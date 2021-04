Start der finalen Phase der Olympiavorbereitung

Hamburg. Noch 90 Tage bleiben Segel-Weltmeister Philipp Buhl (NRV) bis zu seinem Start bei den Olympischen Spielen in Japan – sofern sie denn stattfinden. Doch davon ist der 31-Jährige fest überzeugt, wie er am Dienstag in der Abendblatt-Redaktion am Großen Burstah sagte.

Der Grund für seinen Besuch: Als Buhl vor zwei Wochen während der Hamburger Sportgala #digital zu Hamburgs Sportler des Jahres gekürt wurde, weilte er im Trainingslager in Portugal, wo er trotz der Pandemie ideale Bedingungen vorfand. Nun konnte er seinen Award persönlich auf der Dachterrasse des Gebäudes in Empfang nehmen.

In den kommenden Tagen steht ein Heimatbesuch im Allgäu an, danach folgt ein weiteres Trainingslager in Portugal. Bis Mitte Mai soll er – wie das komplette Olympiateam – geimpft werden.