Hansi Flick kann den DFB-Quotensinkflug nicht stoppen

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 3. September 2021:

Nationalelf: Erneut schwache TV-Quote

Das Interesse an der Nationalmannschaft hat sich auch beim Debüt des neuen Trainers Hansi Flick in Grenzen gehalten. Im Durchschnitt verfolgten 6,74 Millionen TV-Zuschauer den 2:0-Sieg gegen Liechtenstein am Donnerstagabend bei RTL und sorgten für einen Marktanteil von 26,9 Prozent.

In der Spitze verzeichnete der Kölner Sender 7,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bereits am Sonntag steht die Nationalmannschaft vor der nächsten Bewährungsprobe. RTL überträgt auch am Sonntag ab 20.15 Uhr das Duell in der Gruppe J zwischen Deutschland und Armenien live im Free-TV aus Stuttgart.

Die Fußball-Übertragung war am Donnerstag zwar allerdings die erfolgreichste Sendung des Tages im deutschen Fernsehen, lag aber unter dem Durchschnittswert des Vorjahres von 7,12 Millionen. 2019 hatte diese Zahl noch bei 8,76 Millionen gelegen.

Rassismus gegen Engländer in Ungarn?

Nach den mutmaßlichen rassistischen Beleidigungen gegen die englischen Nationalspieler Jude Bellingham und Raheem Sterling hat der englische Fußballverband Ermittlungen durch die Fifa gefordert. „Wir unterstützen Spieler und Staff weiterhin in ihrem gemeinsamen Bestreben, Diskriminierung in jeglicher Form aufzuzeigen und zu bekämpfen“, teilte die FA in der Nacht zum Freitag mit.

Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten sollen der Dortmunder Bellingham und Sterling beim 4:0-Sieg in der WM-Qualifikation in Ungarn rassistisch beleidigt worden sein. Einige Zuschauer sollen während der Partie am Donnerstagabend in Budapest Affenlaute in Richtung der beiden Profis gemacht haben. Bellingham war nicht zum Einsatz gekommen, City-Profi Sterling spielte von Beginn an und erzielte das 1:0 für die Three Lions.

Jude Bellingham am Donnerstag in der Budapester Puskas-Arena – zum Einsatz kam der Dortmunder bei Englands 4:0-Sieg letztendlich nicht.

Der verletzte Marcus Rashford, selbst mehrfach Opfer von Rassismus, twitterte zu dem FA-Statement: „Meine Brüder. Jeder Einzelne von ihnen. Stolz auf euch Jungs.“ Und der englische Teammanager Gareth Southgate sagte im BBC-Radio: „Diese Welt wird moderner, und obwohl manche Menschen in ihrem Denken und ihren Vorurteilen gefangen sind, werden sie am Ende die Dinosaurier sein – denn die Welt verändert sich.“

Auch der britische Premierminister Boris Johnson schaltete sich ein. „Ich fordere die Fifa auf, energische Maßnahmen gegen die Verantwortlichen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Art von schändlichem Verhalten endgültig aus dem Spiel entfernt wird“, twitterte der Regierungschef am Freitag an die Adresse des Weltverbands. „Es ist völlig inakzeptabel, dass England-Spieler gestern Abend in Ungarn rassistisch beleidigt wurden.“

Ungarn war wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Fans bei den EM-Spielen im Sommer dazu verurteilt worden, seine nächsten zwei Uefa-Heimpflichtspiele ohne Zuschauer auszutragen. Damals waren unter anderem französische Spieler rassistisch beschimpft worden. Die Partie in der WM-Qualifikation gehört jedoch zu einem Wettbewerb der Fifa, weshalb Zuschauer zugelassen waren.

Kuntz dämpft Erwartungen an Moukoko

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat nach dem Rekord-Debüt von Youssoufa Moukoko erneut vor zu hohen Erwartungen an das Ausnahmetalent gewarnt. „Für meine Begriffe wird zu viel Theater drumherum gemacht“, sagte der Coach im TV-Sender ProSieben Maxx über den 16-Jährigen. Moukoko war am Donnerstag beim 6:0 (5:0) gegen San Marino erstmals für die deutsche U21 aufgelaufen und hatte zwei Tore erzielt. „Der Junge muss sich auch entwickeln“, sagte Kuntz.

