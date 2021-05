Trainer Kohfeldt vor dem Abschied von Werder Bremen

Der Fußball-Ticker am Montag, den 3. Mai 2021:

Kohfeldt vor Abschied aus Bremen

Werder-Trainer Florian Kohfeldt steht wohl vor dem Abschied. Mehrere Medien berichten, der 38-Jährige werde den Club wohl im Sommer trotz Vertrags bis 2023 verlassen. Darüber sollen sich beide Seiten laut der „Bild" einig sein – selbst im Falle des Klassenerhalts.

Geschäftsführer Frank Baumann hatte nach dem Halbfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Leipzig (1:2 n.V.) am vergangenen Freitag versichert, dass es zunächst mit Kohfeldt weitergehe. Er sei „fest davon überzeugt, dass wir mit Florian den Klassenerhalt schaffen werden“, sagte Baumann. Kohfeldt zeigte sich „sehr froh“ über die Rückendeckung und meinte: „Ich möchte, dass diese Saison erfolgreich zu Ende geht.“

Fan-Proteste in Manchester: Polizisten verletzt

Bei den Fan-Protesten in und rund um das Stadion Old Trafford von Manchester United am Sonntag sind nach Polizeiangaben zwei Polizisten verletzt worden. Einer der beiden wurde mit einer Flasche attackiert und musste mit einer Gesichtsverletzung im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Sprecher der Greater Manchester Police bezeichnete das Verhalten der Anhänger als „rücksichtslos und gefährlich“. Vor allem am Stadion seien diese „besonders aggressiv“ aufgetreten. Dort hätten die Fans Flaschen und Absperrgitter auf Polizisten und deren Pferde geworfen.

Polizisten versuchen, die protestierenden Fans in Manchester zurückzudrängen.

Foto: Imago / ZUMA Wire

Die Proteste richteten sich gegen die Besitzerfamilie um Clubchef Joel Glazer. Bis zu 10.000 Fans demonstrierten weitgehend friedlich, 200 bis 300 jedoch verschafften sich Zugang zum Stadioninneren. Das für Sonntagabend angesetzte Ligaspiel zwischen ManUnited und Erzrivale FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Upamecano: Nagelsmann-Wechsel kein Vorteil

Der künftige Bayern-Profi Dayot Upamecano sieht keinen entscheidenden Vorteil darin, auch in München unter seinem aktuellen Coach Julian Nagelsmann trainieren zu dürfen. Er könne Nagelsmann „nur loben“ und schätze sich „glücklich“, dass er weiter mit ihm zusammenarbeiten dürfe, sagte Upamecano dem „Kicker": „Trotzdem starte ich bei null, wie alle anderen Spieler auch.“

Die Bayern bezahlen für den 22-Jährigen, der bis 2026 unterschreibt, eine Ablöse in Höhe von 42,5 Millionen Euro an RB Leipzig. Nagelsmann wechselt für bis zu 25 Millionen Euro nach München.

In München wieder vereint: Die Noch-Leipziger Upamecano (l.) und Nagelsmann.

Foto: Imago / Revierfoto

Dass sein Trainer mit ihm an die Isar kommen würde, „war nicht vorhersehbar, als ich mich im Februar für den Wechsel entschied“, berichtete Upamecano. Es sei aber „schön, weil ich seine Spielphilosophie und seine Art kenne. Es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, er versteht das Spiel und weiß genau, was gefragt ist.“ Er habe „große Fortschritte unter ihm gemacht, vor allem im taktischen Bereich hat er mir sehr geholfen“.

Der französische Nationalspieler bestätigte, dass seine Mutter einen früheren Transfer nach München einst verhindert hatte. „Mütter passen eben gut auf ihre Kinder auf“, sagte er schmunzelnd. Er sei damals erst 16 Jahre alt gewesen und hätte wegen des „sehr verlockenden“ Angebots schlaflose Nächte gehabt. „Ich wollte auf dem kürzesten Weg nach oben, aber meine Mutter sagte: Nein, sammle erst einmal Erfahrungen.“ Im Nachhinein habe sie recht gehabt.

Leverkusen verlängert mit Wirtz

Bayer Leverkusen hat Ausnahmetalent Florian Wirtz mit einem neuen, langfristigen Vertrag bis 2026 ausgestattet. Der ohnehin noch bis 2023 laufende Kontrakt wurde um weitere drei Jahre ausgedehnt. Der Teenager hat am Montag sein 18. Lebensjahr vollendet.

Seit Januar 2020 steht der Mittelfeldspieler, der aus der Jugend des 1. FC Köln auf die andere Rheinseite gewechselt war, in Diensten des Werksklubs. „Ich spiele hier in einem super Verein, der zu den besten in Deutschland gehört und mit dem ich in den nächsten Jahren höchste Ziele in Angriff nehmen will“, äußerte Wirtz.

Baumgart für Hannover „priorisierter Kandidat“

Hannover 96s Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hat das Interesse an einer Verpflichtung des Paderborner Trainers Steffen Baumgart bestätigt. „Ich hoffe, wir können ihn überzeugen. Baumgart ist sicher der priorisierte Kandidat“, sagte der Unternehmer dem „Sportbuzzer“. Der Zweitligist wird den Vertrag mit seinem aktuellen Trainer Kenan Kocak nach dem Ende dieser Saison auflösen. Baumgart hatte bereits Anfang April angekündigt, den SC Paderborn nach vier Jahren zu verlassen. Der 49-Jährige führte den Club in dieser Zeit von der 3. Liga bis in die Bundesliga. Auch der HSV soll an Baumgart interessiert sein.