Hockey: Deutsches Perspektivteam ärgert Indien gleich doppelt

Hamburg. Mit einer beachtlichen Energieleistung hat sich der Perspektivkader der deutschen Hockeydamen die ersten Punkte in der Pro-League-Saison 2021/22 gesichert. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit erkämpfte sich die U-21-Auswahl, in der lediglich sieben Spielerinnen mit A-Kader-Erfahrung standen, in Bhubaneswar zwei 1:1-Unentschieden gegen Gastgeber Indien.

Am Sonnabend sicherte sich die Auswahl von U-21-Bundestrainer Akim Bouchouchi, der den Hamburger Bundestrainer Valentin Altenburg vertrat, im Penaltyschießen den Extrapunkt, am Sonntag gewannen die Inderinnen im Shoot-out.

Hockey-Auswahl hatte Probleme mit Spieltempo

Am Sonnabend hatte Carlotta Sippel (Club an der Alster/5.) Indiens Führung durch Navneet Kaur (4.) ausgeglichen und war zur wertvollsten deutschen Spielerin gewählt worden. Am Sonntag sorgte ihre Vereinskameradin Felicia Wiedermann zwei Minuten vor der Halbzeit für die Führung, nachdem Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC) kurz vorher einen Siebenmeter an den Pfosten geschossen hatte. Nisha (40.) glich aus. Die Auswahl, die vom 1. bis 12. April bei der U-21-WM in Südafrika antreten wird, hatte zeitweilig zwar Probleme mit dem Spieltempo, hielt aber kämpferisch und spielerisch sehr gut mit.

Für die deutschen Damen geht es in der Nationenliga am 22. und 23. März in Düsseldorf gegen Spanien weiter. Die Herren, deren Gastspiele in Indien coronabedingt abgesagt worden waren, treffen am 26./27. März in Mönchengladbach auf die Iberer.