Moukoko befinde sich nach seinem Debüt in der Bundesliga für Borussia Dortmund im November vergangenen Jahres in einer „schwierigen Phase“, weil die Gegenspieler nun auf einem anderen Niveau seien als zuvor in der Jugend, sagte der der frühere Nationalspieler Kuntz. „Man hat gemerkt, dass er das Erfolgserlebnis gebraucht und gesucht hat.“

Mit 16 Jahren und 286 Tagen ist Moukoko nun jüngster deutscher U21-Nationalspieler und auch jüngster deutscher Torschütze in dieser Altersklasse. „Das heißt ja nicht, dass der Junge jetzt fertig ist mit seiner Entwicklung“, urteilte Kuntz. „Man muss die Jungs auch reifen lassen, das braucht alles Zeit“, forderte der 58-Jährige.

WM-Qualifikation: Brasilien besiegt Chile

Brasilien hat seine makellose Bilanz in der südamerikanischen WM-Qualifikation gewahrt. Auch ohne neun Nationalspieler aus der englischen Premier League siegte der Rekordweltmeister 1:0 (0:0) in Chile. Der eingewechselte Everton Ribeiro nutzte in der 64. Minute einen Abpraller nach einer verpassten Chance von Superstar Neymar. Olympiasieger und Ex-Herthaner Matheus Cunha kam als Einwechselspieler zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft.

Die Brasilianer traten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ersatzgeschwächt in Santiago an. Die Clubs der englischen Premier League hatten sich geweigert, Spieler in Länder abzustellen, die auf der Roten Corona-Liste der britischen Regierung stehen. Nach dem siebten Sieg im siebten Spiel führt Brasilien in der Tabelle der Südamerika-Qualifikation mit 21 Punkten klar vor Argentinien (15), Ecuador (12) und Uruguay (9).

Argentinien: Rote Karte nach Foul an Messi

Argentinien siegte in Venezuela 3:1 (1:0). In Caracas münzte Lautaro Martínez (45.+2) die Überlegenheit kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit auch in ein Tor um. Venezuelas Luis Adrián Martínez wurde zuvor wegen eines harten Einsteigens gegen Superstar Lionel Messi vom Platz gestellt (32.).

Joaquin Correa (71.) baute die Führung des Copa-América-Gewinners in der zweiten Halbzeit aus, Angel Correa (74.) erzielte aus kurzer Distanz den dritten Treffer. Yeferson Soteldo (90.+4) verkürzte nur noch per Elfmeter. Im Gegensatz zu Brasilien konnte Argentinien auf seine vier Spieler aus der Premier League bauen.

In einem Klassiker des Weltfußballs treffen die beiden Südamerika-Rivalen am Sonntag (21 Uhr) in São Paulo wie zuletzt schon im Copa-Finale aufeinander.

WM-Quali: USA mit enttäuschendem Start

Mit einem enttäuschenden 0:0 in El Salvador sind die USA in die WM-Qualifikation eingestiegen. Im Estadio Cuscatlan in San Salvador vergab die Mannschaft von Chefcoach Gregg Berhalter dabei zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten.

Beteiligt an diesem Chancenwucher waren auch Giovanni Reyna von Borussia Dortmund sowie der Ex-Bremer Josh Sargent. „Die Stimmung war feindlich, das Spielfeld schlecht, aber wir haben immerhin kein Gegentor zugelassen“, sagte US-Kapitän Tyler Adams nach der Partie.

Torlos blieb auch die Partie zwischen Panama und Costa Rica. Die Führung nach dem ersten Spieltag in der CONCACAF-Gruppe übernahm Mexiko durch einen 2:1 (0:0)-Sieg in vorletzter Minute gegen Jamaika. Kanada und Honduras trennten sich 1:1 (0:1).

Die drei besten Teams sind nach insgesamt 14 Spieltagen für die WM-Endrunde qualifiziert. Die viertplatzierte Mannschaft muss noch zwei Play-off-Spiele bestreiten.