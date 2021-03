HSV-Liebling Olić erhält seinen ersten Job als Cheftrainer

Ivica Olić packt seine Koffer für ein Engagement in Russland.

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 23. März 2021:

Ivia Olić neuer Trainer bei ZSKA Moskau

Der ehemalige HSV-Profi und dortige Fan-Liebling Ivica Olić ist neuer Trainer bei ZSKA Moskau. „Willkommen daheim!“, teilte der Club zu seiner Rückkehr nach 15 Jahren mit. Der 41 Jahre alte Kroate hatte von 2003 bis 2006 für ZSKA gekickt und in 116 Partien 44 Tore geschossen. Olić beginne noch am Dienstag mit der Arbeit, er werde der Mannschaft vorgestellt und leite dann das erste Training, hieß es. Olić ersetzt den glücklosen Belarussen Viktor Gontscharenko, der kurz zuvor seinen Posten geräumt hatte.

„Wir wünschen ihm große Erfolge auch als Trainer“, hieß es bei ZSKA zur Begrüßung Olićs, der lange mit 72 Liga-Toren auf dem Konto der erfolgreichste kroatische Torschütze der Bundesliga gewesen war. Im Januar hatte ihn sein Landsmann Andrej Kramaric überflügelt.

Ivica Olić wird nun die Spieler von ZSKA Moskau motivieren.

Foto: Imago/Pixsell

Mit ZSKA war Olić dreimal russischer Meister gewesen, holte je zweimal den russischen Pokal und den Supercup sowie einmal den Uefa-Cup. Der Moskauer Armeeclub hatte in den vergangenen vier Ligaspielen drei Niederlagen eingefahren und rutschte auf Tabellenplatz fünf ab. Olićs Debüt als Trainer ist am 4. April bei einem Spiel gegen Tambow. Es ist Olićs erste Anstellung als Cheftrainer, zuvor war er seit 2017 als Co-Trainer bei der kroatischen Nationalmannschaft tätig.

Olićs erste Ansprache bei ZSKA Moskau:

Gladbach: Neuhaus über Alonso-Gerüchte

Nationalspieler Florian Neuhaus sieht die Spekulation über einen angeblichen Einstieg von Weltstar Xabi Alonso als neuen Trainer bei seinem Club Borussia Mönchengladbach gelassen (siehe auch diesen Eintrag). „Ich bin zu lange dabei. Ich glaube das erst, wenn der Verein es offiziell bestätigt“, sagte der Mittelfeldspieler am Dienstag im Quartier der Nationalmannschaft in Düsseldorf.

„Bild“ und „Sportbild“ hatten am Montag berichtet, dass der 39 Jahre alte frühere Bayern-Profi Alonso im Sommer Marco Rose beerben solle, der zu Borussia Dortmund wechselt. Später hatten beide Zeitungen eine angebliche Einigung wieder relativiert. Am Dienstag berichtete der „Kicker“, dass Alonso nicht Top-Favorit von Sportchef Max Eberl sei. Der Verein will sich derzeit nicht zu den Spekulationen äußern.

Neuhaus sagte, auch er habe „nur über die Medien“ von den Gerüchten über Alonso mitbekommen. „Ich lasse mich überraschen, wer es wird. Ich denke, Max Eberl wird eine hervorragende Lösung finden“, sagte der 24-Jährige.

Neues DFB-Auswärtstrikot ist komplett schwarz

Schwarz, glänzend, die Bündchen in Landesfarben: Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der EURO im Sommer mit puristischem Chic antreten. Der Ausrüster adidas stellte am Dienstag in Herzogenaurach die Auswärtstrikots für das Turnier vor, die einen Kontrast zu den weißen Heimjerseys bilden.

Toni Kroos und die deutsche Nationalmannschaft haben einen neuen Trikotsatz – ganz in Schwarz.

