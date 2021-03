Quarantäne-Trainingslager für HSV und St. Pauli im April?

Die HSV-Profis im Training am Mittwoch am Volksparkstadion. Kommt noch im April ein Quarantäne-Trainingslager?

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 24. März 2021:

Quarantäne-Trainingslager von 14. bis 26. April?

Die vom DFL-Präsidium angedachte Durchführung von Quarantäne-Trainingslagern könnte nach einem „Kicker“-Bericht bereits im April stattfinden. Es handle sich dabei um den Zeitraum von 14. bis 26. April, wie das Fachmagazin am Mittwoch auf seiner Homepage berichtete. „Dies würde mit Blick auf die englische Woche am 30. Spieltag dazu dienen, gleich drei Spieltage (29, 30, 31) noch zusätzlich abzusichern“, zitiert der „Kicker“ aus dem vierseitigen Brief, der von DFL-Boss Christian Seifert und Ansgar Schwenken unterzeichnet und dann an die 36 Proficlubs verschickt worden sein soll.

Die DFL hatte am Dienstag darüber informiert, dass ein solcher Beschluss für Quarantäne-Trainingslager in enger Abstimmung mit der „Kommission Fußball“ getroffen werden könne und mit acht Tagen Vorlauf beschlossen werden müsste.

Ziel der DFL ist es, Spielausfälle wie jüngst in der 2. Bundesliga zu verhindern, um den geplanten Saisonzeitplan mit Finale im Mai wahren zu können. Der Ligaverband verschärft zudem sein Hygienekonzept, indem er ab einer Inzidenz von 35 zu den obligatorischen PCR-Tests weitere Antigen-Schnelltests an jedem Trainings- und Reisetag hinzufügt.

DFB startet Partnerschaft mit OneFootball

Der DFB hat mit der Medienplattform OneFootball eine umfassende strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Partnerschaft sei die Entwicklung „innovativer Strategien für die direkte Fan-Kommunikation“, teilte der Verband mit.

Zu den Gesellschaftern der Plattform gehören bereits internationale Topclubs wie der FC Bayern, der FC Barcelona und Real Madrid. Als Mitglied dieser Investorengruppe will der DFB in Zukunft „turnusmäßig“ mit den Spitzenvereinen Europas über digitale Trends sprechen.

Nachrichten auf der Verbandshomepage sollen künftig auch auf der Plattform von OneFootball zu lesen sein. „Wir freuen uns, den weltweit über 85 Millionen Nutzern von OneFootball künftig direkten Zugriff auf offizielle Inhalte unserer Nationalmannschaften zu ermöglichen“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Veltins bleibt Schalke auch bei Abstieg treu

Arena-Sponsor Veltins bleibt dem Schalke 04 auch bei einem Abstieg treu. Der Vertrag mit der Brauerei über die Namensrechte am Stadion der Königsblauen war bereits bis 2027 verlängert worden, auch die Ausschankrechte in der Arena bleiben bei Veltins.

„Den Traditionsclub und unser Haus verbindet eine lange, gemeinsame Wegstrecke, der Höhen und Tiefen nichts anhaben konnten“, sagte der Veltins-Generalbevollmächtigter Michael Huber. „Das starke und langfristige Bekenntnis von Veltins zum jetzigen Zeitpunkt freut uns sehr“, äußerte Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst.

Bereits seit 24 Jahren ist die Brauerei aus dem Sauerland Sponsor der Gelsenkirchener. 2005 übernahm sie auch die Namensrechte der Arena.

Moreira vom BVB als Co-Trainer zu Bayer

Bayer Leverkusen hat seinen Trainerstab mit Miguel Moreira (37) erweitert, der als Assistent des am Dienstag verpflichteten neuen Chefcoaches Hannes Wolf fungiert und vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund geholt wurde. Dort hatte er die U17 betreut.

