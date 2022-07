Tennis am Rothenbaum: Eva Lys ist schon raus – Jule Niemeier zielt nicht auf den Titel

Die Hamburgerin musste sich in der ersten Runde Maria Carle geschlagen geben. Niemeier will nach Wimbledon "Schwung mitnehmen".

Die Nachwuchs-Hoffnungen Eva Lys und Marko Topo sind als erste deutsche Tennisprofis bei den European Open am Rothenbaum in Hamburg ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Hamburgerin musste sich der Argentinierin Maria Carle in der ersten Runde am Montag in 2:28 Stunden mit 5:7, 6:3, 2:6 geschlagen geben. Lys zeigte sich zu wenig konstant, um erstmals am Rothenbaum das Achtelfinale zu erreichen.

Der 18 Jahre alte Qualifikant Topo unterlag zuvor in seiner Auftaktpartie dem Slowaken Alex Molcan mit 5:7, 3:6. Der Münchner trat in der Vergangenheit für Serbien an und spielt seit diesem Sommer wieder für Deutschland.

Tennis am Rothenbaum: Jule Niemeier zielt nicht auf den Titel

Jule Niemeier wehrt sich bei ihrem ersten Turnier in Deutschland seit der überraschenden Viertelfinal-Teilnahme in Wimbledon gegen zu große Erwartungen. „Dadurch, dass die letzten Wochen sehr intensiv für mich waren und ich viele Körner gelassen habe, komme ich nicht mit dem Anspruch hier her, das Turnier zu gewinnen“, sagte die 22 Jahre alte Tennisspielerin aus Dortmund. „Auch wenn ich letztes Jahr hier im Halbfinale gespielt habe.“

Niemeier hatte in Wimbledon mit dem Einzug ins Viertelfinale den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Sie war in der Runde der besten Acht gegen Tatjana Maria ausgeschieden. „Ich versuche jetzt einfach, den Schwung mitzunehmen und mir nicht zu viele Gedanken zu machen“, sagte die in Hamburg ungesetzte Niemeier. Beim Sandplatzturnier am Rothenbaum trifft sie in der ersten Runde auf die Schweizerin Joanne Zuger. Beim WTA-Turnier in Lausanne hatte sie in der vergangenen Woche ebenfalls die Runde der besten Acht erreicht.

Insgesamt stehen bei den Sandplatz-Turnieren der ATP und WTA elf deutsche Profis im Hauptfeld. Erstmals seit 1978 treten wieder Herren und Damen parallel am Rothenbaum an.

