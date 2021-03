HSV: Vagnoman leitet die wichtigste Szene des EM-Auftakts ein

Szekesfehervar. Für Josha Vagnoman hätte der Start der U-21-Europameisterschaft kaum besser laufen können. Der Verteidiger des HSV stand am Mittwochabend überraschend in der Startelf der DFB-Auswahl gegen Ungarn. 90 Minuten lang bearbeitete der 20-Jährige die rechte Außenbahn und war an der wichtigsten Szene des Spiels beteiligt.

Beim 3:0 (0:0)-Sieg gegen den Gastgeber der EM dauerte es bis zur 61. Minute, ehe der gebürtige Hamburger Lukas Nmecha die deutsche Mannschaft erlöste. Nmecha, der in den vergangenen zwei Jahren zweimal auf dem Wunschzettel des HSV stand, traf nach einem Angriff, den Vagnoman eingeleitet hatte.

Nmecha (l.) und Baku feiern das 3:0 gegen Gastgeber Ungarn.

Foto: Getty Images

Am Ende war es dann ein souveräner Sieg, den die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz zum Start des Turniers feierte und sich damit eine gute Ausgangsposition für den Kampf um den Einzug ins Viertelfinale verschaffte. Die zwei besten Teams der Vierergruppe mit Rumänien schaffen den Sprung in die K.o.-Phase. Am Sonnabend steht für den deutschen Fußball-Nachwuchs das Duell mit Gruppenfavorit Niederlande an.

Die Gruppen der U-21-EM Gruppe A Deutschland , Ungarn, Rumänien, Niederlande 1 von 4

Gruppe B Slowenien, Spanien, Tschechien, Italien 2 von 4

Gruppe C Russland, Island, Frankreich, Dänemark 3 von 4

Gruppe D Portugal, Kroatien, England, Schweiz 4 von 4

Kuntz treibt die deutsche Elf immer wieder an

Neben Nmecha traf der Wolfsburger Ridle Baku doppelt (66./73.). Damit belohnte sich die deutsche Elf für einen dominanten Auftritt, auch wenn ohne den angeschlagen fehlenden Dortmunder Youssoufa Moukoko lange Zeit die Torgefahr fehlte. Am Spielfeldrand ballte Kuntz nach dem wichtigen 1:0 erleichtert die Fäuste.

Stefan Kuntz konnte mit Josha Vagnoman und der Leistung der deutschen U21 am Ende zufrieden sein.

Foto: dpa

Der Trainer trieb seine Mannschaft immer wieder mit lauten Kommandos an. Der 58-Jährige stand nach den Spekulationen über seine Zukunft und die mögliche Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw im Sommer besonders im Fokus.

Seine Mannschaft hatte Kuntz trotz der kurzen Vorbereitungszeit von nur zwei Tagen gut eingestellt, die DFB-Elf begann konzentriert und dominant. Die Defensive um Torhüter Finn Dahmen bereinigte die wenigen brenzligen Situationen souverän. Deutschland machte in der Anfangsphase viel Druck. Zwingende Torchancen entwickelten sich daraus jedoch kaum. Erst der Kopfball von Nmecha nach gut einer Stunde nach Baku-Flanke entschied die Partie. Anschließend eröffneten sich der DFB-Auswahl mehr und mehr Räume, die Baku noch zu zwei sehenswerten Treffern nutzte.