Moreira war schon während Wolfs Profistationen beim VfB Stuttgart und in Belgien beim KRC Genk dessen Assistent gewesen. Am Dienstag hatte der Werksclub bereits die Verpflichtung des erfahrenen Peter Hermann (69) als Wolf-Assistent bekannt gegeben.

Moreira spricht neben Deutsch fließend Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch, angesichts der multikulturellen Zusammensetzung des Bayer-Kaders sicherlich ein Vorteil. „Wir sind sicher, dass Miguel einen großen Beitrag zur erfolgreichen Beendigung der laufenden Bundesliga-Saison leisten wird“, sagte Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes.

Amnesty International: Druck auf DFB wegen Katar

Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, wünscht sich in der Diskussion um Menschenrechtsverletzungen im WM-Gastgeberland Katar mehr Engagement vom DFB. „Der deutsche Fußball muss jetzt zusammen mit anderen Landesverbänden seinen Einfluss auf die Fifa und Katar nutzen, um auf die Einhaltung der Menschenrechte zu pochen“, sagte Beeko der „Rheinischen Post“.

Von einem Boykott der WM 2022 hält Beeko nichts. „Mehr als auf einen Boykott hoffen die Menschen, die in Katar unter den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen leiden, auf internationale Solidarität, die das Sportereignis in die Pflicht nimmt“, so Beeko: „Ihre Hoffnung liegt weniger auf einer Absage der Spiele, die die bereits erreichten Erfolge für ihr Leben und ihre Arbeit in Luft auflöst, sondern auf einer internationalen Aufmerksamkeit, die wirkungsvoll und laut auf weitere Verbesserungen drängt.“

Der DFB habe bereits zusammen mit dem DGB und dem Internationalem Gewerkschaftsbund Erwartungen an die Fifa formuliert, dazu „seit 2019 ein Bekenntnis zu Menschenrechten in der Satzung“ und „sich zu einer EM 2024 in Deutschland bekannt, die “auf Grundlage der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte organisiert und veranstaltet' werden soll. Jetzt muss der deutsche Fußball für die Menschenrechte aufspielen“.

Kiel plant Modellprojekte für Zuschauerrückkehr

Kiel als Heimat der Top-Vereine Holstein Kiel und THW Kiel arbeitet an der vorsichtigen Rückkehr von Zuschauern in die Sportarenen. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer betonte, dass die Stadt Modellprojekte entwickeln will. Diese seien dringend notwendig, um Erfahrungen zu sammeln, „wie wir mit dem Virus leben können“, sagte der SPD-Politiker.

Mit Blick auf das Pilotprojekt bei Hansa Rostock am vergangenen Sonnabend mit 702 Zuschauern (siehe auch diesen Eintrag) sagte Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken den „Kieler Nachrichten“: „Wir schauen, welche Erfahrungen in Rostock gemacht wurden.“

Wann bei Holstein Kiel Zuschauer ins Stadion zurückkehren können, ist nach dem verlängerten Lockdown jedoch ungewiss. In Hallen sei die Situation noch komplizierter. „Was geschlossene Räume etwa bei Handball und Volleyball angeht, bin ich sehr vorsichtig“, sagte Stöcken.

Lahm in Sorge: "Amateurfußballer leiden sehr"

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm sorgt sich in der Corona-Pandemie um den Breitensport. „Unsere Amateurfußballer leiden sehr. Ich habe einen achtjährigen Sohn mit einem unglaublich großen Bewegungsdrang – so, wie es bei mir früher selbst auch war. Es fehlt der sportliche Ausgleich“, sagte der 37-Jährige in einem Interview bei „t-online.de“. „Unseren Kindern geht während der Pandemie etwas verloren, von dem wir heute noch nicht wissen, was für Auswirkungen das auf die Entwicklung hat.“

Seit Monaten bremst der Lockdown die Amateursportler, wenngleich es zuletzt leichte Lockerungen gab. Die aktuelle Situation mache ihn traurig, sagte Lahm. „Ich habe Angst davor, dass nicht alle Ehrenamtler*innen und Kinder zurückkommen. Die Menschen haben gerade viele Sorgen. Und weil der Amateursport von ehrenamtlich Engagierten getragen wird, kann es passieren, dass Strukturen und Routinen wegbrechen, Interesse verloren geht und Resignation eintritt.“