Foto: dpa

„Das Trikot strahlt Selbstbewusstsein und Eleganz aus. Im DFB-Kontext steht es gleichzeitig auch für Authentizität“, sagte Jürgen Rank, Senior Design Director bei adidas. „Elf Jahre nach dem letzten DFB-Dress in schwarz sind wir für das anstehende Turnier noch einen Schritt weitergegangen: Nicht nur unsere markanten drei Streifen auf den Schultern, sondern auch die vier Sterne für den Gewinn der Weltmeisterschaften sind beinahe Ton in Ton gehalten und schimmern anthrazit hervor.“

Schon im WM-Qualifikationsspiel gegen Island sollen Ilkay Gündogan & Co. im neuen schwarzen Trikot auflaufen.

Foto: dpa

Das neue Outfit wird erstmals zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Island am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg getragen. Im Handel wird es 89,95 Euro kosten.

Bayer entlässt Trainer Bosz – Wolf übernimmt

Bayer Leverkusen hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und sich von Trainer Peter Bosz getrennt. Dies gab der Tabellensechste am Dienstag bekannt. Als Nachfolger übernimmt Hannes Wolf mit sofortiger Wirkung, als Co-Trainer kehrt Peter Hermann zurück.

Die Werkself, Mitte Dezember noch Tabellenführer, verlor im Kalenderjahr 2021 zehn ihrer 17 Pflichtspiele. Am Sonntag setzte es beim 0:3 bei Abstiegskandidat Hertha BSC die höchste Saisonniederlage.

DFL-Konzept: Quarantäne-Trainingslager möglich

Das Präsidium der DFL hat eine Verschärfung des Hygienekonzepts für den Spielbetrieb von Bundesliga und 2. Bundesliga beschlossen. Neu sind dabei verpflichtende Antigen-Schnelltests sowie die mögliche Durchführung von Quarantäne-Trainingslagern. Ab 1. April sollen an Orten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 verpflichtend Antigen-Schnelltests an jedem Trainings- und Reisetag durchgeführt werden. Die Profis sollen damit noch engmaschiger getestet werden. An den zwei PCR-Tests pro Woche soll sich nichts ändern.

Weiter informierte das Präsidium die 36 Proficlubs darüber, dass ein verpflichtendes Quarantäne-Trainingslager für alle Clubs in Vorbereitung der neuen Saison in Erwägung gezogen wird. Das Präsidium ist nach einem Beschluss der Mitgliederversammlung vom Dezember 2020 berechtigt, nach Rücksprache mit der „Kommission Fußball“ ein solches Trainingslager „für die Dauer von fünf bis vierzehn Tagen anzuordnen“.

Die Entscheidung soll in enger Abstimmung mit der Kommission fallen. Ein möglicher Beschluss würde mindestens acht Tage vor Beginn des „Quarantäne-Trainingslagers“ gefasst. Ziel der DFL ist es, Spielausfälle wie jüngst in der 2. Bundesliga zu verhindern, um den geplanten Saisonzeitplan mit Finale im Mai wahren zu können.

Lahm befürwortet Alonso als Gladbach-Trainer

Philipp Lahm hat sich für seinen früheren Teamkollegen Xabi Alonso als Trainer Borussia Mönchengladbach ausgesprochen. „Xabi Alonso hat alles, was einen erfolgreichen Trainer ausmacht“, sagte der Weltmeister-Kapitän von 2014 im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.

Laut Medienberichten soll Alonso bei Gladbach auf Trainer Marco Rose folgen, der zum Ligakonkurrenten nach Dortmund wechselt. Sollte dieses Vorhaben gelingen, „wäre das ein toller Schachzug von Max Eberl“, sagte Lahm.

Derzeit trainiert Alonso noch die zweite Mannschaft von Real Sociedad. Lahm kennt den 39 Jahre alten Spanier noch aus der gemeinsamen Zeit bei Rekordmeister Bayern München. „Als Spieler war er ein absoluter Stratege und Spielversteher, er hat Ruhe und Stärke ausgestrahlt und war auf seiner Position zentral im Mittelfeld prägend“, sagte Lahm.

Arne Maier führt U21 als Kapitän in die EM

Arne Maier führt die deutsche U21-Nationalmannschaft wie erwartet als Kapitän in die U21-EM. Das bestätigte DFB-Trainer Stefan Kuntz nach der Ankunft in Ungarn. „Arne ist unser Kapitän, schon die ganze Zeit“, sagte Kuntz bei ProSieben. Maier (22) ist derzeit von Hertha BSC an Arminia Bielefeld ausgeliehen.

