Hockey-Überraschung: Hamburger Tobias Hauke für Hallen-EM nominiert

Hamburg. Der deutsche Hockey-Rekordnationalspieler Tobias Hauke erhält nun doch einen angemessenen Karriereausklang. Obwohl der 35-Jährige vom Harvestehuder THC im Sommer seinen Abschied bekannt gegeben hatte, wurde er am Montag offiziell für die Hallen-EM nominiert, die vom 7. bis 11. Dezember in der Sporthalle Hamburg stattfinden soll.

Tobias Hauke freut sich für seine Töchter

Ursprünglich war das Turnier für Mitte Januar 2022 geplant gewesen, wegen der Corona-Pandemie musste es verschoben werden. „Für mich schließt sich damit ein Kreis. 2007 habe ich mit der Hallen-WM in Wien mein erstes internationales Turnier gespielt. Nun in Hamburg die Chance zu bekommen, noch einmal um einen großen Titel zu spielen, ist eine tolle Sache für mich“, sagte der 369-fache Nationalspieler, der mit den deutschen Herren 2008 in Peking und 2012 in London Olympiagold auf dem Feld gewonnen hatte.

Besonders freue er sich darüber, dass seine beiden kleinen Töchter die Gelegenheit bekommen, ihn live im Deutschland-Trikot zu erleben. „Das ist für uns als Familie etwas ganz Besonderes“, sagte er.

Hockey-EM: Kader steht erst Ende Oktober

Um für die EM, bei der die deutschen Herren als Titelverteidiger in nur einer Gruppe im Modus „Jeder gegen jeden“ gegen die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Österreich und Tschechien antreten, in Topform zu sein, wird der Abwehrchef die Hallen-Bundesligasaison 2022/23 für seinen Heimatverein HTHC bestreiten. In der Feldbundesliga steht er Cheftrainer Christoph Bechmann aktuell auf Abruf zur Verfügung. Für den Europapokal hat Bechmann den Routinier in seinen 40-Mann-Kader berufen. An der EHL-Qualifikationsrunde an diesem Wochenende auf der HTHC-Anlage an der Barmbeker Straße kann er wegen einer Urlaubsreise nicht teilnehmen.

U-21-Bundestrainer Rein van Eijk, der in Hamburg in der Verantwortung stehen wird, wird seinen kompletten Kader für die Hallen-EM erst Ende Oktober nominieren. A-Kader-Teamchef André Henning wird dann sein Aufgebot für die Feld-WM im Januar in Indien bekannt geben. Die dafür vorgesehenen Akteure werden in der Hallensaison nicht zum Einsatz kommen. Auf der EM-Longlist stehen aus Hamburger Vereinen Anton Boeckel, Niklas Bruns (beide Club an der Alster), Anton Brinckman, Luis Holste, Anton Pöhling (alle HTHC), Niklas Garst, Max Silanoglu (beide Hamburger Polo Club) und Philip Schmid (Uhlenhorster HC).

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.