Dass der Profisport weiterläuft, befürwortet der langjährige Profi des FC Bayern München. „Es gibt – speziell auch meinem Sohn – ein Stück Normalität in dieser verrückten Zeit. Samstag 15.30 Uhr läuft die Bundesliga. So war es schon immer, und so ist es auch trotz Corona. Die Bundesliga gibt den Menschen Routine und ein wenig Normalität“, sagte der Weltmeister von 2014.

Mainz spielt künftig in der Mewa Arena

Der FSV Mainz 05 spielt ab der kommenden Spielzeit in der Mewa Arena. Der Vertrag zwischen dem Fußballverein und der Textilmanagement-Firma, die bereits seit einigen Jahren Partner ist, gilt zunächst bis zum Jahr 2026.

Zuletzt waren die Namensrechte des Mainzer Stadions an Opel verkauft. Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit der Automarke war zuvor nicht verlängert worden, wie die 05er in der Vorwoche mitgeteilt hatten.

Baumgart: "Paderborn erster Ansprechpartner"

Steffen Baumgart nennt die Bundesliga nicht als erstes Ziel in seiner Trainerkarriere. „Es gibt viele, die da immer von der 1. Liga reden und was sie alles können. Und ich habe für mich einfach auf die Fahne geschrieben: Ich will Trainer sein“, sagte der Coach des Zweitligisten SC Paderborn in der neuesten Ausgabe des Podcasts „Einfach mal Luppen“ von Nationalspieler Toni Kroos und dessen Bruder Felix.

Der Vertrag von Baumgart bei den Ostwestfalen endet nach der Saison. Noch ist unklar, ob er bei dem Club bleibt. Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth hatte den 49-Jährigen als „Wunschlösung“ bezeichnet. „Wichtig ist für mich, dass Paderborn mein erster Ansprechpartner ist. Das wird jetzt so langsam losgehen“, sagte Baumgart über die anstehenden Gespräche.

Er wisse, was er in Paderborn habe. Sie würden jetzt in die Gespräche gehen, „und wir gucken uns das an“, meinte er weiter. „Ich bin da komplett offen und stell mich nicht da hin: Das ist Favorit und so möchte ich das machen.“ Der Ex-Profi ist seit April 2017 in Paderborn und führte den Club aus der 3. Liga bis 2019 in die Bundesliga. Er blieb auch nach dem Abstieg im vergangenen Jahr in Paderborn.

DFL plant weiter mit Spieltag an Ostern

Die DFL kann nach wie vor davon ausgehen, dass die Partien der Bundesliga und der 2. Liga an Ostern trotz des von der Politik verordneten harten Lockdowns durchgeführt werden dürfen. Nach SID-Informationen hat sich noch keine Regierungsstelle beim Ligaverband gemeldet.

Daher gilt nach wie vor das bisherige DFL-Statement, wonach „eine Austragung wie gehabt auf Grundlage des medizinisch-hygienischen Konzepts der “Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' vorgesehen ist„. Der DFL “liegen derzeit keine Informationen oder sachlichen Gründe vor, die dem entgegenstehen„.

Bund und Länder hatten beschlossen, die geltenden Lockdown-Regeln bis zum 18. April zu verlängern. Über Ostern wird der Lockdown für mehrere Tage zusätzlich so weit verschärft, dass das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend heruntergefahren werden soll.

Drittligist Rostock will Zuschauerzahl auf 3000 erhöhen

Drittligist Hansa Rostock will die Zahl der Zuschauer im Ostseestadion weiter erhöhen. „Jetzt fühlen wir uns bereit für die 3000“, sagte Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien der „Bild“-Zeitung. Am vergangenen Sonnabend hatten die Mecklenburger vor 702 Zuschauern gegen den Halleschen FC mit 1:0 gewonnen. Das nächste Heimspiel der Mannschaft von Trainer Jens Härtel ist für den 10. April gegen den 1. FC Magdeburg terminiert.