Kuntz betonte, insgesamt über „sieben, acht Führungsspieler“ zu verfügen. „Für mich ist wichtig, dass ein Führungsspieler nicht nur dann Führungsspieler ist, wenn er auf dem Platz steht, sondern auch, wenn er nicht spielt“, sagte Kuntz. Namentlich nannte er Lukas Nmecha (RSC Anderlecht), Niklas Dorsch (KAA Gent), Salih Özcan (1. FC Köln), Amos Pieper (Arminia Bielefeld) und Nico Schlotterbeck (Union Berlin).

Die Torhüter-Frage will Kuntz dagegen erst am Mittwoch vor dem Auftaktspiel gegen Gastgeber Ungarn (21.00 Uhr/ProSieben) beantworten. Lennart Grill von Bayer Leverkusen hat dabei gegenüber Finn Dahmen (FSV Mainz 05) und Markus Schubert (Eintracht Frankfurt) den Vorteil, zuletzt in der Bundesliga Spielpraxis gesammelt zu haben.

Die Gruppen der U-21-EM Gruppe A Deutschland , Ungarn, Rumänien, Niederlande 1 von 4

Gruppe B Slowenien, Spanien, Tschechien, Italien 2 von 4

Gruppe C Russland, Island, Frankreich, Dänemark 3 von 4

Gruppe D Portugal, Kroatien, England, Schweiz 4 von 4

Beckham will Weltstars nach Miami locken

David Beckham denkt weiter an eine Verpflichtung von Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Neymar für seinen Club Inter Miami aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Der ehemalige Kapitän der englischen Nationalmannschaft setzt dabei nicht zuletzt auf die Zugkraft der Stadt.

Diskussionen über Ronaldo, Messi oder Neymar habe es „von Beginn an gegeben“, sagte er in einem Interview mit ESPN. Für die Spieler allerdings sei die Frage, ob sie nach dem Ende ihrer Karriere in Europa nach Miami kommen wollten, „ehrlicherweise gar nicht so schwierig“ zu beantworten: Die Stadt ziehe Spieler an, „die in Europa Stars waren“.

2013 begegneten sich David Beckham (r., damals Paris Saint-Germain) und Lionel Messi noch in der Champions League.

Foto: Imago/PanoromiC

Beckham ist Miteigentümer von Inter Miami. Der Club spielte im vergangenen Jahr seine erste Saison in der MLS. Dafür hatte Miami unter anderem Torjäger Gonzalo Higuain und den französischen Weltmeister Blaise Matuidi unter Vertrag genommen. Dennoch schied die prominent verstärkte Mannschaft bereits in der ersten Runde der Play-offs aus.

Für die kommende, Mitte April beginnende 25. Saison der MLS hat Beckham schon einen alten Bekannten als neuen Trainer unter Vertrag genommen: Mit Phil Neville, zuletzt Coach der englischen Frauen-Nationalmannschaft, spielte er einst bei Manchester United zusammen.

Heldt verkneift sich Job-Garantie für Gisdol

Sportchef Horst Heldt vom auf den Relegationsplatz abgerutschten Bundesligisten 1. FC Köln hat Trainer Markus Gisdol keine Job-Garantie bis Saisonende gegeben. „Die Spiele werden weniger, klar – trotzdem werden wir dabei bleiben und die Saison Spieltag für Spieltag abarbeiten und sehen, wie wir uns präsentieren“, erklärte Heldt im „Express“.

