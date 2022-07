Tennis am Rothenbaum: Sabine Lisicki und Marko Topo erreichen Hauptfeld

Hamburg. Sie ließ sich rücklings in den Sand fallen, dann entlud sich alle Anspannung in ein paar heftigen Schluchzern: Sabine Lisicki, nach ihrer ewig währenden Verletzungsmisere zum wiederholten Mal auf Comeback-Tournee, hat zumindest an Emotionalität nichts eingebüßt. Die 32 Jahre alte Wimbledonfinalistin von 2013 aus Berlin, in der Weltrangliste auf Position 407 abgerutscht, hat sich am Sonntag vor 3800 Fans für das Hauptfeld der Hamburg European Open am Rothenbaum qualifiziert.

Gegen die an Position eins des Qualifikationsturniers gesetzte Ukrainerin Kateryna Baindl (28/Nr. 138), die als Lucky Loser für die verletzte Slowenin Tamara Zidansek (24) ins Hauptfeld nachrutschte, verwandelte sie nach 2:22 Stunden ihren dritten Matchball zum 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). „Ich habe diese Momente auf dem Court so vermisst“, sagte Lisicki, die es in Runde eins mit der Serbin Aleksandra Krunic (29/Nr. 46) zu tun bekommt.

Tennis am Rothenbaum: Seidel verlor gegen Cadantu-Ignatik

Nicht gut lief es dagegen für die beiden Hamburger Talente. Noma Noha Akugue (18/Nr. 587) fehlte nach ihrem Kraftakt vom Sonnabend, als sie vor 3500 Fans die US-Amerikanerin Grace Min (28/Nr. 175) 2:6, 7:5, 7:6 (7:1) niedergerungen hatte, am Tag danach die Kraft, um der Russin Oksana Selechmetewa (19/Nr. 150) beim 2:6, 2:6 gefährlich werden zu können.

Ihre Vereinskollegin Ella Seidel (17/Nr. 1052) vom Club an der Alster hatte schon am Sonnabend beim 2:6, 1:6 gegen die Rumänin Alexandra Cadantu-Ignatik (32/Nr. 176) keine Chance gehabt. Cadantu-Ignatik zog schließlich am Sonntag mit einem 5:7, 7:5, 7:6 (8:6) über Ex-Fedcupspielerin Anna-Lena Friedsam (28/Neuwied/Nr. 159) ins Hauptfeld ein.

Tennis am Rothenbaum: Marko Topo dabei

Bei den Herren kam ebenfalls ein Deutscher durch. Marko Topo, 18 Jahre altes Talent aus München und in der Weltrangliste an Position 594 notiert, bezwang im deutschen Duell den Berliner Rudolf Molleker (21/Nr. 483), der einst als große deutsche Hoffnung gehandelt worden war, mit 6:3, 3:6, 6:4 und steht zum ersten Mal im Hauptfeld eines ATP-Turniers der 500er-Serie (500 Weltranglistenpunkte für den Sieger, dritte Kategorie nach Grand Slam und Masters). Sein erster Gegner dort ist der Slowake Alex Molcan (24/Nr. 44).

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.