Berlin bekommt wohl eine weitere Mannschaft im Profifußball

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 25. März 2021:

Abbruch: Viktoria Berlin vor Aufstieg in 3. Liga

Nach dem Votum der Vereine für einen Saisonabbruch in der Regionalliga Nordost steht Tabellenführer Viktoria Berlin vor dem erstmaligen Aufstieg in die 3. Liga. „Wir freuen uns, dass die Mitbewerber in der Regionalliga Nordost die Leistung unserer Mannschaft im bisherigen Verlauf der Saison anerkennen und sich für die Wertung ausgesprochen haben“, sagte Viktorias Sportdirektor Rocco Teichmann in einer Vereinsmitteilung vom späten Mittwochabend: „Jetzt warten wir ab, welche Beschlüsse der NOFV bekanntgeben wird.“

Viktoria Berlins Sportdirektor Rocco Teichmann wäre bereit für das Abenteuer Profifußball.

Foto: Imago/Ed Gar

Der NOFV hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sich die Clubs während einer Videokonferenz auf diesen Schritt verständigt hätten. Eine offizielle Entscheidung des Verbands dazu steht allerdings noch aus, sie soll final bei der Präsidiumssitzung am 16. April fallen. Der Spielausschuss wurde durch die Clubs aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie einstimmig gebeten, einen Antrag an das Präsidium des NOFV zu stellen, in dem die vorzeitige Beendigung der Saison festgelegt wird. Mit elf Siegen aus elf Spielen ist Viktoria mit acht Punkten Vorsprung vor der VSG Altglienicke Spitzenreiter.

Aufgrund der Pandemie und der anhaltenden Verfügungslage wurden in der laufenden Saison der Regionalliga Nordost nur 13 Spieltage absolviert. Seit dem 2. November 2020 pausiert der Spielbetrieb. Nun könnte Viktoria nach Hertha und Union als dritter Club aus der Hauptstadt in den Profi-Fußball aufsteigen.

Schaaf: Trainer-Job ändert sich jährlich

Der Job als Trainer hat sich nach Ansicht von Thomas Schaaf in den zurückliegenden Jahrzehnten drastisch verändert. „Als ich Spieler war, gab es einen Cheftrainer. Da stand nur Otto Rehhagel. Heute wäre das unvorstellbar“, sagte der frühere Coach des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen dem „Kicker“. „Der Job ändert sich von Jahr zu Jahr.“ Der 59 Jahre alte Fußball-Lehrer war Werder-Trainer von 1999 bis 2013 und arbeitet jetzt als Technischer Direktor.

Zu den Veränderungen sagte Schaaf: „Der Fußball hat vor vielen Jahren angefangen, die Wissenschaft und Spezialisten in den einzelnen Bereich mit reinzunehmen. Wir haben heute ein großes Team von Co-Trainern, Athletiktrainern, und, und, und.“ Es gebe neben den Spielern „ein weiteres komplettes Team von 10 bis 15 Leuten“, erklärte der Double-Coach von 2004. „Auch diese Personen gilt es zu führen.“

Gewerkschaft gegen Quarantäne-Trainingslager

Die Spielergewerkschaft VdV will die von der DFL geplanten „Quarantäne-Trainingslager“ nicht widerspruchslos hinnehmen. Bei einer Videokonferenz mit der DFL äußerten VdV-Vertreter ihre Bedenken gegen die Maßnahme, die der Ligaverband den Clubs zur Absicherung des Saisonverlaufs trotz der steigenden Corona-Zahlen nahegelegt hatte.

„Die VdV-Spielervertreter wiesen darauf hin, dass sie schon jetzt strengen Hygienevorschriften unterliegen und regelmäßige Testungen an sich vornehmen lassen, um das Infektionsrisiko zu minimieren“, ließ der VdV wissen: „Einigen Spielern sei es zudem aufgrund familiärer Verpflichtungen kaum möglich, sich in mehrtägige Quarantänelager zu begeben. Dies gelte insbesondere für Profis, die sich um kleine Kinder oder erkrankte ältere Familienmitglieder kümmern müssen.“

Die Experten der Spielergewerkschaft bekräftigten darüber hinaus, dass die Durchführung der Trainingslager „auch aus arbeitsrechtlicher Perspektive problematisch“ sei und „eine derartige Maßnahme im Streitfall einer Verhältnismäßigkeitsprüfung standhalten müsste“.

Lesen Sie auch:

An der Videokonferenz nahmen mehrere Profis der Bundesliga und der 2. Liga teil, zudem ein Vertreter der 3. Liga sowie eine Vertreterin aus der Frauen-Bundesliga.

