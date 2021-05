HSV: Hrubesch offenbart im ersten Training ein Thioune-Versäumnis

In einer außerordentlichen Pressekonferenz legt Sportvorstand Jonas Boldt die Gründe für das Aus von HSV-Trainer Daniel Thioune dar.

Hamburg. Rick van Drongelen war überrascht. „Ganz schön viele Kameras hier“, sagte der HSV-Verteidiger, als er am Montagnachmittag um 15.15 Uhr den Trainingsplatz im Volkspark betrat. Um genau zu sein, waren es sieben Fernsehteams und sechs Fotografen, die ihre Objektive in diesem Moment aber nicht auf van Drongelen richteten, sondern nur auf einen Mann: Horst Hrubesch.

38 Jahre nach seinem Abschied als Spieler kehrte der 70-Jährige als neuer Chefcoach auf den Trainingsplatz des HSV zurück. Bis zum Saisonende übernimmt die HSV-Legende die Nachfolge des freigestellten Daniel Thioune.

Anders als Thioune: Hrubesch herzt seine Spieler

Und gleich in seiner ersten Einheit wurde deutlich, welchen Auftrag Hrubesch ausführen soll. „Es geht zunächst einmal darum, die Köpfe der Spieler freizubekommen“, sagte der Nachwuchsdirektor des HSV in einem vereinseigenen Interview. Mehr sagen wollte Hrubesch nicht. Dafür sprach er umso mehr mit der Mannschaft. Nach einer kurzen Ansprache ließ er die Spieler vor allem Fußball spielen – und unterbrach die Übungen immer wieder für Anweisungen, bei denen er wild mit den Armen ruderte.

Der Menschenfänger: Horst Hrubesch umarmt David Kinsombi.

Foto: Witters

Nebenbei machte er das, was sein Vorgänger Thioune zu selten tat: Hrubesch nahm seine Spieler in den Arm. Einen nach dem anderen. Kapitän Tim Leibold, Mittelfeldmann David Kinsombi, Flügelstürmer Bakery Jatta, auch Nachwuchstalent Ogechika Heil und sogar Sturmroutinier Simon Terodde. Sie alle bekamen am Montag die starke Schulter des langjährigen DFB-Trainers zu spüren.

Frage des Tages Glauben Sie, dass Horst Hrubesch als neuer Trainer beim HSV die Wende schafft? Ja Nein Abstimmen

HSV: Hrubesch war in die Trainerfrage involviert

Mit genau dieser Art hatte Menschenfänger Hrubesch als Juniorentrainer seine Teams zu Erfolgen geführt. Und genauso soll er auch dafür sorgen, dass der HSV seine letzte Chance nutzt, womöglich doch noch einen der ersten drei Plätze zu belegen. „Wir müssen alles daran setzen, den Mist, den wir verbockt haben, wieder geradezurücken“, sagte Hrubesch, der vor der Saison zum HSV zurückgekehrt war und seitdem alle Spiele der Profis verfolgt hat.

Mehr zum Thema:

Sportvorstand Jonas Boldt hatte Hrubesch zuvor über Monate überzeugt, noch einmal für den Verein zu arbeiten, mit dem er zwischen 1979 und 1983 drei Meisterschaften und den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte. Am Wochenende war Hrubesch in die Gespräche involviert, als es um die Trainerfrage ging. „Es gab einen Blickkontakt zwischen Horst und mir“, sagte Boldt. Dabei habe er sofort gespürt, dass Hrubesch die Aufgabe übernehmen wird.

Boldt über die Entlassung von Thioune: "Alternativlos" Boldt über die Entlassung von Thioune: "Alternativlos"

HSV und Hrubesch müssen auf Hunt verzichten

Etwas überraschend gilt der Trainerwechsel nicht für Co-Trainer Merlin Polzin (30), der schon in Osnabrück mehrere Jahre an der Seite von Thioune gearbeitet hat. Auch der zweite Assistent Hannes Drews (39) wird seine Arbeit fortsetzen. Verzichten muss Hrubesch in den letzten drei Spielen der Saison allerdings auf Aaron Hunt.

Der Mittelfeldspieler hatte sich bereits am vergangenen Donnerstag beim 1:1 gegen den Karlsruher SC einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen, der sich auf den Übergang zur Achillessehne erstreckt. Hunt wird dem HSV in dieser Saison damit nicht mehr zur Verfügung stehen. Weil Hunts Vertrag Ende Juni ausläuft, könnte es nach sechs Jahren zum Abschied des 34-Jährigen kommen.

Die HSV-Trainer seit 2008 1. Huub Stevens 2. Februar 2007 bis 30. Juni 2008 1 von 22

2. Martin Jol 1. Juli 2008 bis 26. Mai 2009 2 von 22

3. Bruno Labbadia 1. Juli 2009 bis 26. April 2010 3 von 22

4. Ricardo Moniz 26. April 2010 bis 23. Mai 2010 4 von 22

5. Armin Veh 24. Mai 2010 bis 13. März 2011 5 von 22

6. Michael Oenning 13. März 2011 bis 19. September 2011 6 von 22

7. Rodolfo Cardoso 19. September 2011 bis 10. Oktober 2011 7 von 22

8. Frank Arnesen 10. Oktober 2011 bis 16. Oktober 2011 8 von 22

9. Thorsten Fink 17. Oktober 2011 bis 17. September 2013 9 von 22

10. Rodolfo Cardoso 17. September 2013 bis 24. September 2013 10 von 22

11. Bert van Marwijk 25. September 2013 bis 15. Februar 2014 11 von 22

12. Mirko Slomka 16. Februar 2014 bis 15. September 2014 12 von 22

13. Joe Zinnbauer 16. September 2014 bis 22. März 2015 13 von 22

14. Peter Knäbel 23. März 2015 bis 14. April 2015 14 von 22

15. Bruno Labbadia 15. April 2015 bis 25. September 2016 15 von 22

16. Markus Gisdol 25. September 2016 bis 21. Januar 2018 16 von 22

17. Bernd Hollerbach 22. Januar bis 12. März 2018 17 von 22

18. Christian Titz 12. März bis 23. Oktober 2018 18 von 22

19. Hannes Wolf 23. Oktober 2018 bis 17. Mai 2019 19 von 22

20. Dieter Hecking 29. Mai 2019 bis 30. Juni 2020 20 von 22

21. Daniel Thioune 6. Juli 2020 bis 3. Mai 2021 21 von 22

22. Horst Hrubesch Seit 3. Mai 2021 22 von 22

Hrubesch gibt den HSV-Fans ein Versprechen

Auch Horst Hrubesch wird sich in drei Wochen wieder von den Profis verabschieden. „Ich bin nur für die letzten Spiele in dieser Saison Trainer. Danach kehre ich auf meinen Posten im Nachwuchsleistungszentrum zurück“, stellte der Europameister von 1980 klar.

Sein erstes Training als HSV-Coach beendete Hrubesch am Montag um 16.35 Uhr. Rund 100 Zuschauer hatten die Einheit beobachtet. Hrubesch lächelte den Fans zu, die ihm viel Glück wünschten. „Ich werde alles versuchen“, sagte Hrubesch und stapfte die langen Treppen zum Stadion hinauf.

Das könnte Sie auch interessieren:

In einer Woche wird er hier gegen den 1. FC Nürnberg erstmals an der Seitenlinie stehen. Ein Bild, das sich beim HSV wohl kaum jemand mehr erträumt hätte.