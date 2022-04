Hockey: Polo siegt doppelt, UHC und Alster mit wichtigen Dreiern

Hamburg. Trainer sprechen ungern von Pflichtsiegen, weil dieser Begriff einerseits den Gegner marginalisiert und andererseits den Druck auf das eigene Team erhöht. Dennoch war Benedikt Schmidt-Busse am Sonntagmittag Realist genug, um den 3:0-Erfolg der von ihm gecoachten Bundesliga-Hockeyherren des Uhlenhorster HC beim Nürnberger HTC einzuordnen.

„Wenn wir ins Viertelfinale wollen, dann mussten wir diese Punkte mitnehmen. Das haben die Jungs heute sehr gut gemacht“, sagte er nach dem Erfolg beim Tabellenletzten, den Abwehrchef Benedikt Schwarzhaupt mit zwei Strafeckentoren (29./34.) und Gian Graffitti (48.) sicherstellten.

Hockey: Hamburger Polo Club siegte bei Rot-Weiß Köln

Der Sieg ließ die Hamburger mit einem Zähler Vorsprung auf den Düsseldorfer HC, der dem Harvestehuder THC mit 1:9 unterlag, wieder auf den vierten und damit letzten für die Teilnahme am Play-off-Viertelfinale berechtigenden Tabellenplatz in Gruppe B klettern. Diesen gilt es im letzten Hauptrundenspiel am 8. Mai gegen Mülheim und im Fernduell mit Düsseldorf, das bei Tabellenführer Mannheimer HC antreten muss, zu verteidigen.

In Gruppe A siegte der Hamburger Polo Club am Sonnabend bei Tabellenführer Rot-Weiß Köln 2:1, legte am Sonntag ein 3:2 gegen den Berliner HC nach und könnte nun am 8. Mai die Kölner mit einem Sieg im Derby gegen den Club an der Alster noch von der Spitze stürzen, sofern diese beim TSV Mannheim verlören. Alster hatte sich mit einem 5:3-Sieg bei Verfolger Berliner HC am Sonnabend Rang drei gesichert.

Hockey: Alster droht Terminärger

Verdruss droht in der Feldbundesliga der Damen. Weil Tabellenschlusslicht Club Raffelberg coronabedingt zu den Gastspielen bei HTHC und Alster nicht antreten konnte, droht Alster im Kampf um Platz eins in Staffel B in die Röhre zu schauen. Am Sonnabend war die Mannschaft von Cheftrainer Jens George dank eines 4:2-Heimsiegs zum Rückrundenstart bis auf zwei Punkte an Gegner und Tabellenführer Mannheimer HC herangerückt. Am 7. Mai steht das Rückspiel an.

„Wenn wir da punkten, könnte es ums Torverhältnis gehen. Und wir könnten Raffelberg höher schlagen als das 3:0, das es geben würde, sollte das Raffelberg-Spiel nicht nachgeholt werden können“, sagte George. Die Chance dazu besteht nur in dieser Woche, da Alster am 4./5. Mai fünf Nationalspielerinnen für die Pro-League-Duelle mit England in Mönchengladbach abstellen und die Hauptrunde am 8. Mai abgeschlossen sein muss. Anfang der Woche will die Liga eine Entscheidung treffen.