Er glaube aber auch nicht, dass die Diskussionen damit enden würde, sagte Heldt und verwies auf das Beispiel eines Liga-Rivalen. „Letzte Saison hat Werder Bremen recht früh gesagt, dass der Trainer bleibt und sie notfalls auch mit Florian Kohfeldt in die 2. Liga gehen – trotzdem endete die Trainerdiskussion nicht“, sagte Heldt: „Im Abstiegskampf wird alles und jeder hinterfragt, und so ist es auch um uns herum, das müssen wir akzeptieren. Die Trainerdiskussion hört erst auf, wenn wir mal drei Spiele hintereinander gewinnen.“

Allerdings habe sich die Mannschaft beim 2:2 am Sonnabend gegen Borussia Dortmund „richtig gut präsentiert“. Gisdol habe der Mannschaft „eine Spielidee und einen Plan gegeben, und die Mannschaft hat diesen sehr gut umgesetzt“. Das sei eine Leistung gewesen, „auf der sich aufbauen lässt.“

Löw kann gegen Island mit Kimmich planen

Bundestrainer Joachim Löw kann zum Auftakt der WM-Qualifikation am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Island in Duisburg mit Joshua Kimmich planen. Der Mittelfeldspieler von Bayern München ist inzwischen in Düsseldorf zur Mannschaft gestoßen. Kimmich hatte den Bayern-Sieg gegen den VfB Stuttgart (4:0) am vergangenen Sonnabend aufgrund einer Erkältung verpasst.

WM-Quali: Belize mit Waffengewalt gestoppt

Die Nationalmannschaft von Belize ist nach ihrer Ankunft zum WM-Qualifikationsspiel in Haiti von mit Sturmgewehren bewaffneten Aufständischen gestoppt worden. „Es war ein Moment intensiver Angst“, sagte Deon McCauley, der Co-Kapitän der „Jaguare“. Die Fußballer seien in ihrem Teambus unterwegs vom Flughafen ins Hotel gewesen, als sie von einer Gruppe Motorräder angehalten wurden, berichtete der Verband von Belize FFB auf seiner Facebook-Seite. Obwohl sie von vier Polizisten eskortiert wurden, konnte der Zwischenfall nicht verhindert werden.

Die Begleiter hätten mit den Aufständischen aber erfolgreich die Weiterfahrt ausgehandelt. „Wir sind froh mitteilen zu können, dass unsere 'Jaguare', obwohl durchgerüttelt von der schrecklichen Erfahrung, wohlbehalten im Hotel angekommen sind“, teilte der FFB mit. Der Verband ist in Kontakt mit der Fifa, um die Möglichkeit auszuloten, die Mannschaft an einen sichereren Ort zu verlegen. Der Quali-Auftakt in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince ist für Donnerstag geplant.

Haiti befindet sich inmitten einer wirtschaftlichen und politischen Krise, am 16. März wurde der Notstand für einige Gebiete ausgerufen. Entführungen sind ebenso an der Tagesordnung wie gewalttätige Auseinandersetzungen krimineller Banden oder Protestaktionen mit Schusswaffengebrauch.

Mangala reist von Belgiens Nationalteam ab

Mittelfeldspieler Orel Mangala vom VfB Stuttgart ist nach einem Kurzaufenthalt am Montagabend wieder vom belgischen Nationalteam abgereist. Der 23-Jährige war für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele erstmals in den A-Kader seines Landes berufen worden.

Nachdem er sich im Bundesliga-Spiel des VfB gegen die TSG 1899 Hoffenheim (2:0) am 14. März einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, war es aber nahezu ausgeschlossen, dass er spielen kann. Er sei nicht fit genug und habe das Camp wieder verlassen, teilten die Belgier, die am Mittwoch in Löwen gegen Wales und danach noch gegen Tschechien und Belarus antreten, mit.

Wann Mangala wieder für Stuttgart auflaufen kann, ist noch offen. Das nächste Bundesliga-Spiel der Schwaben steht am 4. April gegen Werder Bremen an.