2:4 in der Türkei: De Boer fordert Reaktion

Nach dem Fehlstart des dreimaligen Vizeweltmeisters Niederlande in die WM-Qualifikation hat Nationaltrainer Frank de Boer eine schnelle Leistungssteigerung angemahnt. Das Oranje-Team hatte am Mittwochabend in Istanbul 2:4 (0:2) gegen die Türkei verloren. Nächster Gegner in der Gruppe G ist am Sonnabend in Amsterdam Lettland, das mit einem 1:2 gegen Montenegro startete. Am kommenden Dienstag folgt die Partie bei Außenseiter Gibraltar, der 0:3 gegen Norwegen verlor.

Die Niederlage des Niederlande-Teams in die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar nannte de Boer „sehr enttäuschend“. Andererseits gebe es noch genügend Spiele. „Wir finden das schrecklich, aber wir müssen doch hier nicht mit Tränen stehen“, sagte der 50 Jahre alte Bondscoach. „Natürlich ist das ein Schlag. Wir wissen schon, dass wir den Schalter schnell umlegen müssen.“ Die Boulevardzeitung „De Telegraaf“ mahnte: „Schon Alarmstufe 1 für Oranje“.

Die Gäste beklagten zwar vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, aber auch eigene Schwächen beim defensiven Umschalten. „Wir müssen eine Reaktion zeigen. Wir haben in dieser internationalen Phase noch zwei Spiele, und die müssen wir mit Siegen abschließen“, forderte Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool. Es sei noch nichts verloren, stellte Abwehrspieler Matthijs de Ligt von Juventus Turin fest, verlangte aber ebenfalls sofortige Besserung. „Das gute Gefühl muss schnell zurückkommen“, sagte de Ligt.

Nach den Toren des ehemaligen Bremers Davy Klaassen (75.) und von Luuk de Jong (76.) zum 2:3 durften die Niederländer am Mittwochabend zwischenzeitlich noch kurz auf einen Punktgewinn hoffen. Doch Burak Yilmaz vom OSC Lille (15./34./Foulelfmeter/81.) stellte mit seinem dritten Tor den Sieg der Türkei sicher, für die außerdem der frühere HSV-Profi Hakan Calhanoglu zum 3:0 traf (46.).

Türkei schlägt die Niederlande mit 4:2

Henrichs hofft noch auf EM-Teilnahme

Benjamin Henrichs hat die Hoffnung auf seine EM-Teilnahme trotz seiner langen Verletzungspause noch nicht aufgegeben. „Ich war ja beim letzten Mal dabei. Wenn ich jetzt wieder gute Leistungen bringen kann, hoffe ich, dass ich bei der nächsten Nominierung bedacht werde“, sagte der Rechtsverteidiger dem kicker. Das wäre dann für die EM im Sommer (11. Juni bis 11. Juli).

Henrichs (5 Länderspiele) ist von Ligue-1-Klub AS Monaco zunächst bis zum Saisonende an den Bundesligisten RB Leipzig ausgeliehen, bei dem er wegen einer Knieverletzung von November bis März fehlte. „Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben“, sagte der 24-Jährige: „In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist.“

Deschamps zu Quali-Fehlstart: "Nicht in Bestform"

Weltmeister-Trainer Didier Deschamps hofft nach Frankreichs Fehlstart in die WM-Qualifikation auf Besserung im zweiten Spiel. „Mit ein bisschen mehr Frische und Dynamik können wir es besser machen“, sagte der Coach nach dem enttäuschenden 1:1 (1:0) gegen die Ukraine. Er habe gesehen, „dass wir nicht in Bestform waren“. Am Sonntag (15 Uhr/Dazn) spielen Les Bleus in Kasachstan.

„Ich denke, wir hatten in der zweiten Halbzeit keine Chance“, gab Deschamps zu. „Wir haben den Torwart nicht überfordert.“ Zudem half Frankreich nach der Führung durch Antoine Griezmann (19.) im leeren Stade de France dem Gast aus der Ukraine durch ein Eigentor. Presnel Kimpembe fälschte einen Schuss ins eigene Tor ab (57.). Im zweiten Spiel der Gruppe D hatten sich Finnland und Bosnien-Herzegowina 2:2 (0:0) getrennt.

Frankreich mit Fehlstart gegen die Ukraine

Deschamps beklagte die kurze Vorbereitung auf das Spiel. „Das ist keine Ausrede, das ist eine Tatsache“, sagte der Coach. Der 52-Jährige verwies auf „eine sehr kurze Erholungszeit, weil viele Spieler am Sonntag gespielt haben“. Es gebe „eine allgemeine körperliche Ermüdung wegen der Abfolge von Spielen alle drei Tage“.

Enttäuschend war auch der Auftritt des Starstürmers Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Der Coach sagte dazu: „Kylian weiß selbst, dass er nicht sein bestes Spiel gemacht hat.“ Der Angreifer „war nicht in der besten Verfassung“. Für das Spiel am Sonntag in Nursultan kündigte Deschamps an: „Es wird sicher viel Rotation geben.“