Hockey: Eckenspezialist Peillat gibt Debüt für Deutschland

Der Argentinier hatte 2016 in Rio de Janeiro Olympiagold gewonnen. Bundestrainers André Henning glaubt an den 29-Jährigen.

Hamburg. Das deutsche Hockey hat wieder einen echten Strafeckenspezialisten. Der gebürtige Argentinier Gonzalo Peillat, der mit seinem Heimatland 2016 in Rio de Janeiro Olympiagold gewonnen hatte, feiert nach seiner Einbürgerung an diesem Wochenende bei den Pro-League-Spielen in Mönchengladbach gegen Spanien (Sa, 16.30 Uhr und So, 14.30 Uhr, jeweils Dazn) sein Debüt für die Auswahl des neuen Bundestrainers André Henning.

„Gonzo steht im Kader, die Wahrscheinlichkeit, dass er spielt, ist hoch. Er hat im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagte Henning, der sich noch nicht festgelegt hat, ob der 29-Jährige in der Innen- oder der Außenverteidigung eingesetzt wird. „Er kann beides spielen. Auf jeden Fall wird er Ecken schießen“, sagte er.

Hockey: Peillat spielt für Mannheimer HC

Peillat spielt seit dem Triumph von Brasilien in der Bundesliga für den Mannheimer HC und hatte sich 2017 im Streit von Argentiniens Nationalteam losgesagt. Nach den Sommerspielen 2021 in Tokio, die die deutschen Herren auf Rang vier beendet hatten, waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass der Südamerikaner die Strafeckenschwäche der deutschen Herren beheben könnte.

Auch die deutschen Damen sind an diesem Wochenende in der Nationenserie Pro League gefordert. Der Kader des neuen Hamburger Bundestrainers Valentin Altenburg, der unter der Woche in Düsseldorf gegen Spanien 2:2 (0:3 im Penaltyschießen) gespielt und 3:0 gewonnen hatte, trifft ebenfalls in Mönchengladbach zweimal auf die USA (Sa, 14 Uhr und So, 12 Uhr, jeweils Dazn). Neun Hamburgerinnen stehen im Kader, nicht mehr dabei ist Außenverteidigerin Kira Horn, die mit Amsterdam in der niederländischen Liga gefordert ist.