Holstein-Coach wundert sich über Länderspiele

Holstein Kiels Trainer Ole Werner sieht die kommenden Länderspiele angesichts der steigenden Infektionszahlen skeptisch. „Ich wundere mich schon darüber, dass das in dieser Form stattfindet. Auch wenn ich nicht in jedem Fall prüfen kann, wie das organisiert ist“, sagte der 32-Jährige in einem Interview mit den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag). „Aber nach den Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, ist aktuell besondere Vorsicht geboten.“

Werner, seine Mannschaft und Teile des Funtionsteams befinden sich nach sechs positiven Corona-Tests seit dem 11. März in Quarantäne. „So von 100 auf null herunterzufahren, war schon frustrierend und auch enttäuschend“, meinte der Trainer. „Da war an den ersten Tagen auch eine gewisse Leere, auch wenn man die anderen Mannschaften spielen sieht. Aber der Blick ging schnell nach vorn.“

Von Donnerstag an dürfen die Spieler nach zweiwöchiger Isolation das gemeinsame Training wieder aufnehmen. „Man wird zwei, drei Tage brauchen, bis der Ball wieder so am Fuß liegt, wie du es dir vorstellst, aber das ist auch nach einer Länderspiel-Pause ohne Quarantäne manchmal so“, sagte Werner, der täglich mit den Spielern und seinem Trainerteam telefoniert. „Wir treffen uns täglich zum Online-Training, absolvieren dann unterschiedliche Einheiten, allerdings zwangsläufig fast ausschließlich im athletischen Bereich.“

Auf die Zwangspause und das Programm bis zum Saisonende am 23. Mai reagiert Werner pragmatisch. „Wir holen jetzt Luft für die letzten zehn Spiele und den Pokal und gehen dann mit der Haltung ran, dass wir uns sammeln konnten und jetzt alles raushauen.“

Wendt von Gladbach zurück nach Schweden

Borussia Mönchengladbachs Fan-Liebling Oscar Wendt zieht es zurück in seine schwedische Heimat. Nach zehn Jahren auf der Außenbahn in Mönchengladbach wechselt der Linksverteidiger im Sommer zurück zu seinem ersten Profiverein IFK Göteborg. Wie der Verein aus der zweitgrößten Stadt Schwedens mitteilte, erhält der 35-Jährige einen Vertrag bis Ende 2022.

Der Vertrag des Routiniers in Mönchengladbach läuft im Sommer aus. Wendt kam 2011 vom FC Kopenhagen zur Borussia und absolvierte seitdem bislang 299 Pflichtspiele für die Gladbacher. Kein anderer ausländischer Profi war bislang öfter für die Borussia aktiv.

„Alter Schwede, was für eine Legende! Hier wird immer dein Zuhause sein!“, schrieben die Fohlen dazu auf Twitter. „In den zehn Jahren bei Borussia ist Oscar Wendt einen großartigen Weg gegangen unter anderem mit der sechsmaligen Teilnahme am Europapokal“, wurde Sportdirektor Max Eberl in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Auch dass er der ausländische Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für Borussia ist, zeigt seine Wertigkeit für diesen Club.“ Wendt habe ein komplettes Jahrzehnt bei den Fohlen geprägt.

Am Montag hatte der IFK mitgeteilt, dass auch der frühere HSV-Profi Marcus Berg nach Göteborg zurückkehrt.

Regionalliga Nordost: Boss sauer auf Politik

Nach den jüngsten Beschlüssen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie schwindet beim Nordostdeutschen Fußball-Verband die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Regionalliga. „Die Konzeptlosigkeit der gesamten Politik lässt unsere Regionalliga-Pläne in weite Ferne Rücken“, sagte NOFV-Präsident Hermann Winkler am Dienstag. „Es muss alles auf den Prüfstand. Ich kann einen Abbruch nicht mehr ausschließen.“

Das Ende der Saison könnte bereits am Mittwochabend eingeleitet werden. In einer Videokonferenz will der NOFV ein Stimmungsbild einholen. „Es geht darum, die Dinge realistisch einzuschätzen“, betonte Winkler. Aus dem Ergebnis des Stimmungsbildes werde man entsprechend handeln.

Bisher hatte es vage Pläne gegeben, Ende März einige Nachholspiele auszutragen und im April den Spielbetrieb wieder ganz aufzunehmen. Der NOFV wollte wenigstens die Hinrunde spielen lassen, um am Ende eine halbwegs sportliche Entscheidung über die mit dem Aufstieg in die 3. Liga verbundenen Meisterschaft zu treffen. Mit dem harten Oster-Lockdown sind diese Pläne wohl hinfällig.