Hockey: Zwei Hamburger Torhüter geben Debüt im Hockey-A-Kader

Hamburg. Trotz des gelungenen Starts in seine Amtszeit war André Henning, neuer Bundestrainer der deutschen Hockeyherren, mit der Leistung seines Teams nicht ganz zufrieden. „Die erste Halbzeit war schwach, da muss man nicht drumherum reden“, sagte der 38-Jährige nach dem 6:1-Sieg im zweiten Spiel der Nationenliga Pro League gegen Gastgeber Südafrika in Potchefstroom, den seine Auswahl erst mit fünf Toren in der zweiten Hälfte herausgeschossen hatte.

Einen Tag nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Frankreich waren Tom Grambusch (17., Strafecke), Mats Grambusch (34., Strafecke/beide RW Köln), Luis Gill (41./Berliner HC), Thies Ole Prinz (45./RW Köln), Timm Herzbruch (50./Mülheim) und Niederlande-Legionär Niklas Wellen (58./Pinoké) die Torschützen.

Hockey: Hamburger gaben Debüts im Olympiakader

Die Hamburger Torhüter Niklas Garst (Polo Club) und Anton Brinckman (Harvestehuder THC) gaben ihre Debüts im Olympiakader und kamen jeweils eine Halbzeit zum Einsatz, auch Stürmer Constantin Staib (Polo Club) stand im Kader. Nicht berücksichtigt wurden Innenverteidiger Mathias Müller (Polo Club) und Offensivakteur Hannes Müller (Uhlenhorster HC). Sie könnten aber in den jeweils zweiten Duellen mit Frankreich (Sa., 19 Uhr) und Südafrika (Mo., 19 Uhr, jeweils Dazn live) spielen.

Die deutschen Damen, die mit dem Hamburger Valentin Altenburg (40) ebenfalls einen neuen Cheftrainer und elf Spielerinnen aus Hamburg im Aufgebot haben, mussten sich beim Zentrallehrgang in Valencia Gastgeber Spanien im ersten von drei Testspielen mit 2:3 geschlagen geben. Sonnabend und Sonntag (jeweils 17 Uhr) stehen die zwei weiteren Partien an.