW Köln) und Kapitänin Sonja Zimmermann (Mannheimer HC) komplettieren den Kader. Einspielen soll sich die Mannschaft beim Meßmer-Cup des Clubs an der Alster, der eine Woche vor dem Bundesligastart geplant ist.

Tickets für das Turnier, das wegen Corona vom Januar in den Dezember verschoben wurde, gibt es im Internet unter hockeyticket.de, bereits für den Januar-Termin gekaufte Karten bleiben gültig.