Auch diese Damen gehörten zu den 702 Stadionzuschauern beim Spiel Hansa Rostock gegen Halle.

Foto: Imago/Fotostand

„Wir werden anhand der Erfahrungen aus dem Halle-Spiel unser Konzept für das Heimspiel gegen Magdeburg erweitern und anpassen und wollen damit spätestens Anfang kommender Woche fertig sein“, sagte Marien. „Unter anderem ist auch die Öffnung der Ost- und Süd-Tribüne geplant – mit einer entsprechenden Erweiterung der Anzahl von Test-Stationen. Mit der gegen Halle genutzten Infrastruktur hätten wir bereits 1500 Zuschauer ins Ostseestadion bekommen.“

Auf die Entwicklung der Corona-Pandemie will der Tabellenzweite entsprechend reagieren. „Wir werden jedenfalls bereits ein“, sagte Marie: „Ob es dafür dann auch eine politische Mehrheit gibt und ob die gesundheitliche Lage das erlaubt, liegt nicht in unserer Hand.“

Finnbogason über Löw-Rücktritt: "Eigentlich egal"

Islands Nationalspieler Alfred Finnbogason fürchtet keinen Löw-Effekt im WM-Qualifikatonsspiel gegen Deutschland an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg. „Die Qualität der deutschen Mannschaft ist nach wie vor da – unabhängig davon, ob der Trainer aufhört oder nicht“, sagte der für den FC Augsburg spielende Profi im Interview des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“.

„Man wird erst im Nachhinein sehen, welche Bedeutung der Entschluss von Löw hat. Wenn Deutschland die drei Partien gewinnt, sagen alle, es war eine große Erleichterung für die Spieler, sie agieren freier. Wenn sie verlieren, wird es negative Auswirkungen haben. Für uns ist es eigentlich egal“, sagte der 32-Jährige.

Nach dem ersten Länderspiel des Jahres gegen Island sind für die deutsche Mannschaft weitere Qualifikationsbegegnungen in Rumänien und gegen Nordmazedonien angesetzt. Bundestrainer Joachim Löw (61) hat seinen Rücktritt nach der anstehenden Europameisterschaft im Sommer angekündigt.

Brasilien: Tausche Fußball gegen Beatmungsgeräte

In Brasilien spielen sie gerade Bundesland-Meisterschaften, jeder auf seinem Terrain. Sao Paulo hat jedoch Fußballspiele wegen des Corona-Kollapses im Gesundheitssystem vorläufig gestoppt. Doch die Topklubs SC Corinthians und SE Palmeiras fanden im benachbarten Landesteil Rio de Janeiro Unterschlupf für ihre Duelle. Im Gegenzug erhält die dortige Gastgeberstadt Volta Redonda zehn Intensivbetten mit Beatmungsgeräten.

Der Bürgermeister der Stadt bestätigte den „Kuhhandel“ mit dem Fußball-Landesverband von Sao Paulo. Die Gemeinde verzichtet im Gegenzug auf Stadionmiete für die Duelle zwischen Corinthians und Mirassol (1:0) am Dienstag sowie Palmeiras gegen Sao Bento einen Tag später. In Europa hatte sich zuletzt bei Spielen mit englischen Klubs die ungarische Hauptstadt Budapest als „Rettungshafen“ für die Champions League mit den Bundesligisten Leipzig und Mönchengladbach erwiesen.

Volta Redonda legte jedoch für die Austragung der nationalen Pokalpartie von Corinthians am Freitag gegen Retro aus dem Nordost-Bundesland Pernambuco ein Veto ein. Für denselben Tag ordnete Bürgermeister Eduardo Paes gut 130 Kilometer ostwärts für die Landeshauptstadt Rio den Stop aller Sportevents an. Für die regionale Staatsmeisterschaft wäre Volta Redonda aber wieder eine Alternative.